Dólar cripto: a cuánto cotiza hoy, tras la derrota del Gobierno

Luego de la jornada electoral de ayer, los mercados empiezan a reaccionar. Mientras que los mercados tradicionales abrieron recién hace unos instantes, el dólar cripto ya anticipó ayer una reacción alcista. Según datos de la exchange Bitso, el precio arrancó el domingo en $1380, tuvo un pico cercano a los $1450 y ya a las 21:45 hs estuvo operando en torno a los $1420. Hoy a las 12 cotiza a $1434.

Durante las elecciones suele haber más demanda de dólares por la incertidumbre, algo que ocurrió también en 2023. Ahora bien, la gran pregunta es: ¿esta vez los argentinos compraron más dólares que en otras votaciones? “En términos de volumen, se observó una dinámica comparable a la de elecciones anteriores, similar a la de un día hábil típico (que suele tener más volumen que un domingo)”, responde Julián Colombo, director general de Bitso Argentina.

Hoy, lunes, en Bitso cotiza a $1416.

Los dólares digitales son las criptomonedas más elegidas para comprar por los argentinos. En el primer semestre del año, el 85% de las compras de criptomonedas en el país fueron de USDT (la stablecoin más operada) o USDC, frente a solo el 4% de bitcoin, según el último Panorama cripto elaborado por Bitso.

Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor está vinculado a otro activo, para justamente evitar la alta volatilidad que caracteriza a otras criptomonedas como el bitcoin. Al estar asociado el valor al de un activo real, son más estables.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

Luego de la derrota del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires las cotizaciones arrancan la semana con alzas de 6%.

En el caso del tipo de cambio oficial mayorista, utilizado en las operaciones de comercio exterior, tuvo un salto de $87 en relación al viernes pasado (+6,3%), y se negocia a $1450 en las primeras operaciones de hoy.

En los bancos, la cotización minorista varía según la entidad financiera. En el Banco Nación la operatoria a través del homebanking muestra que se puede comprar a $1460, lo que habla de una suba de $70 (+5%).