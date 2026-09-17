Zinedine Zidane, sobre cómo mantenerse en forma: “Cuando dejas el fútbol, si no estás atento, se te puede ir de las manos rápidamente”

Zinedine Zidane, nuevo entrenador de la selección francesa, compartió reflexiones sobre su estilo de vida actual en una entrevista concedida a la revista Men’s Health. El ex Real Madrid, quien reside en la capital española, dialogó junto a los pilotos de Fórmula 1, Franco Colapinto y Pierre Gasly, sobre los desafíos de sostener una condición física óptima una vez finalizada la carrera deportiva profesional. Según el testimonio, el exfutbolista enfatiza la necesidad de una vigilancia constante sobre el cuerpo tras abandonar la actividad de alta competencia. “Cuando dejas el fútbol, si tú no estás atento, es que se te puede ir de las manos rápidamente”, declaró Zidane en la entrevista.

El técnico francés, quien cumplió 54 años, explicó que su método requiere constancia sin llegar a extremos agotadores. “Yo lo que intento es cuidarme y hacer un poco de deporte cada día. No mucho, porque además cada vez es más complicado, pero intento hacer un poquito cada día”, manifestó el astro galo. Además, mencionó con humor un factor determinante en su rutina: “Tengo una mujer en casa que no quiere verme engordar, todas esas cosas de familia”. Esta declaración fue respaldada por su interacción con los deportistas del equipo Alpine, quienes destacaron el buen estado físico del francés. “Está en forma, para conducir un Fórmula 1 y no cansarse nada”, bromeó Colapinto durante el encuentro.

En la previa del GP se vivió una situación particular: Zidane manejó el auto donde estaban Gasly y Colapinto Alpine

La charla permitió profundizar en otras facetas de la vida cotidiana del entrenador. Respecto al pádel, actividad que se le atribuye con frecuencia, Zidane aclaró con sarcasmo: “No juego al pádel tanto como te piensas, ahora estoy un poco ocupado”. El contexto de la entrevista tuvo lugar en el marco de las actividades previas al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. Zidane, quien actúa como embajador de la marca Alpine, celebró la inclusión de la capital española en el calendario automovilístico internacional. “Tener un Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, yo encantado. Antes era un problema solo tenerlo en Barcelona, y ahora de verdad, ver a todos los pilotos aquí, vivirlo tan cerca... Me pone muy contento”, afirmó ante Men’s Health.

El evento reunió a tres figuras con visiones diferentes sobre el rendimiento físico: mientras el entrenador francés prioriza el mantenimiento por salud y estilo de vida, los pilotos de Fórmula 1 expusieron la exigencia extrema de su disciplina. Colapinto subrayó que la preparación ideal para un piloto es la conducción misma, mientras Gasly detalló los ciclos de entrenamiento durante la pretemporada necesarios para soportar las altas temperaturas y el desgaste mental del campeonato mundial.

Zidane, embajador de la escudería francesa, aprovechó para concientizar sobre el estado físico antes del GP Alpine

Zidane aprovechó el espacio para hablar sobre sus preferencias vehiculares, donde destacó al modelo Alpine A390 como su favorito por diseño y tecnología. “Es un coche que por el centro de Madrid me viene fenomenal. Ahora vivo en el centro, antes no, pero ahora sí, es el coche perfecto para moverme y disfrutarlo”, comentó ante la consulta de Men’s Health.

Al finalizar el encuentro, los presentes recordaron los vehículos que marcaron su infancia, y el francés rememoró un Renault R8, mientras que los pilotos destacaron el legado de la marca y sus propias trayectorias hacia el automovilismo de elite. La jornada reflejó la transición de Zidane hacia una etapa donde la gestión del tiempo personal y la disciplina diaria se mantienen como ejes centrales, incluso con las nuevas responsabilidades frente a la selección francesa.