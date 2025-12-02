YPF analiza convertirse en la primera petrolera en permitir pagos con criptomonedas

En un contexto en que los argentinos siguen creciendo en la adopción de criptomonedas, YPF tiene en anásis una medida que se sube a esa movida: habilitar la posibilidad de pagar el combustible con criptomonedas en sus estaciones de servicio.

La medida en estudio surge luego de dos meses de que la empresa anunciara la posibilidad de cancelar los pagos con dólares. Con esa disposición, las estaciones de servicio de YPF se convertieron en las primeras en permitir el pago de nafta y gasoil con dólares. Además, la decisión estaba en línea con las medidas de principio de año del ministro de Economía, Luis Caputo, que buscaban una dolarización endógena de la economía, en la que los dólares colaboren con la remonetización.

YPF acepta pagos en dólares desde hace dos meses

Luego de consultar a la petrolera, LA NACION pudo saber que efectivamente YPF está analizando en la posibilidad de sumar criptomonedas, aunque en la compañía no aclaran cuándo será posible operar con este activo. Además, detallaron que “puede que cuente con un intermediario como una exchange (como Lemon, Ripio o Binance), porque ese mercado no se mueve con un dólar oficial, por decirlo de alguna manera”.

También aclararon que el nuevo sistema “debería” utilizar el mismo mecanismo que adoptaron cuando habilitaron el abono en dólares. Este último permite a los usuarios que tengan habilitado el dinero en cuenta y posean una cuenta bancaria en dólares a su nombre, transferir fondos a la cuenta corriente en dólares de YPF en el Banco Santander (se escanea un código QR al momento de pagar y se transfiere como “Dinero en Cuenta” a la billetera de YPF). Al momento de la transacción, la aplicación muestra el monto equivalente en pesos y el tipo de cambio de referencia aplicado, que es el dólar comprador del Banco Nación.

YPF fue también la primera en implementar el sistema de autodespacho LUIS ROBAYO - AFP

En el caso del dinero en dólares, aclararon que los fondos en esa moneda están disponibles exclusivamente para consumos dentro del ecosistema YPF. Además, el pago no implica operaciones de cambio, ya que no hay compra ni venta de moneda extranjera.

Este año, YPF fue también la primera en implementar el sistema de autodespacho, un mecanismo que permite a los clientes cargar combustible sin la asistencia de un empleado de la estación de servicio. Quienes lo utilizan acceden a un precio un 3% más barato, tal como sucede en otros países, debido a la reducción de costos operativos.