Zlatan Ibrahimovic: "Yo soy Papá Noel"

"Yo soy Papá Noel", dijo Zlatan Ibrahimovic

27 de diciembre de 2020 • 17:01

Zlatan Ibrahimovic aseguró ser Papá Noel y que es él quien le lleva regalos a sus 27 hijos. Además, se mostró feliz con el presente de su equipo, el Milán y se definió como "egocéntrico".

En una entrevista concedida a 'SportWeek', el delantero sueco dijo: "Para mí nunca pido nada. Yo soy Papá Noel. Soy yo quien trae regalos a mis 27 hijos: dos están en Suecia y los otros 25 en Milanello".

Milanello, vale aclarar, es el centro deportivo del "Rossonero", donde entrena el actual líder de la Serie A, tras 14 jornadas disputadas.

"Este año tenemos muchas felicitaciones, por lo que hemos hecho y por lo que estamos haciendo. Hemos perdido muy pocos partidos. No sé si es gracias a mí, pero hice algo", reflexionó Ibrahimovic.

"Cuando llegué el pasado mes de enero, el Milan era duodécimo. Y ya habían escrito el final, ya habían juzgado antes de ver los resultados. En cambio, llegamos a lo más alto, estamos demostrando ser parte de la cima y ahora tenemos que seguir así", añadió.

Zlatan señaló lo bien, según refleja el diario Sport de España, que se siente en el club como una de las claves de su éxito:

Finalmente, el delantero sueco habló de sus prioridades lejos del césped: "Soy egocéntrico. Si no me hubiera puesto al frente de todo no estaría aquí. Solo hay un Ibra. Pero en mi vida, fuera del campo, ahora mis hijos están antes que yo. Maximilian y Vincent son lo primero, por su puesto. Y mi cuenta bancaria, no es broma".