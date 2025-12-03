De la inflación a la inversión: cómo cambió el motivo principal por el que los argentinos invierten en cripto

Luego de varios meses en que la Argentina vivió un momento histórico con la salida del cepo y tras dos meses de mala racha para bitcoin (ya que pasó de alcanzar un máximo histórico de US$126.198,07 a principios de octubre, a rondar los US$90.000 en los últimos días), puede que algunas personas piensen que el interés en las criptomonedas ha disminuido. Sin embargo, un reciente informe publicado por Bitget, uno de los principales exchanges de criptomonedas en el mundo, no solo muestra lo contrario, sino que anticipa datos interesantes en el ecosistema cripto.

El estudio, que se basó en una encuesta hecha a los usuarios argentinos de Bitget entre el 17 y el 28 de noviembre de este año, reveló que el 71% de los argentinos encuestados planea aumentar su exposición a las criptomonedas en el 2026. Esos números se dan en un contexto en que, no solamente ha bajado un 27% el precio del bitcoin -luego de su pico histórico del pasado octubre- y de que el 2025 estuvo marcado por un clima de inseguridad en estos activos, luego del caso $LIBRA; sino también en que la mayoría de los encuestados aseguró que esperan una corrección del mercado cripto en 2026 (un 36% respondió así, aunque, al mismo tiempo, un 29% pronostica un nuevo ciclo alcista).

El 71% de los argentinos planea aumentar su exposición a las criptomonedas en el 2026 Arsenii Palivoda - Shutterstock

De la protección a la inversión

La encuesta también muestra un resultado curioso: la mayoría de los argentinos encuestados que invierten en criptomonedas (el 44%) lo hacen buscando potencial de altos rendimientos. Este es un dato muy revelador, si se tiene en cuenta que, por mucho tiempo, el principal motivo era otro. “Hace un año, la encuesta daba resultados distintos: el 40% de los inversores lo hacían como protección contra la inflación, pero hoy esa elección se redujo al 16%”, resaltó Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina. Por su parte, el 24% invierte por interés en la tecnología blockchain y un 12%, por diversificación del portfolio.

El estudio también indicó cuál es la criptomoneda preferida de los argentinos: el 38% invierte en USDT/USDC, es decir, en dólar cripto, activo que tiene paridad uno a uno con el dólar; en segundo lugar de preferencia se ubica bitcoin, con un 31%; luego Ethereum, con un 14% y Solana, con un 12%. “Los argentinos invierten en bitcoin; cuando baja, salen a comprar, lo que demuestra que es un usuario avanzado, que tiene conocimiento de este mercado”, acotó Gama.

Vale agregar que, aunque las stablecoins son las criptomonedas favoritas de los argentinos, ubicaron a bitcoin como la criptomoneda o activo más prometedor para el 2026 (con un 43,8% de respuestas positivas). Y entre los productos o herramientas que prefieren para invertir en cripto, destaca el trading en spot (la compra y venta de un activo para entrega inmediata), con el 30,5% de las respuestas.

El futuro de las criptomonedas según los argentinos

Las preguntas de la encuesta no se limitaron a hacer un diagnóstico del escenario actual argentino, sino que también indagaron en las expectativas por el futuro del ecosistema cripto. Al consultarles por qué esperan del mercado en 2026, el 36% respondió que anticipan una corrección o retroceso importante en cripto. El 29% espera un nuevo ciclo alcista (bull run); el 26%, estabilidad con crecimiento moderado; y el 9% restante aguarda alta volatilidad sin dirección clara.

El 36% respondió que anticipa una corrección o retroceso importante en cripto para el 2026 CrizzyStudio - Shutterstock

La inteligencia artificial y las criptomonedas salieron posicionadas como los sectores en los que anticipan un mayor crecimiento para el 2026, con un 34,1%. Le siguen las finanzas descentralizadas, con el 29,4%; la tokenización de activos reales, con el 24,5% (RWA); y en último puesto las stablecoins, con el 7%.

¿Qué pasó con bitcoin en los últimos dos meses?

“Este ha sido un mes complicado, pero estas cosas pasan, ya las viví. En otra oportunidad, entre 2021 y 2022, vi caer bitcoin de US$69.000 a US$17.000″, destacó Gama, durante la presentación de los resultados de la encuesta, al señalar que bitcoin ha perdido prácticamente toda la apreciación acumulada en 2025 en el último tiempo.

Al explicar los motivos de esta fuerte caída de bitcoin, destaca como protagonista las tensiones generadas por los conflictos bélicos, principalmente la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha aumentado la aversión al riesgo global. También señala que hay una menor liquidez internacional, realidad que reduce el interés de los inversores por activos volátiles.

Otro motivo importante son las señales que ha dado la FED (la Reserva Federal estadounidense), sobre una posible pausa en los recortes de tasas, para lo cual acotó: “Si el recorte se confirma, el sentimiento positivo podría mantenerse y apoyar una estabilización del mercado cripto. De hecho, la recuperación reciente del BTC se debió en gran parte a la expectativa de que la FED podría implementar un nuevo recorte de tasas, pero, si no se concreta, es probable que bitcoin retome la tendencia bajista, presionado por condiciones financieras más estrictas“. Por último, señaló como motivo de esta baja los temores recientes de una posible burbuja en el sector de inteligencia artificial, lo que intensifica la cautela en los mercados.