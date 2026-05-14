JBL presentó parlantes y un micrófono con IA incorporada para hacer karaoke con cualquier canción

JBL ha presentado sus nuevos altavoces para fiestas PartyBox 330 y PartyBox 130, que elevan el sonido con graves “más profundos” y agudos “más nítidos” gracias a la incorporación de woofers mejorados y una nueva tecnología de tweeters de cúpula PEN, además de ajustarse automáticamente a cualquier tipo de música para optimizar el sonido con la tecnología JBL AI Sound Boost con modo Smart EQ.

Los nuevos integrantes de la serie PartyBox se han presentado en Ámsterdam (Países Bajos) en el marco del 80 aniversario de la compañía propiedad de Harman, que ha celebrado ocho décadas impulsando sonido en su sede europea, Club JBL, con una experiencia para conocer los nuevos productos que llegan este año, incluyendo su próxima generación de auriculares y lo último en sonido portátil.

En este sentido, a primera vista, los nuevos PartyBox destacan por ofrecer un nuevo diseño con acabado hexagonal y nuevas formas de iluminación RGB que permiten que la luz y el sonido “fluyan” alrededor de la rejilla frontal curvada, como ha explicado JBL.

Igualmente, el panel lateral cuenta con un efecto ondulado, construido a partir de altavoces JBL en miniatura. Asimismo, el panel superior también ha sido rediseñado, ya que ahora cuenta con un único dial que recoge todos los controles, tanto el volumen, como los modos de audio o los distintos efectos de luz.

Entre estos efectos de luz, JBL ha destacado un “espectáculo de luces reinventado” que incluye dinámicas sincronizadas con el ritmo de la música que esté sonando en el momento.

Un parlante PartyBox 130, con entradas para un micrófono y un instrumento

Además, JBL ha matizado que ambos altavoces cuentan con la tecnología JBL AI Sound Boost con modo Smart EQ que, impulsada por inteligencia artificial (IA), reconoce qué tipo de música está reproduciendo el altavoz y optimiza el sonido para garantizar que cada canción suene “de la mejor manera posible”, independientemente de lo que se elija reproducir.

Concretamente, el nuevo JBL PartyBox 330, cuenta con una potencia de salida total de 280 W y es capaz de reproducir graves “profundos y potentes” al estar equipado con dos woofers de 6,5 pulgadas cada uno.

En lo relativo a los sonidos agudos, los reproduce con alta nitidez gracias a que la tecnológica ha introducido por primera vez en la línea dos tweeters de cúpula PEN, esto es, la misma tecnología de nivel profesional que emplean los sistemas de JBL para conciertos multitudinarios.

El nuevo PartyBox 330 dispone de una autonomía de 18 horas de reproducción de música y, además, también ofrece carga rápida, todo ello, con una batería fácilmente reemplazable pensada para que “la fiesta nunca acabe”.

En caso de querer elevar la fiesta con música en directo, el altavoz cuenta con entradas duales para micrófono y guitarra, así como con una nueva entrada óptica de TV o una conexión USB-C para garantizar un audio sin pérdidas.

JBL también ha señalado que permite emparejar varios altavoces PartyBox para crear un sistema de sonido que se adapte al tamaño de la fiesta, gracias a la tecnología de conexión Auracast, aunque también es compatible con conexión Bluetooth 6.0. Todo ello, se puede gestionar desde la aplicación JBL One.

Asimismo, el altavoz para fiestas se completa con un asa telescópica con bloqueo y dos ruedas “todoterreno” que facilitan su transporte a cualquier lugar.

JBL PartyBox 130, más compacto

Por otra parte, JBL también ha presentado el modelo PartyBox 130, que se trata de una versión más compacta para facilitar su uso en cualquier lugar, aunque mantiene una alta potencia de salida que alcanza los 200 W.

En este caso, cuenta con unos woofers mejorados de 5,25 pulgadas y dos tweeters de cúpula de seda de 25 mm, con lo que la tecnológica también asegura unos “graves potentes” y agudos “cristalinos”.

Un parlante JBL Partybox 130

La batería de esta versión se reduce a 15 horas de autonomía, aunque la carga rápida permite reproducir música durante 80 minutos adicionales, con solo 10 minutos de carga.

Finalmente, en cuanto a su diseño, también cuenta con luces “estroboscópicas” en los bordes con efectos dinámicos, así como un asa plegable y protección IPX4 contra salpicaduras y pequeños derrames.

El PartyBox 130 comparte con el modelo 330 el panel superior rediseñado, las entradas duales para micrófono y guitarra, y la conectividad Auracast, entre otras características.

Con todo ello, el nuevo JBL PartyBox 330 estará disponible a partir del mes de julio en los colores negro y blanco por 599,99 euros. El modelo PartyBox 130 estará disponible a partir de mayo en los mismos colores por 399,99 euros.

