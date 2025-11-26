El hijo del Kun Agüero eligió a su favorito entre Maradona y Messi: “Prefiero a...”

Benjamín Agüero, el primer hijo del Kun, sorprendió al elegir a su jugador favorito entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Este desafío es muy particular para él, ya que enfrenta a su abuelo materno, con quien tuvo un vínculo muy cercano a lo largo de sus primeros once años de vida, y uno de los mejores amigos de su papá, a quien considera como un tío postizo.

Durante su visita a la joyería urbana Kratos Accesorios, el hijo del Kun Agüero realizó un ping-pong para la cuenta de TikTok del local (@kratosaccesorios) y terminó por elegir entre los astros argentinos. “A mi defensa, yo vi a Messi. A mi abuelo no lo pude ver, pero bueno, yo vi a Messi y sé el sentimiento que creó Messi en la gente. Pero igual, yo creo en la gente que me dice que mi abuelo fue un crack, Dios, todo eso, los entiendo también. Pero no, no lo viví. Así que me quedaría con Messi. Y después como persona prefiero a mi abuelo porque era mi abuelo”, expresó el joven de 16 años.

Benjamín Agüero eligió a Lionel Messi como el mejor de toda la historia Instagram @kunaguero

Para llegar hasta este resultado, primero fue consultado si elegía a su abuelo o Ricardo Bochini, algo en lo que no dudó y optó por el capitán de la selección argentina en 1986. Luego fue el turno de una comparación más actual, ya que tuvo que escoger entre el español Lamine Yamal o Julián Álvarez, donde tampoco lo pensó mucho y eligió al delantero titular de la “Scaloneta”.

Inmediatamente después, llegó la pregunta del debate más común en el siglo XXI: ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Como era de esperarse, Benja se quedó con el rosarino. Tras esta elección, fue el turno de una definición más personal, ya que el joven de 16 años tuvo que seleccionar entre su papá o Ángel Di María y, tras pensarlo por unos segundos, fue con la opción de sangre.

Benjamín eligió al Kun Agüero por encima de Ángel Di María Ig / @aguerobenja19

Así, quedaron unas “semifinales” integradas únicamente por argentinos: Maradona o Julián y Messi o el Kun. De esa manera, Benjamín Agüero terminó por elegir a la ‘Pulga’ como el mejor jugador del mundo, quien hizo historia en FC Barcelona y en la selección argentina.

Pero su elección recibió muchas críticas en las respuestas de la publicación original, donde se destacaron principalmente aquellas que apuntaron a la sorpresiva elección de Messi por encima de Maradona, quien era su abuelo de sangre. Al mismo tiempo, estuvieron aquellos que defendieron su argumento y se preguntaron si todos tuvieron la posibilidad de ver a Diego jugar en vivo y en directo.