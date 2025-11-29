Daniel Vogel: “Vamos a redoblar esfuerzos en la Argentina”

Bajo el liderazgo de Daniel Vogel, Bitso se convirtió en una de las plataformas de criptomonedas más grandes de Latinoamérica, con presencia fuerte en México, Brasil y la Argentina. Pero la importancia de la empresa en la región no se limita al volumen de transacciones: fue pionera en impulsar el uso de stablecoins, facilitar pagos transfronterizos y educar a reguladores y consumidores sobre las oportunidades del ecosistema.

En una entrevista con LA NACION, Vogel analizó el avance de la regulación cripto en Latinoamérica, el crecimiento y adopción de las stablecoins en la región, y los planes de la plataforma para fortalecer su presencia en la Argentina.

-¿Cómo ves el avance de la regulación cripto en la región y qué te parece que falta?

-Creo que la regulación cripto ha avanzado a distintos ritmos en América. Si hablamos de liderazgo, hoy Estados Unidos tiene un gran apetito por brindar claridad en este tema. Comenzaron con el GENIUS Act, que regula las stablecoins, y ya están trabajando en la regulación secundaria. Esto será muy positivo, especialmente para las stablecoins emitidas en dólares. Aunque no está limitado a ellas, la regulación favorece principalmente a las que tienen mayor capitalización de mercado. También está el Clarity Act, que dará certidumbre a empresas, exchanges y otros actores. Va a ser muy positivo, porque dará claridad no solo a los jugadores de cripto, sino también al sistema financiero tradicional. Esa convergencia será interesante: los actores de cripto buscan reglas claras, y los tradicionales quieren empezar a operar con estos nuevos productos.

-¿Y en Latinoamérica?

-México suele adoptar marcos regulatorios similares a Estados Unidos, porque Estados Unidos es su principal socio comercial y hay varios tratados de libre comercio. Esa consistencia es positiva. En el resto de América Latina vemos distintos avances: en la Argentina, por ejemplo, se empiezan a flexibilizar ciertas reglas para que los mundos cripto y tradicional convivan con claridad; en Brasil, hubo debates importantes sobre custodia, que la industria ha ido resolviendo educando a los reguladores. En general, creo que el avance regulatorio es positivo y hay convergencia entre el sistema financiero tradicional y el cripto.

-Hablabas de stablecoins en Estados Unidos. En Latinoamérica es el producto cripto más usado. ¿Planean incentivar su adopción desde Bitso? ¿Se enfocan en stablecoins en dólares o ven oportunidades en otras monedas?

-Creo que la participación de las stablecoins seguirá creciendo, sobre todo las en dólares, que son la moneda de reserva global. Permiten hacer lo que antes se hacía en efectivo, pero de manera electrónica, y su adopción crecerá a medida que más comercios e instituciones financieras las acepten.

-¿Y stablecoins locales?

-Sí, hay oportunidades en monedas locales, especialmente para pagos nacionales o transfronterizos más eficientes. En la Argentina ya hay proyectos y en México y Brasil tenemos MXNB y BRL One, respectivamente. La clave es crear infraestructura sólida y atraer usuarios, aunque el uso de stablecoins locales aún no será tanto como las de dólares para resguardo de valor; su mayor potencial está en pagos y transferencias eficientes.

-En la Argentina, el dólar cripto fue un driver importante para atraer usuarios a la criptoeconomía. ¿Pensás que la eliminación de cepos y cierta estabilidad macroeconómica pueden frenar el crecimiento en usuarios de las plataformas?

-Las condiciones macroeconómicas cambian, pero la tecnología sigue ofreciendo valor. Más allá del arbitraje entre dólares oficiales y cripto, las stablecoins facilitan comercio exterior, reducen costos y tiempos de transferencia internacional. Son herramientas que permiten competencia y opciones, beneficiando al consumidor.

-En este contexto, Bitso fue pionero en stablecoins en la región, pero plataformas como Lemon ganaron terreno y de hecho el último mes fue la de mayor cantidad de usuarios activos en el país. ¿Qué análisis hacés de eso?

-La adopción de cripto en la Argentina es alta, superior a Brasil, Colombia o México, lo que representa una gran oportunidad. Estratégicamente, vamos a redoblar esfuerzos en el país. Nuestra plataforma es sólida en seguridad, costos y opciones, pero admito que en productos no fuimos tan asertivos y tan rápidos como algunos competidores. Vamos a seguir invirtiendo para ganar tracción y fortalecer nuestra posición. En 2026 esperamos traer productos y servicios importantes para los consumidores locales.