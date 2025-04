El mercado cripto se desploma y bitcoin cotiza por debajo de los US$80.000

En un escenario de temor e incertidumbre a una guerra comercial global -impulsado por los recientes anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump-, el mercado cripto amaneció teñido de rojo en la madrugada de este lunes. Bitcoin cayó un 7,6% y cotiza a US$76.846, según datos de Lemon, mientras que ethereum se desplomó un 17,2%. Otras criptomonedas también registraron importantes bajas en las últimas horas: solana (13%), XRP (13,4%), cardano (13,05%) y BNB (7%).

Para Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, los números reflejan la sensibilidad del ecosistema a los anuncios macro y políticos de alto impacto. “Aunque todavía hay muchas interpretaciones en juego, los mercados leyeron los comentarios del presidente de EE.UU. como una señal de posible mayor intervención estatal o inestabilidad política, lo que generó una salida rápida de posiciones de riesgo. En este contexto, bitcoin, que venía de varios meses de suba muy sólida, es uno de los activos que más rápido corrigen”, explicó el experto para LA NACION.

Sin embargo, Colombo interpretó la volatilidad como un comportamiento natural en el mercado. “Es un mercado que ha subido más de 100% en el último año y sigue mostrando fundamentos fuertes: la entrada récord de capital institucional a través de ETFs y una adopción creciente en mercados emergente”, precisó. Por este motivo, opinó que bitcoin tiene margen para recuperarse y continuar con su tendencia alcista en el mediano plazo.

En tanto, Richard Teng, CEO de Binance, analizó: “A corto plazo, este tipo de incertidumbre macroeconómica tiende a desencadenar una respuesta de aversión al riesgo, con los inversores retirándose mientras esperan ver cómo se desarrollan las cosas en torno al crecimiento, la política y el comercio”.

Sin embargo, sostuvo que, de cara al futuro, este contexto podría acelerar el interés en el ecosistema cripto. “Muchos tenedores a largo plazo continúan viendo a bitcoin y otros activos digitales como resilientes durante períodos de estrés económico y dinámicas políticas cambiantes”, aseveró.

Bitcoin tocó su punto más alto -US$109.500- el pasado 20 de enero, a horas de la asunción del Trump. Ese día, se esperaban anuncios de medidas procripto, pero Trump centró su discurso en otros aspectos de la economía. Esto generó ruido en la industria y el valor del criptoactivo cayó a US$103.000. Desde entonces, bitcoin cotizó siempre debajo de la marca psicológica de los US$100.000.

Desplome de mercados

Los mercados de Asia y Europa se desplomaron en las primeras horas del lunes producto de los temores a una guerra comercial global. Se registraron fuertes caídas en las bolsas, los futuros, y el petróleo. Con bajas aún más fuertes que en los últimos días de la semana pasada, especialistas ya hablan de “lunes negro“ mientras se esperan recortes rápidos de las tasas impuestas por Estados Unidos.

La bolsa de Tokio se desplomó un 7,8%, igual que las de Seúl (-5,6%), Sídney (-4,2%) y Taiwán (-9,7%). Shanghái también cerró en rojo (-7,34%) y en Hong Kong, el índice Hang Seng cerró con pérdidas del 13,22%, su peor resultado desde 1997 , durante la crisis financiera asiática. En Europa, los principales índices abrieron en caída libre, en la estela de los mercados asiáticos.

El ruido se inició con un retroceso de más del 7% del índice Nikkei 225 japonés en la apertura y siguió con el precio del petróleo cayendo un 3%, por la preocupación de que se pueda desacelerar la economía mundial y debilitar la demanda de petróleo. El futuro del crudo inició la primera rueda de la semana por debajo de los 60 dólares.

En Taiwán, las acciones se desplomaron casi un 10% en las primeras horas, tras dos días festivos en el mercado local el jueves y viernes pasado, por lo que el índice de referencia TWII cayó a su nivel más bajo en más de un año. Hong Kong, por su parte, abrió con una baja del 9%. Igualmente, el índice referencial S&P/ASX 200, de las mayores 200 empresas australianas, perdía 6,09% en la apertura de la bolsa de Sídney.

Donald Trump negó el domingo que planeara una liquidación intencionada de las acciones e insistió en que no podía prever las reacciones del mercado. Advirtió que no llegaría a un acuerdo con otros países a menos que se resolvieran los déficits comerciales. “A veces tenés que tomar la medicina para arreglar algo”, dijo el presidente a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One mientras regresaba a Washington de un fin de semana de golf en Florida. Los socios comerciales están “viniendo a la mesa” y “quieren hablar”, añadió.

A partir del miércoles deberían entrar en vigor aranceles para sus principales socios comerciales, incluyendo la Unión Europea (20%) y China (34%).

Victoria Menghini Por