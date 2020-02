En cuanto reconoció que Zinedine Zidane lo había chocado, aprovechó el momento para sacarse una foto junto a él. Crédito: La Voz de Galicia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2020 • 12:34

El sábado pasado, un joven español oriundo de Galicia llamado Ignacio Fernández, conducía hacia una feria de decoración en Madrid cuando tuvo un accidente en una rotonda que da a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Un auto lo chocó por detrás luego de que tuviera que parar porque un auto venía a gran velocidad por una rotonda.

El gallego bajó de su auto y fue entonces cuando se percató de que se trataba de Zinedine Zidane quien lo había chocado. "Ni bien lo vi, lo reconocí y le dije: me hubiese gustado reconocerte en otras circunstancias, pero esta tampoco está mal", contó al diario La Voz de Galicia.

Fernández no perdió la oportunidad y luego de ofrecerle dejar los trámites del seguro para otro momento, le pidió una foto al entrenador. Este accedió, se sacó la gorra y posó. "Le dije que si podíamos sacarnos un selfie porque si no la gente no me iba a creer que fue Zidane quien me chocó el auto", contó el joven.

A la izquierda, el estado del auto de Zidane; a la derecha, el estado del auto del español. Crédito: La Voz de Galicia

Ambos conducen autos marca Audi. El de Zidane es un RS 3 Sportback TFSI Quattro S Tronic, valorado en más de 60.000 euros. El vehículo del gallego es de la misma marca, pero se trata de un modelo menos costoso. Añadió que le propuso a Zidane entre risas intercambiar los autos y dejar así el asunto, a lo que él respondió riendo.

Zidane agendó el teléfono de Fernández y se marchó. Horas después, su representante lo contactó para coordinar y gestionar los trámites del seguro. El agente le dijo que estaba muy agradecido porque ese día Zidane iba en camino al campo de entrenamiento y tenía mucha prisa, por lo que le dio las gracias por no haberlo retenido pidiéndole autógrafos, camisetas o entradas a los partidos a lo que Fernández le confesó: "a mi tampoco me interesa mucho el fútbol".