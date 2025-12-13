Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Satadru Dutta, el organizador de la gira de Messi por India: el fanático de Maradona y Dibu que terminó preso por el caos desatado
Fanático del fútbol argentino, propició en el pasado visitas al gigante asiático de figuras como Diego Maradona, Pelé o Dibu Martínez
Caos, enojo de los fanáticos, desorganización total, destrozos. El escándalo generado en Calcuta durante la fallida visita de Lionel Messi a la India apuntó a un hombre: Satadru Dutta, el responsable de la gira GOAT Tour 2025 del 10 por el gigante asiático. El empresario promociona su cercanía con estrellas del fútbol a través de las redes sociales de su empresa, A Satadru Dutta Initiative.
Dutta quedó detenido según informan medios de ese país. Al confirmar el arresto, el director general adjunto (ADG) de Orden Público, Jawed Shamim, dijo que se habían tomado medidas después de que la situación en el estadio Salt Lake se descontrolara. Dijo: “Ahora hay normalidad. La segunda parte es la investigación; se ha presentado la denuncia y se ha detenido al organizador principal... Les aseguro que ellos (los organizadores) prometen que devolverán (el importe de las entradas a los aficionados). Veremos cómo se puede hacer”.
Satadru Drutta es un empresario conocido y fanático del fútbol, sobre todo de la selección argentina. En sus redes sociales pueden verse imágenes de él con sus ídolos, de Maradona a Dibu Martínez. Tal es la devoción por el fútbol de nuestro país -y por Maradona- que a su pequeño hijo lo llamó Diego.
Según Times Now, Dutta es el promotor y organizador de la gira GOAT India Tour 2025 de Lionel Messi. Dirige su empresa bajo el nombre de A Satadru Dutta Initiative. Ya ha llevado a la India a leyendas del fútbol como Pelé, Diego Maradona y Cafú. Con la gira GOAT Tour 2025, su objetivo era ofrecer uno de los mayores espectáculos deportivos de la historia del fútbol indio.
Siguiendo una cronología de los posteos, en febrero de 2025 Dutta estuvo con Lionel y Jorge Messi. Incluso hay uno de mediados de 2024 con el padre del futbolista en el que habla de “cruzar los dedos” y de que “comenzó la cuenta regresiva”, presumiblemente por las iniciativas para este acontecimiento. En agosto, anunció que había conseguido los derechos para explotar la imagen de Rodrigo De Paul en la India.
Dutta, hombre de negocios fanático del fútbol, llevó en 2023 a la India y a Bangladesh a Emiliano Dibu Martínez. “Tuve un viaje tan extraordinario a Bangladesh(...).La gente de aquí, con su amor, cuidado y hospitalidad sin igual, realmente me han derretido el corazón. Anticipo con ansias mi regreso a este hermoso país en un futuro cercano”, escribió Dibu entonces en su cuenta de Instagram. Y amplió: “Me gustaría expresar mi sincera gratitud a la Oficina del Primer Ministro, a la policía, a la autoridad aeroportuaria y a muchas otras personas cuyos nombres quizás no conozca pero cuyos esfuerzos no fueron menos significativos. Todos jugaron un papel en la creación de este vínculo especial que ahora comparto con Bangladesh. Así que, hasta mi próxima visita, me despido, dejando aquí un pedazo de mi corazón. Siempre estoy encantado por Bangladesh baazpakhi #LoveBangladesh”.
Varios años antes de ello, Dutta también organizó la visita de Diego Maradona al subcontinente indio.
Sin embargo, esta vez, para Satadru Duta, todo terminó mal. El organizador fue detenido en el aeropuerto cuando la policía inició una investigación sobre la supuesta mala gestión que provocó disturbios dentro del estadio. Ahora la Justicia determinará su responsabilidad en el caos y si corresponde indemnizar a los fanáticos desilusionados. Jawed Shamim, funcionario judicial del lugar, afirmó que se emprenderían acciones legales contra todos los responsables. “Determinaremos qué artículos se pueden aplicar y se presentará una denuncia. El incidente se limitó al estadio Salt Lake. Los aficionados recibieron un trato muy deficiente, y examinaremos qué falló y por qué”, afirmó.
Según Telegraph India, la policía había advertido que no se permitían botellas de agua dentro del estadio. Sin embargo, durante los disturbios, las imágenes mostraron cómo se lanzaban botellas desde las gradas. Varios aficionados alegaron posteriormente que se vendían botellas de agua dentro del recinto a precios de hasta 200 rupias.
