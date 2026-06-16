Anna Hartvigsen: “Desde la niñez, las mujeres reciben consejos financieros distintos a los de los hombres”

¿Las mujeres invierten menos que los hombres? ¿Cómo influyen los sesgos culturales en la relación con el dinero? ¿Qué consejos se les puede dar a quienes quieren empezar a invertir?

Anna Hartvigsen es cofundadora de Female Invest, la plataforma de educación financiera para mujeres más grande del mundo. Emprendedora premiada y autora del bestseller Girls Just Wanna Have Funds, lideró el crecimiento de la compañía desde un proyecto educativo hasta una comunidad global presente en más de 135 países.

Bajo su liderazgo, Female Invest logró recaudar más de US$24 millones y hoy cuenta con alrededor de 80.000 suscriptoras de pago. Además, Hartvigsen fue incluida en la lista Forbes 30 Under 30. Su trabajo se centra en democratizar el acceso a la educación financiera, reducir la brecha de género en las inversiones y promover una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas.

LA NACION dialogó con Hartvigsen durante el South Summit Madrid 2026, el encuentro de innovación y emprendimiento coorganizado por IE University que reunió a startups, inversores y empresas de todo el mundo. Para la emprendedora danesa, uno de los principales obstáculos para que más mujeres inviertan sigue siendo la falta de confianza. “La confianza aparece cuando ves a alguien parecido a vos haciendo algo con éxito y entendés que vos también sos capaz”, afirmó.

“El estereotipo es que quienes invierten son hombres de traje. Durante mucho tiempo se nos hizo sentir que ese mundo no era para nosotras”, sostuvo. Hartvigsen también destacó que el dinero es una herramienta de influencia. “Creo que el dinero es poder, y por eso quiero que más mujeres inviertan”, señaló.

La desigualdad en el ecosistema emprendedor

La fundadora de Female Invest remarcó que la desigualdad también se refleja en el ecosistema emprendedor. Aunque las mujeres obtienen más títulos universitarios y mejores calificaciones en promedio, continúan recibiendo menos financiamiento para sus empresas.

Una de las principales razones es el sesgo existente entre los inversores. “Todavía hoy, alrededor del 90% de los socios de los fondos de venture capital son hombres. Las personas tienden a invertir en quienes se parecen a ellas”, explicó.

Los 100 finalistas de South Summit Madrid 2026 junto al Rey Felipe VI de España. Foto: South Summit.

Según contó, diversos estudios muestran que incluso cuando se presenta exactamente el mismo pitch, los inversores reaccionan de manera más favorable cuando quien lo expone es un hombre.

Esa realidad también impactó en Female Invest. Conseguir financiamiento no fue fácil. “Uno de los mayores desafíos fue convencer a muchos inversores de que la educación financiera para mujeres representaba una oportunidad de mercado enorme. Muchos no habían experimentado personalmente el problema que intentábamos resolver y les costaba visualizar su potencial”, recordó.

La brecha financiera

Para Hartvigsen, la falta de confianza de las mujeres frente al dinero tiene raíces culturales. “Está ampliamente demostrado que las mujeres reciben consejos financieros diferentes a los hombres desde que son niñas. Con mayor frecuencia se las orienta hacia el ahorro y hacia estrategias de menor riesgo. Y eso, inevitablemente, moldea nuestra confianza y nuestra visión de la realidad”, afirmó.

Una de las sorpresas que se llevaron en Female Invest fue descubrir que las mujeres mayores de 50 años se convirtieron en el segmento de crecimiento más rápido de la plataforma.

Cuando lanzaron la compañía, pensaban que su público principal serían mujeres jóvenes y universitarias. Sin embargo, hoy la edad promedio de sus usuarias en Dinamarca ronda los 40 años y cuentan incluso con suscriptoras de hasta 89 años.

Según Hartvigsen, muchas mujeres llegan a esta etapa de la vida tras haber atravesado divorcios, la crianza de hijos o preocupaciones vinculadas con la jubilación, y descubren la importancia de tomar el control de sus finanzas. “Nunca es tarde para empezar a construir una mejor relación con el dinero”, afirmó.

Tips para empezar a invertir

Consultada sobre qué consejo le daría a una mujer que quiere invertir pero siente miedo de dar el primer paso, Hartvigsen destacó dos ideas centrales:

La primera es entender que muchas personas ya invierten sin tener conocimientos avanzados sobre finanzas. “Probablemente muchos de tus amigos hombres ya están invirtiendo”, señaló.

La segunda es que invertir no tiene por qué ser complicado. Según explicó, existe la idea errónea de que se necesita mucho dinero o una gran formación financiera para empezar, cuando en realidad es posible hacerlo con montos reducidos.

Para quienes no saben por dónde empezar, recomendó optar por fondos indexados o ETF diversificados que repliquen el mercado global. Además, destacó la importancia de automatizar el proceso.

“Invertir una cantidad fija cada mes puede ser suficiente para construir riqueza a largo plazo. Históricamente, esa ha sido una de las estrategias más efectivas para la mayoría de los inversores”, afirmó.

El desafío de la IA

Hartvigsen también reconoció que la inteligencia artificial representa uno de los grandes desafíos para el futuro de la empresa. “La información financiera está cada vez más disponible. Por eso, nuestro diferencial ya no puede ser solamente el contenido”, explicó.

A su entender, el valor estará en la personalización, la comunidad y la capacidad de acompañar a las personas en la toma de decisiones. “La IA democratiza el acceso al conocimiento, pero las decisiones financieras siguen estando influenciadas por factores culturales, sociales y personales. Ahí es donde creemos que podemos seguir aportando valor”, concluyó.