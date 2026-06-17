Zlatan Ibrahimović llenó de elogios a Messi tras su triplete en el Mundial: “Todo lo que toca se convierte en oro”
El exjugador de la selección de Suecia destacó la presencia del rosarino en la Copa del Mundo y aseguró que “es el más grande”
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Zlatan Ibrahimovic se deshizo en elogios hacia Lionel Messi tras convertir los tres goles contra Argelia. En una magnifica actuación, el rosarino asombró a sus compañeros y a los hinchas, entre ellos, al exjugador de la selección de Suecia y compañero suyo en el FC Barcelona.
Consultado por los periodistas de la cadena FOX Sports, Ibrahimovic intentó explicar en palabras su devoción hacia Messi: “Él es natural. Es como si el juego hubiera sido construido para él. Todo lo que toca se convierte en oro y tiene un equipo que está dispuesto a morir por él".
Según sus dichos, el hecho que Messi no se consagre en esta edición del Mundial no cambiará, ni modificará su reputación ante los ojos de los fanáticos. “Es el más grande. Es solo un trofeo más en la vitrina”, sintetizó, quitándole cualquier tipo de responsabilidad en caso de no volver a consagrarse.
Envalentonado por la imagen que dejó el rosarino en el debut de la selección contra Argelia, el sueco pidió que “disfruten” verlo jugar al delantero y destacó el semillero de talentos de Argentina.
“Primero tuvieron a Maradona, luego tuvieron a Messi. Así crecen cada día”, indicó Ibrahimovic sobre la injerencia de los dos delanteros en la historia de los mundiales. De esta forma, Zlatan evitó las comparaciones entre los dos astros y los empoderó en la cima de los mejores jugadores de la historia del deporte.
Messi e Ibrahimovic coincidieron en la temporada 2009-2010 en el Barcelona. Por aquel entonces, el club catalán, comandado por Pep Guardiola, tenía un andar aceitado y letal ante los oponentes de turno. Aunque solo compartieron un año, la relación entre ambos siempre fue cordial y amistosa.
“Todo en él es especial”, cerró el exdeportista que pasó por una gran cantidad de equipos en su carrera profesional y conquistó a cada una de las parcialidades con sus goles.
Cómo sigue el cronograma de partidos de la selección argentina
Luego del triunfo categórico ante Argelia, el camino de la selección argentina seguirá el próximo lunes, en Dallas, contra Austria, con quien comparte el liderazgo del Grupo J con 3 puntos.
En el AT&T Stadium, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se verá las caras contra el combinado europeo, en un duelo que es vital para las aspiraciones de ambos: el que gane saldrá airoso y sellará su clasificación a la siguiente etapa del Mundial; el perdedor librará su suerte a lo que pase en el último encuentro.
El último partido de la fase de grupos para la Argentina será ante Jordania, un rival que cayó en su estreno por 3-1 ante Austria y mostró ciertas debilidades en todas sus líneas. Este encuentro será el sábado 27 de junio, a las 23, en Dallas.
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