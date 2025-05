Carolina Gama: “El usuario argentino no invierte en cripto por moda, sino con estrategia”

En un contexto de crecimiento sostenido para el mercado cripto argentino, y en medio del escándalo $LIBRA, el exchange global Bitget, el segundo más grande del mundo en términos de cantidad de usuarios, decidió redoblar su apuesta por la región y nombró a Carolina Gama como Country Manager. Gama, con una larga trayectoria en el sector y profundo conocimiento del ecosistema local, lidera ahora la estrategia de expansión de la plataforma.

En esta entrevista con LA NACION, Gama explica por qué el usuario argentino se diferencia del resto de Latinoamérica, adelanta los productos que Bitget prepara especialmente para el mercado local y analiza cómo impactaron las recientes medidas de Donald Trump en el comportamiento de bitcoin.

–¿Por qué tomaron la decisión de nombrar un country manager en la Argentina en este momento?

–Bueno, yo vengo trabajando en la industria hace muchos años. Desde 2019–2020 que estoy en el sector. Antes trabajé para otro exchange muy grande como directora de marketing para Latinoamérica, y hace ya más de un año que me sumé al equipo de Bitget, dirigiendo toda la parte de marketing y branding para Latinoamérica e Iberia. Argentina siempre fue uno de los principales mercados para todos los exchanges. Es un mercado que conozco muy bien, estoy cerca de la comunidad cripto argentina y tengo un conocimiento bastante profundo. Sé qué es lo que el usuario argentino quiere y necesita. Lo que pasó con Bitget fue que decidimos redoblar la apuesta en el mercado argentino. Vimos que necesitábamos ponerle más fuerza: es un mercado que realmente nos interesa. Bitget Argentina creció aproximadamente un 70% entre 2024 y 2025, y ese fue uno de los puntos decisivos. Dijimos: “Bueno, vamos a redoblar la apuesta y trabajar más enfocados en Argentina desde todos los puntos de vista”: desde el producto, desde lo organizacional, desde las operaciones. Pensar campañas y productos específicamente para este mercado, no tratarlo como una parte más de Latinoamérica, sino en particular. Y en ese sentido, fui asignada como country manager para Argentina.

–Mencionabas que sabés qué es lo que el usuario argentino quiere. ¿Qué estrategias está pensando Bitget específicamente para la Argentina?

–El usuario argentino es distinto dentro de Latinoamérica. No es comparable, por ejemplo, con el usuario de Venezuela, que adoptó cripto por necesidad. En cambio, el usuario argentino, si bien en algún momento entró por necesidad de mover divisas, siempre fue alguien que se instruye más, que busca entender antes de comprar, y que es más exigente a la hora de elegir dónde operar. No se guía tanto por modas, sino que busca estar informado. Hicimos una encuesta sobre el perfil del usuario cripto en Argentina, y nos dio que, si bien el perfil es mayoritariamente masculino, un dato que nos llamó la atención fue la edad: encontramos muchos usuarios de más de 45 años, cuando uno suele pensar que el cripto usuario es más joven, entre 18 y 35 años. También difiere en los motivos de inversión: el argentino invierte mayoritariamente como forma de diversificar su cartera, no tanto por especulación ni como refugio ante la devaluación. Es un dato muy importante. Es un usuario con estrategia, no alguien que compra y después no sabe qué hacer. Muchos prefieren el holdeo —comprar y guardar—, otros diversifican: holdean una parte y traidean la otra. Y luego están los que hacen solo trading, pero mayoritariamente en spot, no en futuros. Esa es una diferencia importante con usuarios de Brasil, México, Venezuela o Colombia, donde el trading en futuros es más común.Una vez que tenemos esta información, buscamos ofrecer productos que estén alineados con esas necesidades.

–¿Qué productos pensaron?

–Entendiendo que muchos usuarios son de holdeo, por ejemplo, nos enfocamos en productos de generación de ingresos pasivos. Si vas a holdear, en vez de tener las criptos quietas, podés ponerlas en una especie de plazo fijo que, sin riesgo, genera intereses. Y hacia ese tipo de productos apuntamos una vez que tenemos los datos. Con esa información desarrollamos diferentes estrategias y productos según el perfil del usuario argentino.

–¿Ustedes ya están ofreciendo opciones de plazos fijos cripto?

–Sí, ya lo estamos ofreciendo. Hay muchos usuarios aprovechando esos productos que tenemos dentro de la plataforma. Tenés distintas opciones para poner a plazo fijo las criptos que compraste y estás holdeando. Los APY dependen tanto del proyecto de la criptomoneda como del plazo que elijas, pero van desde un 3% hasta un 7% promedio. Lo interesante es que son planes completamente flexibles: a diferencia de un plazo fijo tradicional, acá podés retirar tus criptos cuando las necesitás. Dejás de participar en el plan, pero no perdés tu dinero. Eso es algo que va muy en línea con las necesidades del usuario argentino, que quiere tener disponibilidad inmediata de sus ahorros y poder disponer de ellos rápido. Y eso también genera confianza.

