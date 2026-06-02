Con Project Solara, Microsoft mostró prototipos de dispositivos para tener agentes de IA hasta en la mesa de luz

Microsoft insinuó el martes la llegada de una nueva ola de dispositivos que no contarán con versiones tradicionales de Windows u Office sino que, en su lugar, incorporarán agentes de IA para realizar tareas específicas en sectores como la salud y el comercio minorista.

En BUILD, la conferencia anual de desarrolladores de software que Microsoft celebra en San Francisco esta semana, los ejecutivos de la empresa presentaron Project Solara, una familia de prototipos de dispositivos que incluye modelos del tamaño aproximado de un parlante inteligente o una tarjeta de acceso magnética, basados en chips de Qualcomm y MediaTek.

Sin Windows, pero con IA

Los dispositivos cuentan con pantallas y micrófonos, pero en lugar de ejecutar un sistema operativo y aplicaciones como un smartphone, los ejecutivos de Microsoft mostraron que albergan agentes de IA que se comunican con sistemas de computación en la nube para llevar a cabo tareas específicas, como documentar una visita médica con una enfermera.

“Porque creemos que el futuro no estará definido por un agente en particular, Project Solara está diseñado para mundo abierto y multiagente. Las organizaciones usarán los agentes de Microsoft donde suman valor. También construirán o usarán sus propios agentes para sus necesidades específicas”, dicen en la compañía.

“Es una nueva plataforma, pero quizás lo más importante es que se trata de un conjunto de nuevas reglas de plataforma que, en cierto sentido, no limitan lo que uno puede imaginar”, afirmó el presidente ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, durante un discurso inaugural.

Microsoft compite con rivales como OpenAI y Anthropic para vender herramientas de IA basadas en la nube para la programación y otras tareas, al tiempo que intenta animar a sus clientes a utilizar tecnologías de IA en sus flotas de computadores portátiles y de sobremesa que ejecutan sus sistemas operativos Windows.

Microsoft presentó una nueva computadora llamada Surface RTX Spark Dev Box, equipada con un flamante chip Nvidia RTX Spark, presentado esta semana. Nadella afirmó que es una “máquina de ensueño” que ya tiene lista de espera para su compra, incluido él mismo.

La nueva ola de PC tiene un precio competitivo frente a las ofertas premium de Apple y su anuncio contribuyó a impulsar las acciones tanto de Microsoft como de los principales fabricantes de PC, como Dell Technologies, aunque los analistas señalaron que las empresas podrían tardar en adoptar las nuevas máquinas.

Microsoft anunció que está desarrollando nuevas herramientas para ayudar a Windows a ejecutar OpenClaw, un software de código abierto que puede dirigir a grupos de bots de IA llamados “agentes” para que realicen tareas cotidianas para los usuarios.

Con información de Reuters