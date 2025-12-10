Un estudio reveló que la actividad ilícita en cripto bajó drásticamente y es menor a la de los bancos

La desconfianza en los activos digitales todavía persiste y, de hecho, muchos piensan que en la Argentina creció luego del caso LIBRA. Sin embargo, paradójicamente, datos de Chainalysis y TRM Labs indican que la actividad ilícita vinculada a criptomonedas se redujo drásticamente entre principios de 2023 y mediados de 2025.

Así lo confirmó un informe elaborado por Binance, que analizó los números de las plataformas antes mencionadas -líderes en análisis de blockchain- y demostró que, una preocupación que antes inquietaba tanto a usuarios como gobiernos y reguladores hoy tiene un protagonismo cada vez menor en la escena global.

En números, solo entre el 0,018 % y el 0,023 % del volumen total de transacciones realizadas a junio de 2025 en las siete plataformas de intercambio centralizadas más grandes por volumen estaba directamente vinculado a direcciones ilícitas. Esto último incluye las entradas y salidas directas desde o hacia categorías ilícitas seleccionadas, incluyendo entidades sancionadas, jurisdicciones sancionadas, estafas, financiación del terrorismo y organizaciones de actores ilícitos, divididas entre los flujos totales.

“Esto marca una mejora histórica con respecto a los niveles de hace dos años y refleja el progreso del ecosistema en el fortalecimiento de los estándares y sistemas de detección contra el blanqueo de capitales (AML)”, resaltan desde Binance en su informe, que además resultó ser la empresa que tuvo los mejores resultados entre las grandes plataformas, con una disminución de la exposición a fondos ilícitos de entre un 96% y un 98% desde principios de 2023.

Las actividades financieras ilícitas son más frecuentes en el sistema financiero tradicional que en el mercado cripto PeopleImages - Shutterstock

Efectivamente, según el informe de Chainalysis, en junio de 2025, solo el 0,007% del volumen negociado en Binance estaba ligado a fondos ilícitos, lo que la posiciona en un índice de más de 2,5 veces menor que el promedio de las demás exchanges. Por su parte, el análisis de TRM Labs coincide con esta conclusión y asegura que tuvo una tasa de exposición aproximadamente 30% menor a la de sus competidores. Vale aclarar que “exposición directa” habla de qué porcentaje del dinero que mueve una plataforma de criptomonedas proviene directamente de billeteras que están vinculadas con delitos: ransomware, estafas, violación de sanciones, hackeos, etc. Por ejemplo, si de cada US$10.000 que maneja una plataforma, US$1 proviene o va hacia una billetera vinculada a delitos, la exposición directa sería del 0,01%.

Los resultados de Binance son números relevantes para el ecosistema, si se tiene en cuenta que la empresa es el mayor exchange de activos digitales del mundo y tiene una actividad comercial comparable al volumen combinado de las siguientes seis plataformas de intercambio más grandes del planeta.

El informe advierte que, si bien la atención pública suele destacar y hacerse eco de las operaciones ilegales que tienen lugar en el ecosistema cripto, la magnitud de finanzas ilícitas en los canales tradicionales es mayor. De hecho, según el Informe Global de Delitos Financieros 2024 de NASDAQ, se estima que en 2023 circularon alrededor de 3,1 billones de dólares de origen ilegal por el sistema financiero en todo el mundo. Por su parte, cifras de la ONU y del FMI citadas por Binance en su informe sugieren que entre el 2% y el 5% del PBI mundial, o más de US$2 billones a los niveles actuales, se blanquea cada año a través de las finanzas tradicionales. Ahora bien, al compararlo con la actividad ilegal en las siete principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas, este valor baja a miles de millones, un número 3000 veces menor.

Las criptomonedas dejan huellas digitales más detalladas que las de cualquier operación del sistema financiero tradicional Summit Art Creations - Shutterstock

“Es un mito persistente la idea de que las cripto son el paraíso de lo ilícito, los datos lo desmienten rotundamente”, apunta Débora Carrizo, cofounder y CEO de R3al Blocks, startup que utiliza la tecnología blockchain para transformar activos del mundo real en tokens digitales. Explica que es en las finanzas tradicionales donde se concentran la mayoría de las actividades ilícitas, porque operan en un sistema con transacciones off-chain, cuentas anónimas en bancos offshore y flujos de capital que tardan días o semanas en rastrearse, sin un registro inmutable accesible por toda persona que tenga interés en mirarlo.

Efectivamente, las criptomonedas, al estar “apoyadas” sobre la blockchain, son más transparentes y dejan huellas digitales más detalladas que las de cualquier operación del sistema financiero tradicional. "Todo valor dentro de la blockchain vive, por decirlo así, dentro de una tecnología que registra cada movimiento en una red distribuida que no está controlada por una única entidad ni un estado“, destaca Carrizo.

En palabras de Andrés Ondarra, gerente general de Binance para la Argentina y el Cono Sur: “La transparencia inherente a la blockchain, junto con sistemas más robustos de prevención y monitoreo, han permitido que exchanges, autoridades y empresas de análisis avancen en la lucha contra el crimen financiero".

La abogada Gabriela Battiato, coordinadora del área de Legales en ONG Bitcoin Argentina, destaca la rapidez que permiten los criptoactivos para detectar estafas: “En las finanzas tradicionales, para obtener información de los movimientos de una cuenta tengo que pedirle oficio al banco, algo para lo que las autoridades judiciales demoran mucho tiempo. En blockchain lo puedo hacer inmediatamente". Además, destaca que el gran problema con las finanzas tradicionales es el fraude que generan algunas personas al crear cuentas falsas a nombre de otros que desconocen esta situación y las utilizan para delinquir.

Además, la abogada explica que las exchanges cuentan con tecnologías de trazabilidad, las cuales establecen como política que, cuando un cliente ingresa cripto proveniente de un mixer, debe ser reportado o clausurada su cuenta. En ese sentido, detalla que, en los últimos años, la tecnología de monitoreo KYT (Know Your Transaction) que analiza transacciones financieras en tiempo real para detectar actividades sospechosas, evolucionó muchísimo, por lo que actualmente es más fácil detectar patrones y fraudes en tiempo real en cripto.

Por último, desde el informe destacan que los resultados de la investigación refuerzan la evolución estructural del sector cripto y ponen al descubierto una tendencia de fondo más profunda: “La industria de las criptomonedas está desprendiéndose de manera constante de sus vulnerabilidades iniciales y convirtiéndose en uno de los sistemas financieros más transparentes que existen”.