–A principios de este año, a la par de tu nombramiento, se dio el escándalo de Libra. ¿Afectó de alguna manera sus planes?

–No, para nada. Obviamente causó mucho furor, mucha revolución. Pero desde Bitget analizamos estas situaciones como oportunidades para aprender. Nos parece que este tipo de episodios son una forma de generar conciencia sobre la importancia de la educación financiera. Es fundamental hacer tu propia investigación, no actuar por impulso ni seguir corrientes sin entender. Las criptos son activos con mucha volatilidad y riesgo, y hay que informarse. Desde ese lugar lo tomamos: como una oportunidad para educar a nuestros usuarios. Y así fue cómo lo manejamos.

–Hablando con otras plataformas, me decían que les impactó bastante el volumen de trading los primeros días. ¿A ustedes les pasó algo similar?

–No, en nuestro caso no. Sentimos un impacto, sí, pero más concentrado en los primeros tres días: ese fin de semana fue complejo. Viernes, sábado, domingo y hasta el lunes hubo algo de corrida, pero después las cosas se estabilizaron. No vimos un efecto negativo fuerte en los volúmenes de trading.

–Ustedes también listan memecoins. ¿Tienen algún proceso para decidir cuáles listar?

–Somos un exchange internacional, el número dos a nivel mundial en cantidad de usuarios: tenemos más de 100 millones. Eso nos obliga a ser muy responsables con lo que listamos. El proceso de listado tiene en cuenta que muchos usuarios no se informan tanto antes de comprar, y eso es una realidad. Por eso aplicamos un protocolo de evaluación: no listamos directamente lo que aparece en otros protocolos. No te digo que sea un proceso tedioso, pero sí muy exhaustivo. Nos fijamos que haya, por lo menos, una comunidad detrás del proyecto. Obviamente, las memecoins no tienen un whitepaper sólido como bitcoin o como otras monedas más serias, pero buscamos cierto respaldo. Eso puede hacer que demoremos un poco más en listar, pero preferimos tomarnos el tiempo necesario. No hay listados automáticos, ni en Solana ni en ninguna red. Todo pasa por una revisión y un equipo especializado.

–¿Podés explicar cómo funciona una de sus funciones estrella, el “one click copy trading”? ¿Es fácil de usar? ¿Puede usarla alguien que recién empieza?

–Sí, totalmente. De hecho, uno de los grandes éxitos de Bitget fue haber sido el primero en ofrecer el “one click copy trading”. Hoy otros exchanges también lo tienen, pero Bitget, al haber sido pionero, es el que tiene más traders elite dentro de la plataforma. Lo que podés hacer es mirar qué traders están operando, por ejemplo, en bitcoin o ethereum, y si te gusta su rendimiento, podés copiar su estrategia directamente. En la app hay una sección de copy trading, donde elegís el trader, y si su estrategia está disponible, la copiás. Lo bueno es que podés setear los montos: cuánto querés arriesgar, cuál es el mínimo o el máximo que estás dispuesto a perder. No queda todo liberado para tu cartera. Además, no es cualquier trader: son usuarios verificados, con experiencia comprobada y resultados consistentes. No copiás a cualquiera, sino a traders con trayectoria dentro de Bitget.

–Con la llegada de Trump al poder en EE.UU., hubo mucha expectativa en el sector cripto. Algunas medidas tuvieron impacto positivo, otras como las barreras comerciales, generaron incertidumbre. ¿Qué lectura hacés hasta ahora del impacto de sus políticas?

–Creo que hubo un antes y un después del comunicado de Powell [Jerome, el presidente de la Reserva Federal de EE.UU.] de hace un par de semanas. Antes de eso, lo que pasaba es que bitcoin y las principales criptos, como ethereum, se movían en sintonía con otros activos como el oro. Y eso, en parte, muestra una madurez del ecosistema. Cuando Trump anunció medidas como cargas impositivas, barreras financieras o suspensiones de importaciones, eso obviamente impactó al ecosistema cripto. Dejó espacio para la especulación y para que quienes tienen liquidez se mostraran más cautelosos. Se esperaba mucho del discurso de Powell. Y como no dijo nada especialmente grave ni anticipó más barreras ni restricciones, el mercado reaccionó positivamente. bitcoin volvió a subir por encima de los 100.000 dólares. Así que sí, después de haberse visto negativamente afectado, el ecosistema tuvo un rebote y ahora está viviendo un momento bastante positivo. Eso no quiere decir que no haya correcciones futuras: las va a haber. Pero el panorama actual es más optimista que antes del discurso de Powell.