Criptos hoy: precio, cotización y variación del mercado al 4 de marzo

Criptos marca US$73.360 y un ajuste del 6,6% en 24 horas, acompañado por oscilaciones que se replican en el resto del ecosistema cripto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas
- 1
Hay combates aéreos en Teherán: Israel asegura que derribó un avión caza iraní por “primera vez en la historia”
- 2
El Gobierno fija una orden de reemplazo para el jefe de Gabinete y determina preferencias entre los ministros
- 3
Por qué Peabody está en crisis y se presentó en concurso de acreedores
- 4
El cambio del perfil de los turistas que suben al Aconcagua y una trampa mortal en la altura