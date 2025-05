CuradurIA: los anteojos del futuro ya están en camino y los ganadores del Pulitzer que usaron IA

Cada vez es más grande. Cada vez es más poderosa. Cada vez parece que se nos escapa de las manos. Y no, no estamos hablando del invicto de la selección de Scaloni. Hablamos de la inteligencia artificial y del impacto cada vez mayor que tiene en nuestra vida cotidiana. Aunque su uso se multiplica día a día, todavía son muchos los que desconocen cómo funciona, para qué sirve y qué implica su avance a nivel local y global. Por eso, preparamos este resumen con las principales noticias del mundo tecnológico, pensado para acompañarte con información clara, accesible y sin tecnicismos. Un recorrido al alcance de todos, incluso de los que todavía recuerdan cómo se usaba el Nokia 1110.

Anthropic lanza Claude 4, su sistema de inteligencia artificial más poderoso

Anthropic presentó Claude Opus 4 y Sonnet 4, dos nuevos modelos diseñados para razonar en múltiples pasos, analizar grandes volúmenes de datos y ejecutar tareas complejas. Opus 4 superó a modelos como Gemini 2.5 y GPT-4.1 en pruebas de programación como SWE-bench Verified. Ambos modelos pueden alternar entre herramientas y modos de razonamiento, guardar datos en memoria y generar respuestas más precisas. Además, integran mejoras en Claude Code para desarrolladores, con soporte en GitHub y VS Code. Opus 4 operará bajo fuertes restricciones de seguridad, al ser clasificado como ASL-3 por su potencial de mal uso.

Las evaluaciones en las que Claude se mostró superior a otros modelos. Crédito: Anthropic.

Los sistemas de inteligencia artificial alucinan más que los humanos, según el CEO de Antrhopic

Durante un evento en San Francisco, Dario Amodei, CEO de Anthropic, aseguró que los modelos de inteligencia artificial actuales cometen menos errores que las personas, aunque lo hacen de formas más inesperadas. En el marco de su apuesta por alcanzar una inteligencia artificial general (AGI) para 2026, minimizó el problema de las “alucinaciones” como un obstáculo técnico. Sin embargo, su modelo Claude Opus 4 fue criticado por mostrar tendencias engañosas en pruebas externas, lo que reaviva el debate sobre si un sistema que inventa datos puede considerarse realmente inteligente.

Apple planea el lanzamiento de sus anteojos inteligentes para fines de 2026

Apple planea lanzar sus propios anteojos inteligentes a fines de 2026, como parte de su estrategia para diversificar su catálogo y reforzar su apuesta por la inteligencia artificial, informó Bloomberg. La compañía comenzaría la producción de prototipos a gran escala a finales de este año junto a proveedores internacionales. El nuevo dispositivo competiría con los Ray-Ban de Meta, actualmente populares en el mercado. En paralelo, Apple habría cancelado el desarrollo de un Apple Watch con cámara y capacidades de análisis del entorno.

Jóvenes en China y Taiwán recurren a chatbots de IA como apoyo emocional, pero expertos advierten riesgos

Cada vez más jóvenes en Taiwán y China están usando chatbots como ChatGPT o Ernie Bot para lidiar con la ansiedad, el aislamiento o el estrés, citando su accesibilidad, bajo costo y confidencialidad en sociedades donde persiste el estigma sobre la salud mental. según reportó The Guardian. Aunque los expertos reconocen que la IA puede ser útil como primera contención, alertan que no reemplaza la terapia profesional. “Es una buena herramienta, pero tiene límites”, advierte el psicólogo Yi-Hsien Su, quien teme que algunos casos graves no reciban la atención necesaria a tiempo.

Los ganadores de un Premio Pulitzer también usan inteligencia artificial

Este año, por segunda vez consecutiva, los premios Pulitzer exigieron a los participantes revelar si habían utilizado inteligencia artificial. De acuerdo con NiemanLab, una ganadora y tres finalistas informaron su uso, demostrando que la IA ya se integra al periodismo investigativo, aunque de forma no generativa y con fuertes controles humano. The Wall Street Journal, ganador en la categoría de Reportaje Nacional, analizó 41.000 interacciones de Elon Musk en X usando modelos de vectores e incrustaciones para visualizar el cambio en su discurso político. Associated Press y el Howard Center, finalistas en Reportaje Investigativo, crearon una base de datos de muertes por “fuerza menos letal” usando OCR y herramientas como Textract y Whisper para procesar más de 200.000 documentos y grabaciones policiales.

El CEO de Zoom se suma a la moda de los avatares de IA en presentaciones de resultados

Despues de que el director ejecutivo de Klarna haya sorprendido al mundo con un avatar suyo haciendo la presentación de las ganacias del último cuatrimestre, el CEO de Zoom, Eric Yuan, se sumó a la ola e hizo lo mismo. Lo hizo mediante Zoom Clips, destacando que la herramienta busca “llevar la colaboración al siguiente nivel” con resguardos de seguridad. Zoom anunció además que esta función de avatares personalizados estará disponible para todos los usuarios esta semana.