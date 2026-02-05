Por qué bitcoin cayó casi un 50% en los últimos cuatro meses

Tensiones geopolíticas, ventas institucionales de gigantes como BalckRock y declaraciones provenientes de Estados Unidos son algunos de los motivos que vienen empujando a bitcoin hacia abajo y que lo han llevado a caer casi un 50% en cuatro meses.

Alrededor de las 12.30 de hoy, el “oro digital” se ubicó en US$66.723,39, un descenso del 10% en tan solo un día. Si la mirada es un poco más amplia y se analiza su comportamiento en los últimos cuatro meses -desde el 6 de octubre de 2025, justo cuando bitcoin llegó a su último máximo histórico y se ubicó en US$126.198,07- estamos hablando de una baja de casi el 50% (47,13%).

Según la plataforma Coin Market Cap, la caída de las últimas 24hs se debe a una declaración regulatoria estricta del Departamento del Tesoro de EE.UU. En concreto, la confianza institucional se debilitó luego de que circularan comentarios del secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, quien descartó rescates gubernamentales o bancarios para las criptomonedas. Esta negativa a ofrecer una red de seguridad influyó en capitales más cautelosos y provocó una ola de ventas institucionales, que aumentó el sentimiento bajista existente.

El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent (GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Así el panorama, las liquidaciones de bitcoin sumaron US$352,85 millones en 24 horas, lo que posicionó el precio del “oro digital” por debajo del soporte técnico clave en US$69.062,77. Esto activó órdenes automáticas de venta.

¿Cómo reaccionó el mercado en Lemon, el exchange con más usuarios en la Argentina? Hasta las 13hs de hoy, el 65% del volumen operado de bitcoin correspondía a compra (compra + swap). A su vez, hoy es el segundo día con mayor volumen operado en BTC en el año. Si la mirada es mensual, con BTC cayendo 15%, un 68% del volumen operado de BTC en Lemon en lo que va de febrero corresponde a la compra.

Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, suma algunos datos de contexto que influyen también en la caída: “Por un lado, la regulación cripto está teniendo ciertas tensiones a nivel interno en Estados Unidos, ya que bancos y actores tradicionales del sistema financiero están demorando la implementación. A esto se le suma la gran discusión con respecto a la Clarity Act, ley que regula los aspectos generales de los criptoactivos en Estados Unidos. Todo esto, junto a cierta incertidumbre sobre indicadores económicos de Estados Unidos (por ejemplo, un posible nuevo cierre del gobierno) y otros impactos a nivel global, como la posible intervención del yen japonés, contribuyen a impulsar la baja“.

“El mercado está cayendo debido a ventas institucionales, salidas de ETF y creciente incertidumbre macroeconómica”, dice Carolina Gama, country manager de Argentina de la exchange Bitget, y explica que bitcoin se ha vuelto más correlacionado con los mercados tradicionales, especialmente con el S&P 500 y acciones de tecnología.

Desde el 6 de octubre de 2025, justo cuando bitcoin llegó a su último máximo histórico y se ubicó en US$126.198,07, estamos hablando de una baja de casi el 50% (47,13%) Summit Art Creations - Shutterstock

“Su desempeño ha respondido en gran medida al tono de la Reserva Federal: aunque hubo recortes de tasas en las últimas reuniones de 2025, la comunicación se mantuvo cautelosa, moderando el apetito por riesgo. Más que una señal negativa, esto refleja que BTC ha sido incorporado como activo dentro del universo de inversión institucional, a diferencia de la burbuja que vivía hasta hace poco, sin ninguna conexión con el mercado financiero en general”, interpreta Gama.

¿Por qué cayó tanto bitcoin en solo cuatro meses?

El fuerte retroceso del activo en tan solo cuatro meses no logra inquietar a quienes apuestan por el “oro digital” hace tanto tiempo. “Para quienes tienen paciencia y una visión de largo plazo, bitcoin sigue siendo una excelente opción de inversión”, apunta Gama y explica que, a pesar de la volatilidad de corto plazo, el activo mantiene fundamentos sólidos. Al mismo tiempo, señala que “este tipo de correcciones no fueron inusuales en el ciclo de bitcoin, ya que hubo caídas del 93% en 2011, del 84% en 2015, 83% en 2018 y 76% en 2022, que fueron seguidas por recuperaciones significativas”.

Colombo comparte la mirada de Gama y explica que bitcoin suele comportarse por ciclos, con momentos de caídas y otros de alzas. Agrega que, luego de un máximo, suele reducir su valor hasta encontrar un punto de resistencia, algo que en su opinión aún no se consolidó. Además, agrega un detalle importante: “Este ciclo de bitcoin tiene una particularidad que, a diferencia de otros, que eran más de retail o de inversores individuales, este es más institucional, por lo que inciden factores políticos también, motorizado principalmente por decisiones de Estados Unidos, tanto a nivel regulación como de otra índole del gobierno de Donald Trump”.

Analistas mantienen su confianza en el bitcoin como activo de largo plazo Foto: Pexels

Desde Bitget también interpretan la reciente caída de bitcoin más como una fase de reajuste del mercado que como un colapso estructural. Coinciden con Colombo en que, parte de la presión inmediata proviene de ventas institucionales: los ETF spot de bitcoin en EE.UU. han registrado salidas relevantes desde octubre, con más de US$7000 millones en noviembre, cerca de US$2000 millones en diciembre y más de US$3000 millones en enero. Gama explica que esto ha reducido la liquidez y ha dejado al activo más expuesto a movimientos bruscos en el corto plazo.

Así, mientras el precio muestra una corrección profunda en el corto plazo, muchos analistas siguen viendo en el bitcoin un activo cuya fortaleza se juega, sobre todo, en el largo plazo. “Las correcciones son cíclicas y sanas. Si miramos su evolución en los últimos 10 años, queda claro que es un activo que ha sabido revalorizarse de manera consistente”, concluye Colombo.