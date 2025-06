CuradurIA: Amazon da un paso clave en la carrera de la inteligencia artificial con la construcción de un megacomplejo de centros de datos

Cada vez es más grande. Cada vez es más poderosa. Cada vez parece que se nos escapa de las manos. Y no, no estamos hablando del invicto de la selección de Scaloni. Hablamos de la inteligencia artificial y del impacto cada vez mayor que tiene en nuestra vida cotidiana. Aunque su uso se multiplica día a día, todavía son muchos los que desconocen cómo funciona, para qué sirve y qué implica su avance a nivel local y global. Por eso, preparamos este resumen con las principales noticias del mundo tecnológico, pensado para acompañarte con información clara, accesible y sin tecnicismos. Un recorrido al alcance de todos, incluso de los que todavía recuerdan cómo se usaba el Nokia 1110.

Amazon levanta un enorme complejo de centros de datos para entrenar inteligencia artificial a escala masiva

A las afueras de New Carlisle, Indiana, Amazon está construyendo un megaproyecto de 30 centros de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial avanzados, particularmente los de Anthropic. Según reporta The New York Times, el complejo —que por ahora tiene siete centros y es parte del ambicioso “Project Rainier”— consumirá más de 2,2 gigawatts de energía, millones de litros de agua al año y generará una carga inédita para la red eléctrica estatal. Ambientalistas y vecinos denuncian impactos en el medioambiente y se muestran desconcertados ante el rápido avance de cosntrucción de las estructuras. Este supone un momento clave para Amazon ya que mediante sus chips y estos centros puede destacar sus desarrollos de inteligencia artificial y presentarle verdadera competencia a las otras grandes techs.

Los detalles sobre el nuevo producto entre OpenAI y Jony Ive, revelados ante la justicia

Una disputa legal reveló que OpenAI y la startup io —fundada por el exdiseñador de Apple Jony Ive— llevan meses investigando distintos formatos para lanzar un dispositivo de hardware con inteligencia artificial. Si bien evaluaron auriculares y probaron tecnologías personalizadas de otras empresas, sus declaraciones ante la justicia indican que el primer prototipo “no es un dispositivo in-ear ni wearable” y que aún falta al menos un año para que se anuncie. El objetivo, según Sam Altman, es crear una nueva categoría de productos que superen las interfaces tradicionales y que funcionen como un “tercer dispositivo” entre el celular y la computadora.

El primer ministro de Suecia pide frenar la implementación de la Ley de IA de la Unión Europea

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, pidió este lunes pausar la entrada en vigor de la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, calificándola de “confusa” y advirtiendo que su implementación sin estándares técnicos comunes podría perjudicar a Europa tecnológicamente. De acuerdo con Politico, es la primera vez que un jefe de gobierno europeo plantea abiertamente detener el reglamento, que fue aprobado el año pasado pero se implementa gradualmente hasta 2026. Kristersson anticipó que llevará esta preocupación al Consejo Europeo esta semana, en línea con voces de países como Polonia y la República Checa que ya habían sugerido retrasos.

Chromebooks potenciadas con inteligencia artifiical y la llegada de Gemini Robotics On-Device

Google presentó nuevas funciones de inteligencia artificial para sus Chromebooks Plus, como herramientas para seleccionar texto en pantalla, simplificar o resumir contenido complejo y generar imágenes o textos desde un botón dedicado, además de ofrecer un año gratis del plan Google AI Pro (valuado en USD 240) con acceso a Gemini, edición de video e imagen, y 2TB de almacenamiento. En paralelo, lanzó Gemini Robotics On-Device, un modelo que permite controlar robots sin conexión a internet y realizar tareas físicas como doblar ropa o ensamblar piezas, entrenándose con apenas 50 a 100 demostraciones, lo que marca un avance clave hacia robots autónomos que no dependen de la nube.

Lemon habilita depósitos y retiros en dólares para invertirlos hasta 13% anual y sin plazos fijos

Lemon lanzó una nueva función que permite depositar y retirar dólares entre cuentas bancarias y la app, acreditándolos como USDC, una stablecoin que mantiene paridad 1:1 con el dólar. Esto permite a los usuarios invertir esos fondos de forma inmediata a través de Lemon Earn, una herramienta que ofrece rendimientos diarios con una tasa anual de hasta el 13%, sin necesidad de plazos fijos ni montos mínimos. A diferencia de los bancos tradicionales, que exigen inmovilizar los fondos por un año para acceder a tasas del 2% al 5%, Lemon ofrece liquidez 24/7 y acreditación diaria. Los primeros USD 2.500 que se depositen están libres de comisión, y los retiros también están bonificados por tiempo limitado.