Bitcoin muestra leves variaciones y cae el volumen de operaciones

Bitcoin (BTC), la criptomoneda de mayor capitalización de mercado, se negociaba este martes a las 11 cerca de US$68.100, según datos de CoinMarketCap, con una variación negativa de alrededor de -0.4% en las últimas 24 horas y un volumen global de comercio que rondaba USD 30.400 millones en el mismo período. La cotización refleja posiciones más cautas de los inversores tras el impulso de precios observado durante el fin de semana pasado.

La cifra de volumen operado en 24 horas, que incluye transacciones en los principales mercados spot, mostró una caída frente a la jornada anterior, un indicio de menor interés de compra y venta entre los operadores, de acuerdo con los datos recopilados por la plataforma.

Entre las principales altcoins, ethereum (ETH) cotizaba cerca de US$1980, BNB, token nativo de la cadena Binance, rondaba los US$623, y XRP se ubicaba en torno a US$1,45 al cierre de esta edición. Las variaciones de estas criptomonedas en las últimas 24 horas mostraban movimientos mixtos pero en general moderados, con algunas levemente al alza y otras registrando pequeñas caídas en promedio.

Resumen de cotizaciones a las 11hs:

Bitcoin (BTC): US$68.100, -0.4% en 24hs.

Ethereum (ETH): US$1980, variación diaria leve positiva.

BNB (BNB): US$623, variación diaria leve positiva.

XRP (XRP): US$1,45, variación diaria cercana a neutra.

Contexto del mercado

La jornada en los mercados de activos digitales operaba con sentimiento cauteloso, luego de que bitcoin y otras criptomonedas perdieran parte del terreno ganado tras un rally de fin de semana que llevó al bitcoin a superar brevemente niveles cercanos a US$70.000. Analistas señalan que la dinámica actual del mercado tiende a consolidarse en torno a los precios recientes, con operadores atentos a indicadores macroeconómicos como datos de inflación en Estados Unidos y próximos datos económicos que podrían influir en las expectativas de tasas de interés y la demanda por activos de riesgo.

Analistas señalan que la dinámica actual del mercado tiende a consolidarse en torno a los precios recientes DUSAN ZIDAR - Shutterstock

El volumen de operaciones, uno de los principales indicadores de actividad del mercado, se contrajo en la última jornada, lo que sugiere una fase de menor participación tras semanas de alta volatilidad en los precios de los criptoactivos. Esta pausa llega en un contexto en que tanto inversores minoristas como institucionales evalúan señales de datos económicos globales y sus posibles efectos sobre los flujos de capital hacia activos digitales.