Una provincia de Canadá prepara una demanda contra OpenAI por un tiroteo en una escuela

La provincia canadiense de Columbia Británica informó este martes que prepara una demanda contra OpenAI por las presuntas fallas de la empresa al no denunciar las actividades violentas realizadas en ChatGPT por la autora de un tiroteo en una escuela. La atacante dejó más de 20 heridos y asesinó a seis personas en un establecimiento educativo de Tumbler Ridge, una localidad de unos 2400 habitantes. El ataque ocurrió en febrero de este año.

“La provincia está preparando acciones legales para responsabilizar a la empresa de inteligencia artificial OpenAI y a sus directivos por no haber notificado a las fuerzas de seguridad sobre las consultas violentas realizadas en su plataforma ChatGPT por la autora antes de la tragedia en Tumbler Ridge”, declaró ante la prensa la fiscal general de la provincia, Niki Sharma.

Jesse Van Rootselaar, una mujer trans de 18 años, mató a ocho personas en la pequeña comunidad minera de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica. OpenAI había suspendido una cuenta vinculada a ella en junio de 2025, ocho meses antes del tiroteo.

El tiroteo tuvo lugar un establecimiento educativo de Tumbler Ridge TRENT ERNST - AFP

La cuenta fue bloqueada por preocupaciones relacionadas con un posible uso vinculado a actividades violentas, pero OpenAI sostuvo que no informó a la policía porque no existían indicios de un ataque inminente.

El día del crimen, el 10 de febrero, Jesse asesinó en su casa a su madre y a su medio hermano de 11 años. En ese momento, la policía indicó que el doble homicidio ocurrió antes del ataque a la escuela. Los dos cuerpos fueron hallados por un familiar, que dio aviso a las autoridades, según informó la BBC en ese momento.

A primera hora de la tarde de ese día, la policía recibió una denuncia sobre un tirador en la ciudad. En la escuela se activó una alarma para que alumnos y docentes permanecieran donde estaban, con las puertas cerradas. El principal escenario del ataque fue la biblioteca. En total, una profesora y cinco estudiantes de entre 12 y 13 años fueron asesinados por Jesse. El cuerpo de la atacante fue hallado dentro de la escuela y las autoridades concluyeron que se quitó la vida.

El comportamiento en línea llevó a un arresto

En Brasil, en junio, un hombre que le reveló a ChatGPT un plan para matar a su hijo de 8 años con el objetivo de dejar de pagar la manutención a su expareja fue detenido en São Gabriel da Palha, en el noroeste del estado de Espírito Santo. La alerta fue emitida por las autoridades estadounidenses, incluido el Federal Bureau of Investigation (FBI), que compartió información sobre el “riesgo concreto para la integridad de la víctima”.

El operativo se llevó a cabo el 19 de junio, en cumplimiento de órdenes de prisión preventiva y de allanamiento en la localidad rural de Farturinha. Ante la policía, el hombre negó haber tenido intención de matar al niño.

La Policía Civil confiscó el teléfono celular del investigado y otros objetos que ahora son sometidos a peritajes

Según los investigadores, OpenAI —la empresa responsable de ChatGPT— informó al FBI sobre el contenido de las conversaciones que el brasileño, de 36 años, había mantenido con la inteligencia artificial. En el marco de la cooperación internacional, el Ministerio de Justicia de Brasil fue notificado y transmitió la alerta a la Policía Civil del estado de Espírito Santo. La identidad del acusado no fue divulgada.