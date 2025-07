CuradurIA: Bitcoin llega a su máximo histórico y la Argentina tiene una oportunidad para ser potencia nuclear

El plan nuclear del Gobierno para fundar una ciudad nuclear patagónica (y ser pionero en la energía para los centros de datos)

Argentina lanza su Plan Nuclear con una ambición: convertirse en potencia energética en la era de la inteligencia artificial. El proyecto, liderado por Demián Reidel, jefe del consejo de asesores de Javier Milei, contempla tres etapas: desarrollar y vender pequeños reactores modulares (ACR 300); posicionar al país como exportador de uranio; y construir una ciudad nuclear en la Patagonia para alojar centros de datos. Sin embargo, expertos consultados por LA NACION son escépticos respecto a los plazos prometidos y advierten que la financiación —a cargo de un supuesto inversor estadounidense cuya identidad no fue revelada— aún no está del todo clara.

Bitcoin, sin techo: llegó a los US$ 118.000

Bitcoin rompe un nuevo récord y supera los US$118.000 por primera vez en su historia. Impulsado por un contexto financiero favorable —incluyendo la “tregua impositiva” de EE.UU. y el llamado de Trump a bajar las tasas de interés— el valor de la criptomoneda alcanzó los US$118.856. De acuerdo con expertos de Lemon y Bitso, el volumen operado se disparó y crece su adopción como activo de resguardo frente a la inflación. Además, una misteriosa operación de 80.000 BTC, provenientes de billeteras inactivas desde 2011, alimentó aún más el entusiasmo del mercado.

DeepSeek, prohibido en occidente

República Checa prohíbe el uso de DeepSeek en organismos estatales por riesgos de ciberseguridad. Según reporta Euronews, el gobierno de Petr Fiala vetó a la startup china de inteligencia artificial tras una advertencia de su agencia nacional de ciberseguridad, que alertó sobre posibles accesos no autorizados a datos sensibles. “La idea de que toda esta información entra al servicio chino es siempre un temor”, explica para LA NACION Patricio Carmody, especialista en relaciones internacionales. La decisión se suma a medidas similares tomadas por países como Italia y Australia, y refuerza la creciente desconfianza internacional hacia tecnologías chinas con vínculos estatales.

Nvidia, la primera empresa en alcanzar una cotización de US$4 billones

Nvidia se convierte en la primera empresa pública en alcanzar una valuación de US$4 billones. Impulsada por la fiebre global de la inteligencia artificial tras el lanzamiento de ChatGPT, la compañía multiplicó por cuatro su valor en apenas dos años, según reportó The New York Times. Controla más del 80% del mercado de chips para IA y sus ingresos se dispararon de US$4.400 millones en 2023 a casi US$74.000 millones este año. Mientras empresas como Apple y Microsoft aún no superan ese umbral, Nvidia lidera esta nueva era tecnológica. Sin embargo, enfrenta desafíos: competencia creciente, investigaciones regulatorias y dudas sobre la sostenibilidad del boom de la IA.

Una victoria más para Meta

Meta ficha al jefe de modelos de inteligencia artificial de Apple para liderar su nueva unidad de superinteligencia. De acuerdo con TechCrunch, Ruoming Pang, quien encabezaba el equipo que entrenó los modelos fundacionales de Apple Intelligence, dejará la compañía para sumarse al ambicioso proyecto de inteligencia artificial de Mark Zuckerberg. El movimiento se suma a una serie de fichajes de alto perfil que Meta ha realizado recientemente —incluyendo talentos de DeepMind y OpenAI— y refleja la crisis interna que atraviesa el equipo de IA de Apple, que ha tenido dificultades para competir con los líderes del sector.