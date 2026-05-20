LA NACION

“Cómplices de las actividades terroristas”: Macron pide regular las criptomonedas

Planteó una “regulación adecuada, armonizada”, que no frene el desarrollo de las criptomonedas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
El Universal (México)
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pide regular las criptomonedas
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pide regular las criptomonedasLUDOVIC MARIN - AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, apeló a regular el mercado de las criptomonedas, que consideró que puede servir de base para la financiación del terrorismo y para favorecer el escape de los controles actuales.

“No tendría problema”. La contundente opinión del CEO de Barnes & Noble sobre los libros escritos con IA

“Si permitimos que se desarrolle una zona sin ninguna regulación, seremos cómplices de las actividades terroristas”, aseguró Macron en la clausura de la quinta conferencia internacional sobre las maneras de frenar los medios de financiación del terrorismo, que tuvo lugar en París.

Emmanuel Macron apeló a regular el mercado de las criptomonedas
Emmanuel Macron apeló a regular el mercado de las criptomonedasShutterstock - Shutterstock

El presidente francés reconoció avances en la lucha contra la financiación del terrorismo, ligados esencialmente a la mayor coordinación a nivel internacional. Al mismo tiempo, advirtió que quedan terrenos en los que hay que redoblar esfuerzos, entre los que destacó el campo de las criptomonedas.

“Hemos sido capaces de poner reglas al sistema, no dejemos que se desarrolle un nuevo 'far west‘" que genere “un mundo de oportunidades para los criminales“, afirmó.

Macron planteó una “regulación adecuada, armonizada” que permita luchar contra la financiación del terrorismo, sin detener un sistema al que reconoció virtudes financieras innovadoras.

Macron planteó una “regulación adecuada, armonizada” de las criptomonedas
Macron planteó una “regulación adecuada, armonizada” de las criptomonedasPeopleImages - Shutterstock

Junto a ello, el presidente francés advirtió contra la creciente interacción entre el terrorismo y el crimen organizado, que exige a su juicio una coordinación entre diferentes servicios en la lucha contra sus financiaciones.

Google presentó sus nuevos anteojos inteligentes creados con Samsung

Alertó también contra el control que los grupos terroristas pueden ejercer sobre determinados territorios, como sucede en regiones del Sahel o de América Latina, lo que les permite acceder a fuentes de ingresos. Frente a ello pidió una lucha, “incluso militar“, contra esos grupos y un apoyo “sin ambigüedades” a las instituciones legítimas.

Agencia EFE

El Universal (México)
Futuria
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Una guerra entre tres familias
    1

    Una guerra entre tres familias

  2. Se conoció la causa de muerte del adolescente atacado por un vecino en Chascomús
    2

    Así fue el choque que provocó la muerte de Kevin Martínez en Chascomús

  3. Cuánto cuesta un iPhone en la Argentina, y cómo se compara con EE.UU.
    3

    Cuánto cuesta un iPhone en la Argentina: el Gobierno explicó la baja de precios por “la rebaja de impuestos”

  4. Se conocieron los audios del VAR de Boca: las dos jugadas polémicas que le dieron la razón a Cruzeiro
    4

    Se conocieron los audios del VAR de Boca vs. Cruzeiro: las dos jugadas polémicas que se analizaron