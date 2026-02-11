Ethereum tendrá un hub de 300 m² en Buenos Aires

La red blockchain Ethereum, una de las más importantes del mundo, tendrá un espacio de trabajo y encuentro fijo en Buenos Aires. El lugar, de más de 300 metros cuadrados, está ubicado en Workplace by IRSA, en el Polo DOT Baires.

El hub, que funcionará en colaboración con la Fundación Crecimiento, albergará a un equipo de más de 70 profesionales y busca potenciar el ecosistema cripto regional.

La iniciativa es una muestra más del buen vínculo entre Ethereum y el ecosistema tecnológico argentino. IRSA ya había trabajado con la comunidad de Ethereum durante la realización de Devconnect, el año pasado, en La Rural. Se trató del evento más importante de la organización a nivel mundial. También fue el más convocante de su historia: casi 10.000 extranjeros llegaron a Buenos Aires y durante varios días coparon la ciudad. El evento movió alrededor de US$50 millones.

La famosa antorcha de DevCon ya está instalada en Workplace

“Este hito afianza el concepto de comunidad tech con el que soñamos al crear Workplace hace dos años, inspirados en referentes globales como Silicon Valley y El Cubo en Brasil”, afirmó Ben Elsztain, Director de Workplace by IRSA, según un comunicado que difundió la empresa.

Elsztain agregó que el objetivo es “crear un ecosistema donde el talento tenga acceso directo y conviva con referentes como Mercado Libre, Cashea, Ripio, Pomelo y, a partir de hoy, Ethereum”.

En el ecosistema Ethereum, los espacios físicos adoptan formatos que exceden el coworking tradicional. Existen hubs comunitarios permanentes, gestionados por comunidades locales, que combinan trabajo colaborativo con talleres, meetups y actividades educativas. Algunos de los más importantes son los de Londres, Berlín y Dubái.

Otra modalidad es la de hubs temporales, vinculados a conferencias y hackathons como Devconnect o ETHGlobal. En esos casos se habilitan áreas de coworking y colaboración intensiva que funcionan como aceleradores de proyectos. También aparecen modelos híbridos, donde comunidades Ethereum operan dentro de espacios culturales o tecnológicos, mediante encuentros periódicos y workshops.

Workplace by IRSA alberga actualmente a más de 2000 profesionales. Entre las empresas que integran este ecosistema se encuentran Mercado Libre, Pomelo —que recientemente cerró una ronda Serie C por 55 millones de dólares—, Cashea, Tucán, Ripio, Geopagos, Producteca y Appa.

La apertura se enmarca en el crecimiento del Polo DOT Baires, un desarrollo urbano que combina infraestructura corporativa, servicios, educación y entretenimiento. Ubicado en el cruce de General Paz y Panamericana, el complejo integra oficinas corporativas Clase A, el centro comercial DOT Baires Shopping, espacios deportivos y una propuesta académica que incluye al IAE Business School.