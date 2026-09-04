El ejecutivo que anticipa una nueva etapa para las criptomonedas: “Recién estamos empezando”

En el último tiempo, el “oro digital” se ha mantenido entre los US$60.000 y los US$80.000, pero no ha vuelto a superar los US$100.000 y se mantiene lejos de su máximo histórico de octubre del año pasado (US$126.198). A pesar de esto, según algunos expertos, el atractivo por el sector es más fuerte que antes.

En este contexto, Alvin Kan, COO global de Bitget Wallet, visitó la Argentina y conversó con LA NACION sobre el presente y el futuro de las criptomonedas. Kan trabaja desde hace tres años en Bitget Wallet, aunque previamente estuvo en Binance y LinkedIn, y tiene una amplia experiencia en ventas, análisis y blockchain.

-La tokenización y las stablecoins parecen haber perdido la atención recientemente. ¿Creés que la industria de las criptomonedas ha perdido su momento?

-No creo que lo haya perdido. Creo que el trading de memecoins y el hype de la especulación han caído mucho en comparación con el año pasado, y estamos claramente en lo que llamamos un ciclo de mercado bajista. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este mercado bajista y el anterior? En primer lugar, en realidad todavía hay muchas conversaciones, pero estas se vinculan más con el lado de la utilidad. Si hace cinco años me preguntabas cuál era el uso principal de las criptomonedas, todos, sin dudarlo, te hubieran dicho operaciones especulativas. Hoy, si me lo preguntás de nuevo, esa es solo una de las funciones, pero también están creciendo los pagos con cripto, la tokenización, etc.

Son tendencias más bien institucionales: vemos que los bancos están entrando, por ejemplo. De esta forma, aunque pareciera que el mercado de criptomonedas no tiene mucho de qué hablar en Twitter, los bancos están activos, las compañías de pagos están moviéndose e incluso, en mi caso, estoy más ocupado que el año pasado, porque todos estos partners de pagos, PSP (proveedores de servicios de pago), bancos, socios de tokenización, todos quieren hablar con nosotros. Creo que en realidad están pasando muchas cosas ahora mismo.

A pesar de la baja en el valor de bitcoin, el interés por las cripto sigue presente Shutterstock

De hecho, el mes pasado anunciamos que, por primera vez, el número de usuarios haciendo transacciones de pago ha superado el número de personas haciendo operaciones de trading a nivel global. Esto es un signo claro de que la gente piensa en las criptomonedas más como algo de utilidad y no solo como algo especulativo.

-Teniendo en cuenta los próximos años, ¿hacia dónde creés que se está dirigiendo la industria de las criptomonedas?

-Creo que recién estamos empezando con los pagos en cripto, algo en lo que la blockchain es mucho más eficiente que las finanzas tradicionales. En ese sentido, pienso que la mayoría de las empresas que se hacen llamar Web 2 o compañías de finanzas tradicionales van a abrazar esta tecnología.

Además, las personas empezarán a entender más las stablecoins, las verán como un atajo para conseguir dólares y también como un camino más rápido para hacer transferencias internacionales y así sucesivamente. Son cosas que no harán más que incrementarse con el tiempo.

También se verán más activos tokenizados en la blockchain, lo que ampliará el acceso a los mercados globales y permitirá que la gente pueda adquirir todo tipo de activos financieros alrededor del mundo.

-Se ha hablado recientemente de la “muerte de cripto”, no en el sentido de que las criptomonedas vayan a desaparecer, sino de que se utilizarán cada vez más, pero como una tecnología subyacente. ¿Estás de acuerdo con esta visión?

-Sí, en cierto modo. Creo que cada vez más personas entenderán lo que es la blockchain y cómo funciona. No creo que puedas usarla sin saber de la tecnología, pero sí puede que no sepas exactamente cómo funciona. Creo que cada vez más gente conocerá más o menos la tecnología, aunque no tendrá que saber todos los detalles. Es un poco como si estuvieras usando internet hoy.

-Hablando de tokenización, ¿cuáles son los activos del mundo real que creés que las compañías tokenizarán en el futuro y cuáles son los que la gente realmente querrá comprar?

-Vemos muchos activos alrededor del mundo y, en nuestro caso, recibimos propuestas de diferentes proyectos, desde tokenizar relojes hasta propiedades y más. La gente quiere tokenizar todo, pero a menudo entiende mal esta tecnología: la tokenización soluciona el problema de la distribución, pero no el de la liquidez. Si un bien, un objeto o una propiedad es ilíquido, es muy difícil de vender, y colocarlo en la blockchain no te ayudará a resolver el problema de la liquidez.

El experto explica que la blockchain permite hacer transferencias internacionales a un costo más bajo que el de las finanzas tradicionales Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

En ese contexto, creo que el activo más importante para tokenizar son las acciones, justamente porque son muy líquidas. La gente con muchas stablecoins y cripto quiere diversificar su riqueza fuera de bitcoin, ethereum y otros activos, y está empezando a comprar acciones.

-¿Creés que la tokenización de propiedades será tendencia?

-No creo que sea una tendencia importante, por lo menos en los próximos uno o dos años, porque tiene sus desafíos, como la liquidez. Es difícil vender o comprar una casa. Incluso si yo vendiera una propiedad hoy, probablemente me tomaría unos meses encontrar al comprador correcto. Por otro lado, existen muchas complejidades legales en torno a la fraccionalización de una propiedad.

-¿Cuál es la diferencia entre Bitget y Bitget Wallet?

