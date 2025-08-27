El motivo por el cual el gasto en inteligencia artificial también está empujando la economía real

Ya no es ningún secreto que, mientras los inversores esperan el informe de ganancias del gigante de los chips Nvidia, el optimismo en torno a las ganancias inesperadas que puede generar la inteligencia artificial está impulsando el mercado de valores.

Pero en los últimos meses también ha quedado claro que el gasto en IA también está impulsando la economía real.

No se debe a cómo las empresas utilizan la tecnología, al menos no todavía. Más bien, la enorme inversión —en centros de datos, fábricas de semiconductores y suministro de energía— necesaria para desarrollar la potencia informática que exige la IA está generando suficiente actividad comercial como para mejorar las cifras de toda la economía nacional.

Las empresas invertirán 375.000 millones de dólares a nivel mundial en 2025 en infraestructura de IA, según estimaciones del banco de inversión UBS. Se prevé que esta cifra aumente a 500.000 millones de dólares el próximo año. La inversión en software y equipos informáticos, sin contar los edificios de los centros de datos, representó una cuarta parte del crecimiento económico total del último trimestre, según datos del Departamento de Comercio.

(Incluso eso probablemente no refleje el panorama completo. Los recopiladores de datos gubernamentales han tenido problemas durante mucho tiempo para capturar el valor económico de los semiconductores y equipos informáticos que grandes empresas tecnológicas como Meta y Alphabet instalan para su propio uso, en lugar de subcontratarlos a contratistas, por lo que es probable que el impacto total sea mayor).

Las grandes empresas tecnológicas son las principales financiadoras de este frenesí, pero las firmas de capital privado también han estado invirtiendo a raudales. Brookfield Asset Management, que gestiona una vasta cartera inmobiliaria, estima que la infraestructura de IA absorberá 7 billones de dólares en los próximos 10 años.

El torrente de efectivo llega a medida que se desvanecen los efectos de los subsidios a infraestructura de la era Biden, los aranceles erráticos congelan la toma de decisiones corporativas y los altos costos de financiamiento frenan proyectos inmobiliarios menos lucrativos, como viviendas y almacenes. En 2025, el gasto en la construcción de centros de datos, sin incluir el costo de toda la tecnología que albergan, superará la inversión en edificios de oficinas tradicionales, según Dodge Construction Network.

La infraestructura de IA ha superado la construcción de oficinas

“Las expectativas de retornos muy altos en esta industria están superando las altas tasas de interés que enfrentamos hoy”, dijo Eugenio Alemán, economista jefe de la empresa de servicios financieros Raymond James.

Las empresas prometen un mayor gasto, pero su capacidad de cumplimiento, señaló, depende de si se cumplen sus expectativas. La mayoría de las herramientas de IA no son rentables actualmente, y tendrán que generar enormes flujos de caja a lo largo del tiempo para que las empresas tecnológicas recuperen sus inversiones.

“Siempre existe el riesgo de que muy poco de lo que dicen se cumpla”, dijo el Dr. Alemán. “Así que, cuando descubran que no es lo que pensaban, habrá una corrección importante”.

Por ahora, todo el mundo quiere una parte del gasto

Para comprender el entusiasmo en torno al auge del uso de la IA, conviene echar un vistazo a las presentaciones trimestrales de resultados corporativos. Empresas constructoras, eléctricas y fabricantes de electrónica que cotizan en bolsa están entusiasmadas con los inversores, quienes les aseguran que pueden participar en el proceso:

Duos Technologies, que proporciona análisis e imágenes para ferrocarriles y otras infraestructuras, se ha expandido recientemente a la construcción de pequeños centros de datos. «Nuestra empresa se encuentra en una excelente posición comercial y financiera para aprovechar la creciente demanda derivada de la fiebre del oro de la computación en centros de datos», declaró Charles Ferry, director ejecutivo de la compañía.

“ Estos administradores de centros de datos y grandes proveedores de inteligencia artificial necesitan energía y almacenamiento de energía de manera insaciable ”, dijo Dennis Calvert, director ejecutivo de BioLargo, una empresa de servicios ambientales que vende un sistema de baterías a gran escala.

”, dijo Dennis Calvert, director ejecutivo de BioLargo, una empresa de servicios ambientales que vende un sistema de baterías a gran escala. “Con el crecimiento de los centros de datos y los mandatos climáticos que aceleran la demanda de energía de base limpia y confiable, la oportunidad para la energía nuclear avanzada nunca ha sido tan fuerte”, dijo James Walker, director ejecutivo de NANO Nuclear Energy, que fabrica reactores pequeños.

