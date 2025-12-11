OpenAI lanza en Argentina ChatGPT Go, su plan más barato, y se asocia con Rappi para ofrecer beneficios

OpenAI anunció hoy la disponibilidad de ChatGPT Go en la Argentina, “un nuevo plan por suscripción diseñado para ampliar el acceso a las capacidades avanzadas de ChatGPT por un precio de 6 dólares”, según dijo la compañía en un comunicado. Hasta ahora, la versión más económica era de 20 dólares al mes. El nuevo plan debutó en India en agosto de este año.

Una comparativa de los diferentes planes de ChatGPT disponibles y el alcance de cada uno

“Hemos visto un gran interés de parte de la población latinoamericana por adoptar la IA y los beneficios que conlleva. En promedio, los usuarios semanales de ChatGPT casi se han triplicado con respecto al año anterior en la región y estamos entusiasmados de ver qué oportunidades generará ChatGPT Go”, según Jason Kwon, Chief Strategy Officer de OpenAI.

Comparado con la versión gratuita, ChatGPT Go ofrece:

10 veces más mensajes disponibles con GPT-5

disponibles con GPT-5 10 veces más generación de imágenes por día

por día 10 veces más cargas de archivos o imágenes por día

cargas de archivos o imágenes por día 2 veces más memoria para respuestas más personalizadas

Además, desde el 15 de diciembre los clientes de la app Rappi en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay pueden suscribirse a ChatGPT Go a través de la aplicación de Rappi y obtener un mes de acceso gratis. Por su parte, los usuarios Rappi Pro Black podrán obtener 6 meses sin costo.

En octubre de este año Google habilitó en el país la suscripción Google AI Plus, para acceder a servicios de Gemini con mayor capacidad de creación de contenido que la versión gratis y 200 GB de almacenamiento por 5 dólares.