-Son dos entidades totalmente separadas e independientes. Bitget Wallet opera como una billetera de autocustodia, entonces, cuando tu dinero está en la billetera, no puedo controlarlo: es todo de tu propiedad. En cambio, en el exchange de Bitget tu dinero es custodiado justamente por el exchange. Además, en este último caso, la mayoría de los activos están offchain, mientras que en la wallet todo está onchain; esto implica que tu dinero es global por default, porque corre sobre una vía internacional. De esta forma, puede enviarse plata a cualquier dirección del mundo y, si quisiera hacer un pago en cualquier país, ya sea en Vietnam, en Asia del Sur o en India, podría hacerlo.

El especialista considera que las acciones serán los activos que probablemente se tokenizarán más en un futuro Summit Art Creations - Shutterstock

Con Bitget Wallet, entramos en América Latina el año pasado. Empezamos con algunos productos, pero fue solo a principios de este año que invertimos activamente en esta región: construimos nuestro equipo en Brasil y la Argentina, y seguiremos invirtiendo, continuaremos expandiéndonos, haremos más productos locales y más partnerships con socios de acá.

-¿Qué tipo de productos están pensando en crear?

-Vamos a integrar algo llamado “virtual account”, lo que implica que podés obtener una cuenta bancaria virtual de Estados Unidos y te pueden transferir dinero a vos, de cuenta bancaria a cuenta bancaria, y lo recibís como stablecoin directamente en tu billetera. De esta forma, se vuelve muy fácil para trabajadores remotos y freelancers obtener el pago de sus sueldos o incluso recibir remesas de sus familiares de otros países.

En la Argentina estamos desarrollando nuevos productos en los que se pueda conseguir fácilmente un 3% de rendimiento en stablecoins con autocustodia, sin necesidad de mover los fondos a ningún lugar, aunque, si luego querés usarlos como herramienta de pagos diarios, podés hacerlo. También habrá opciones de rendimiento para quienes busquen porcentajes más altos. De hecho, estamos integrando más y más socios para ampliar la posibilidad de invertir en más activos.

-¿Considerás a la Argentina un mercado importante para tu empresa? ¿Ves algo en el comportamiento de los usuarios locales que sea diferente de otros mercados?

-Es un mercado muy importante, y mi viaje aquí ha solidificado mi entendimiento de lo relevante que es. Además, considero que tiene un gran potencial, ya que la proporción de la población que sabe de stablecoins es probablemente más grande que en otros países. En muchos mercados, la gente piensa en las criptomonedas como algo especulativo y solo una pequeña proporción tiene estos activos, pero aquí, en realidad, una gran proporción de personas usa stablecoins.

En cuanto a la segunda pregunta, en las conversaciones que he tenido con la gente en la Argentina, muy pocas personas hablan de negociación de contratos perpetuos o de memecoins; cada vez más gente habla de pagos, de ahorrar en dólares. Por lo que los usos de acá son muy distintos a los de Asia, donde hay más operaciones de trading, mientras que acá la gente ve las stablecoins y las cripto como algo de utilidad. Entonces, estamos buscando cómo localizar más la experiencia para los usuarios de acá, porque lo que buscan es un poco diferente de lo que ofrece actualmente la aplicación.

-¿Qué cosas considerás que la Argentina está haciendo bien y en cuáles podría mejorar en términos de regulación de las criptomonedas?

-Es difícil decir si estamos haciendo bien o mal las cosas acá, porque creo que es demasiado pronto. Sí considero que la industria necesita fortalecerse en conjunto para guiar sobre lo que se puede o no se puede hacer. Por ejemplo, en relación con la estandarización de métodos de pago, en la Argentina hay varias stablecoins locales, pero no creo que el mercado sea lo suficientemente grande como para soportar tantas. La industria necesita ser aún más firme para asegurarnos de que impulsemos uno o dos casos de uso muy fuertes.

-Y has dicho en otras oportunidades que las criptomonedas deberían ser algo del día a día de la gente. ¿Qué necesita pasar aquí para que eso se vuelva real?

-Es una pregunta que nos hacemos todos los días. Todavía hay puntos de fricción en cada parte de las distintas transacciones y considero que la industria tiene que unirse para que, cuando el dinero quiera pasar de un punto A a uno B, el sector esté apoyando con comisiones bajas y liquidaciones rápidas. Por lo que continuaremos trabajando con nuestros socios para permitir esto.

El experto explica que en la Argentina el uso de las cripto está más expandido que en otros países

Por otro lado, estamos trabajando mucho para hacer la experiencia del usuario más simple; queremos asegurarnos, en primer lugar, de que la experiencia sea buena, barata y rápida. En segundo lugar, de que haya una suite de servicios holísticos en la aplicación, ya que, cuando un usuario usa una app, no lo hace solo para ahorrar o pagar, sino como una aplicación de dinero, lo que significa que quiere poder hacer todo con su plata ahí.

-¿Creés que los agentes de IA eventualmente se convertirán en usuarios de criptomonedas por sí mismos?

-Creo que sí. Hemos construido una función de Bitget Wallet que podés instalar en tu cloud o en cualquier inteligencia artificial que estés usando, para hacer lo que un humano hace en la aplicación: tradear, transferir, hacer pagos.

También opino que los agentes de IA usarán más las blockchains porque son sistemas automatizados, que no están condicionados por sistemas alrededor del mundo y son más eficientes. El costo de hacer transacciones en la blockchain es mucho más bajo que el de las finanzas tradicionales, por lo que tiene sentido que los agentes de IA empiecen a procesar muchas transacciones al día.

Sin embargo, vale aclarar que todavía hay muchas cuestiones que resolver en torno a esto.