Los centros de datos también resultan atractivos para las constructoras tradicionales, que ven la oportunidad de pasar de sus típicos proyectos de desarrollo inmobiliario a una nueva clase de activo con amplio respaldo de capital. Skanska, una importante empresa contratista, pronostica que la construcción de centros de datos tendrá un crecimiento anual promedio del 13,2 % hasta 2029, un ritmo mucho más rápido que el de cualquier otro sector que analiza. La Asociación Americana del Cemento, un grupo industrial, estimó que el sector requeriría un millón de toneladas métricas de cemento en los próximos años.

Amrize, uno de los mayores proveedores de materiales de construcción de Norteamérica, desarrolló con Meta una mezcla de hormigón optimizada con IA que reduce las emisiones de carbono. Amrize afirmó que la construcción de un centro de datos fue un punto positivo en un segundo trimestre por lo demás flojo.

El auge también ha beneficiado a electricistas, ingenieros y operadores de maquinaria pesada. Si bien los centros de datos en funcionamiento suelen emplear a pocas personas, la fase de construcción puede dar trabajo a miles. Esto explica en parte que el empleo en la construcción estadounidense se haya mantenido estable incluso cuando los proyectos de vivienda, oficinas y almacenes se han estancado.

¿Cuánto tiempo puede durar el gasto?

La intensidad de la ola de inversiones en IA ha planteado paralelismos incómodos con la última vez que la industria tecnológica canalizó miles de millones de dólares a infraestructura para respaldar una nueva tecnología con grandes expectativas de ganancias futuras.

En 2001, después del desplome del mercado bursátil provocado por el colapso de las empresas punto-com especulativas, el sector de las telecomunicaciones también se desplomó: las empresas que se habían endeudado para construir redes de fibra óptica quebraron, creando una implosión que repercutió en la economía global.

Ya hay algunas señales de cautela. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, causó revuelo este mes al afirmar que el sector está “sobreexcitado” y que algunos participantes perderán mucho dinero. UBS, aunque, en general, se muestra optimista sobre el sector, escribió en una nota a sus clientes que podría haber cierta “indigestión” por las inversiones de capital en curso.

Por el momento, los inversores se tranquilizan al pensar que una recesión no sería catastrófica. Para empezar, los centros de datos están financiados por un grupo diverso de prestamistas, lo que reduce la exposición de cualquier sector del sistema bancario. Los contratos de arrendamiento suelen tener plazos largos con contratos difíciles de rescindir, lo que podría proteger a los arrendadores incluso si sus inquilinos adinerados tuvieran que irse.

Por otro lado, incluso si el uso de la IA no está a la altura de las expectativas, internet se está expandiendo rápidamente. Es probable que la avalancha de capacidad de centros de datos en desarrollo se absorba, aunque a un ritmo más lento que ahora. La disponibilidad de centros de datos arrendados (es decir, aquellos que no son propiedad de sus usuarios) es prácticamente nula. Según JLL, la firma de servicios profesionales inmobiliarios, los desarrollos futuros suelen estar asegurados con antelación.

“Si pensamos únicamente en la creación y el almacenamiento de datos en general, este sector ha crecido a un ritmo acelerado durante décadas y seguirá creciendo”, afirmó Andrew Batson, director de investigación de centros de datos de JLL para las Américas. “En algún momento se producirá una desaceleración natural de la demanda, pero eso no está en nuestro pronóstico a corto plazo”. Batson prevé que el sector seguirá creciendo alrededor de un 20 % anual hasta al menos 2030.

En los próximos años, es probable que la principal limitación para el crecimiento de los centros de datos sea la oferta: la energía , el agua, los trabajadores y el equipo técnico necesarios para construirlos y operarlos son cada vez más caros. Al mismo tiempo, las comunidades locales, antes ansiosas por atraer centros de datos, en ocasiones han desilusionado. En el ejemplo más reciente, el Ayuntamiento de St. Charles, Misuri, impuso una moratoria de un año a las nuevas instalaciones debido a la preocupación por la contaminación del agua potable.

“Se está invirtiendo muchísimo dinero, pero en algún momento el costo se hará notar”, dijo Eric Gaus, economista jefe de Dodge Construction Network, que sigue de cerca los nuevos desarrollos. “Hay vecinos que dicen: ‘Si vas a construir algo aquí, necesitas hacer algo más que simplemente construirlo y marcharte’”.

Cade Metz y Ben Casselman contribuyeron con este reportaje.