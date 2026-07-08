Alquiler de robots: cómo funciona el modelo por suscripción y qué pueden hacer las máquinas humanoides

El mercado del alquiler de robots está creciendo y se perfila como una de las principales tendencias de la industria de la automatización. En lugar de comprar máquinas por decenas o cientos de miles de dólares, las empresas están optando por suscripciones mensuales o contratos de alquiler que incluyen mantenimiento, actualizaciones de software y soporte técnico. El modelo, conocido como Robotics as a Service (RaaS), ya se utiliza en hospitales, fábricas, campos agrícolas e incluso eventos, mientras que los fabricantes apuestan a que será la principal vía para masificar la robótica en los próximos años.

Este cambio se produce en un momento en que la evolución tecnológica de los robots se acelera. Como constantemente se lanzan nuevos modelos, la compra definitiva puede implicar adquirir un equipo que quede obsoleto en pocos años. El alquiler permite que los clientes accedan a las versiones más recientes sin necesidad de realizar nuevas inversiones elevadas.

En Estados Unidos, los hospitales ya utilizan robots alquilados para transportar medicamentos, materiales e insumos entre distintos sectores. Según la fabricante Diligent Robotics, unas 100 unidades del robot Moxi operan en instituciones de salud bajo este modelo de suscripción, lo que reduce la inversión inicial necesaria para adoptar la tecnología.

Cerca de 100 unidades del robot Moxi operan en instituciones de salud de Estados Unidos

Los robots Moxi realizan entregas dentro de hospitales, mientras que otros modelos se desempeñan como bartenders o funcionan como máquinas autónomas para desmalezar en explotaciones agrícolas. También hay robots de limpieza impulsados por inteligencia artificial que ya trabajan en hogares chinos.

En la industria, las empresas también recurren a este sistema para automatizar líneas de producción sin necesidad de comprar los equipos. La estadounidense Formic, por ejemplo, opera una flota de más de 250 robots industriales alquilados a fabricantes y cobra una tarifa fija mensual que incluye instalación, mantenimiento y monitoreo. La estrategia busca hacer que la automatización sea accesible para pequeñas y medianas empresas.

En China, el alquiler de robots humanoides cobró impulso después de presentaciones que se volvieron virales en las redes sociales y en grandes eventos públicos. Las empresas comenzaron a ofrecer estas máquinas para ferias, acciones promocionales, casamientos y campañas de marketing. En algunos casos, los robots también se utilizan para recibir visitantes e interactuar con el público.

A pesar del creciente interés, los especialistas sostienen que los humanoides todavía están lejos de reemplazar a los trabajadores a gran escala. Actualmente, muchos de estos equipos dependen de operadores humanos para su programación y control, por lo que resultan más eficientes en demostraciones, entretenimiento y tareas específicas que en actividades complejas y completamente autónomas. La cadena CNN informó que, en un centro estatal de entrenamiento cercano a Pekín, más de 120 robots humanoides trabajan alineados realizando tareas repetitivas, aunque son guiados por instructores humanos mediante controles manuales.

Aun así, China continúa ampliando las inversiones en el sector como parte de su estrategia para liderar el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica. El gobierno impulsa la adopción de estos equipos en cientos de aplicaciones prácticas, mientras que los fabricantes consideran que el alquiler ayudará a acelerar el uso de los robots, generar datos para perfeccionar sus sistemas y ampliar el mercado de consumidores.

Según la prensa estatal china, ya existen más de 153.000 empresas dedicadas al alquiler de robots en el país. El costo del servicio puede oscilar entre 3000 y 3500 yuanes por día. Por su parte, la empresa californiana 1X planea comenzar a entregar este año su robot asistente doméstico NEO mediante un esquema de alquiler por suscripción de US$499 mensuales, según informó la BBC.

Los analistas consideran que el modelo de suscripción ganará terreno a medida que la tecnología evolucione y los costos disminuyan. La expectativa es que, al igual que ocurrió con la computación en la nube y el software por suscripción, las empresas comiencen a contratar robots según sus necesidades, en lugar de incorporarlos como activos permanentes.