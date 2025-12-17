Desde enero, miles de comercios argentinos podrán aceptar pagos cripto con QR: cómo funcionará la nueva opción

Las criptomonedas siguen ganando presencia en la vida de los argentinos y, de hecho, el país ocupa el quinto lugar en el mundo de usuarios activos que utilizan cripto, según la firma de análisis global A16z crypto. En ese contexto, un jugador tecnológico presentó una noticia que podría seguir acrecentando la adopción de estos instrumentos en el país.

La compañía Fiserv, proveedor mundial de tecnología financiera y de pagos (entre otros productos, es una de las empresas que brinda y opera los posnets), acaba de anunciar la incorporación de infraestructura que permitirá los pagos con criptomonedas en los comercios que utilicen su tecnología Clover. Esta última es su plataforma que acepta cobros con tarjetas y otros medios de pago, pero además permite gestionar inventario, ver ventas, organizar turnos, generar reportes, entre otras funciones.

Si se tiene en cuenta que hay 6 veces más personas usando cripto diariamente en la Argentina que en un país promedio de América Latina, según datos de Lemon, el impacto podría ser grande. “Creemos que esta herramienta permitirá que los comercios puedan aumentar sus ventas, al habilitar nuevos métodos de pago”, explicó Santiago Maiztegui, director de producto de Fiserv, que detalla que esto aplicará para todos los locales con los que trabajan, como estaciones de servicio, gastronomía, eventos deportivos, etc.

Una compañía permitirá los pagos con criptomonedas en los comercios que utilicen su tecnología Shutterstock

La herramienta estará disponible a partir de enero en los 240.000 comercios que utilizan la tecnología de Fiserv para operar. Buscan integrar todas las wallets cripto posibles, autorizadas por el regulador, y la posibilidad de operar con todos los criptoactivos que soporten estas exchanges, aunque explican que todavía no pueden dar detalles de ninguna.

¿Cómo funcionará la operación de compra?

Los dispositivos Clover mostrarán un QR en la pantalla que los consumidores escanearán desde la wallet cripto que quieran utilizar para hacer el pago. En esa misma pantalla se mostrará al usuario la información del pago, tanto en la moneda fiat como en la del criptoactivo que se quiera utilizar.

Vale aclarar que el comercio recibirá instantáneamente el pago en pesos, ya que es la billetera la que hará la operación de conversión y el local simplemente recibirá el importe, en la cuenta que habitualmente usa para sus operaciones de tarjetas.

“Construimos una arquitectura para que el comercio pueda aceptar el pago con criptoactivos, pero sin necesidad de involucrarse en la complejidad de crear una billetera cripto o de tener saldos en esas monedas”, acotó Maiztegui.

La medida busca llegar a más clientes que utilizan este tipo de activos Yuganov Konstantin - Shutterstock

Actualmente, existen billeteras que permiten operatividad de este tipo, pero desde la compañía explican que esta medida posibilitará abrirlo a más billeteras, integrar a más empresas y expandirlo incluso a wallets que estén en otros países. “Adoptar este tipo de monedas les permite llegar a un segmento creciente de consumidores que buscan más flexibilidad a la hora de comprar y, además, los ayuda a proyectar una imagen innovadora frente a sus clientes”, indicó Sebastián Calens, vicepresidente de desarrollo de productos para Fiserv en Latinoamérica Sur.

Su objetivo es llevar esta posibilidad de transacción al consumo del día a día, “que, hoy, por la falta de aceptación que hay o por la carencia de puntos de venta que aceptan cripto, lo tienen muy lejos”, explica Maiztegui, quien es optimista y eleva la apuesta del posible impacto que tendrá: “Que un jugador de este calibre ponga un pie en este mercado, valida este tipo de transacciones y abre una puerta gigante. Esto debería convertir a la Argentina en un terreno más fértil para jugadores de afuera, que quieran traer sus propuestas a los usuarios interesados en el mundo cripto”.