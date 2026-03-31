Acusan a una mujer de robar US$239 millones en bitcoins a su marido tras divorciarse

Tras su divorcio, un hombre acusó a su exesposa de planear el robo de millones en bitcoin y relojes de lujo, en un caso que podría poner a prueba cómo los activos digitales son tratados por los tribunales civiles ingleses.

Ping Fai Yuen demandó a Fun Yung Li en un tribunal de Londres después de descubrir que ella habría robado bitcoins de su billetera y transferido los activos digitales fuera de su alcance. Los más de 2323 bitcoins llegaron a valer hasta 180 millones de libras (US$239 millones) desde el inicio del proceso, según una decisión judicial de la capital británica publicada el 10 de marzo.

Yuen alega que su exesposa trabajó con un hacker para obtener una contraseña que le permitiera acceder a la llamada “billetera fría” y luego transferir la criptomoneda a sí misma. Alertado por su hija, Yuen grabó en secreto a su exesposa conversando con una persona no identificada sobre cómo eludir controles contra el lavado de dinero, según indicaron sus abogados, de acuerdo con la resolución judicial.

“Usted afirma que su dinero era bitcoin, una cantidad tan grande, habrá tantas preguntas —¿cómo va a explicarlo?”, dijo la persona no identificada en conversación con Li, según la decisión judicial. “Una suma tan grande que ni 10 bancos serían suficientes para depositarla; no puede explicar cómo obtuvo tanto dinero”.

Li, que ahora vive en Hong Kong, negó cualquier implicación y presentó ante el tribunal una declaración jurada de una sola frase.

“Se trató esencialmente de una respuesta de una sola frase confirmando que ella ‘no tenía conocimiento de ninguna información que debiera proporcionarse en respuesta a los hechos...’. En mi opinión, puede describirse correctamente como una simple negativa de cualquier implicación en las acusaciones presentadas de forma directa”, escribió el juez en la resolución.

Los abogados de Yuen y Li no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Cuando Yuen descubrió que sus bitcoins habían sido robados, confrontó a su exesposa y la agredió, escribió el juez en la decisión. Posteriormente fue arrestado y en 2024 se declaró culpable de agresión con lesiones y de dos casos de agresión simple.

El proceso civil seguirá hacia juicio, pero la decisión del Tribunal Superior tras una audiencia celebrada el 2 de marzo expuso importantes vacíos en la legislación inglesa en lo que respecta a los activos digitales y a cómo pueden ser tratados en procesos judiciales.

El juez Barry Cotter concluyó que, en este caso de robo, Yuen no puede demandar a su esposa simplemente por apropiarse de sus activos digitales. Esto se debe a que, a diferencia de otros tipos de bienes como pinturas o relojes de lujo, la criptomoneda no es un objeto físico. Según la legislación actual del Reino Unido, este tipo de acción solo se aplica a bienes que pueden poseerse físicamente.

A pesar de que el gobierno introdujo el año pasado la Ley de Propiedad (Activos Digitales, etc.), esta cuestión no fue abordada.

Durante la audiencia, los abogados de Yuen citaron casos en Canadá, Nueva Zelanda y varios estados de Estados Unidos en los que los tribunales permitieron acciones civiles relacionadas con activos digitales robados. En su decisión, el juez señaló que este caso ofrece un “terreno fértil” para potencialmente llenar este vacío legal.