JBL EasySing Mic Mini

Más allá de auriculares, JBL ha sorprendido con la incorporación de un nuevo micrófono de bolsillo con tecnología de IA, EasySing Mic Mini.

Este micrófono está diseñado tanto para cantar como para crear contenido en cualquier lugar, ofreciendo un alto rendimiento con opciones profesionales en un formato realmente portátil. Basta con conectar el dongle USB-C a un altavoz JBL, enganchar el micrófono a la ropa y comenzar a crear.

JBL presentó el micrófono EasySing para creadores de contenido, que también tiene una función para eliminar la voz de una canción y suplantarla con la nuestra haciendo karaoke

En este sentido, incluye opciones de separación vocal para las canciones en tiempo real con tecnología de IA. Esto permite eliminar el 25, 50 o 100 por cien de la voz de una canción con calidad limpia para que la propia voz del usuario sea la protagonista. También integra el algoritmo JBL EasySing mejorado con la función Voice Boost para lograr un mayor soporte en notas altas, que se escucharán más suaves.

Otra función es la supresión de ruido con IA, que reduce el sonido de fondo durante la grabación para que la voz se escuche de forma alta y clara. A ello se le suma un ecualizador personalizable a través de la aplicación JBL One y efectos preconfigurados que añaden mayor variedad y personalidad a las interpretaciones de los usuarios.

JBL ha subrayado igualmente que asegura hasta seis horas de autonomía, y hasta seis adicionales del dongle.

Este micrófono es compatible con los altavoces JBL Flip 7, JBL Charge 6, JBL Boombox 4, JBL Go 5, JBL Xtreme 5, JBL Grip, JBL PartyBox On-The-Go, JBL PartyBox Encore 2, JBL PartyBox Encore Essential 2, JBL PartyBox Club 120, JBL PartyBox Stage 320 y JBL PartyBox 520 y 720.

Así, el JBL EasySing Mic Mini estará disponible a partir del próximo mes de junio por 149,99 euros, junto a un estuche de transporte compacto que permite guardar el micrófono en un bolsillo o mochila.

Parlante Xtreme 5 y JBL Go 5

Además de sus altavoces para fiesta, durante el evento JBL también ha mostrado sus novedades de sonido portátil recientemente anunciadas, como es el caso de sus nuevos altavoces actualizados JBL Xtreme 5, que combinan el sonido potente de Legendary JBL Sound junto con las funciones AI Sound Boost y el modo Smart EQ, además de contar con un diseño renovado que incluye iluminación ambiental en los bordes.

Un parlante JBL Xtreme 5

Igualmente se ha mostrado de cerca el JBL Go 5, que facilita el emparejamiento con AirTouch y también ofrece mejoras de sonido, con un 10 por ciento de mayor potencia que su predecesor. Entre otras cuestiones, se ha mejorado el sistema Legendary JBL Sound, que ahora ofrece graves “más profundos que nunca”, y el logotipo con contorno, que cuenta con un formato hueco para ayudar a optimizar la salida del sonido y el rendimiento.

El nuevo JBL Go 5 está disponible en un total de 10 colores por 49,99 euros, mientras que el JBL Xtreme 5 se puede adquirir en Negro, Azul y Camuflaje por 349,99 euros.

Un parlante JBL Go 5

Auriculares de diadema JBL Live

JBL ha presentado sus nuevos auriculares de diadema JBL Live, con cancelación de ruido avanzada y controladores dinámicos para ofrecer una experiencia de sonido de calidad con cualquier tipo de música, junto a un diseño basado en la comodidad, además de sus nuevos auriculares JBL Live 4.

Entre estas novedades se encuentran sus nuevos auriculares de diadema JBL Live, con los modelos 780NC que ofrece un diseño ‘Over-Ear’ y el 680NC con formato ‘On-Ear’.

Unos JBL Live 780NC

Como ha señalado la compañía, estos auriculares están diseñados para “disfrutar de la música durante todo el día y sin renunciar a nada”, con capacidad para adaptarse a las necesidades de los distintos sonidos gracias a sus controladores dinámicos de alta potencia.

Así, JBL ha subrayado que ambas versiones están equipadas con transductores dinámicos de 40 mm con diafragma compuesto, que aseguran un sonido “nítido y detallado” ya sea para música como para otro tipo de contenido como pódcasts. Igualmente, también cuentan con la tecnología JBL Spatial Sound 3.0 y audio de alta resolución por cable e inalámbrico LDAC.

Concretamente, la versión JBL Live 780NC se completa con una solución de amplificación de sonido personalizada y un ecualizador para volumen bajo.

Unos auriculares JBL Live 680NC

Para acompañar la calidad de sonido con una experiencia sin interrupciones, ambos auriculares cuentan con tecnología de cancelación de ruido True Adaptive Noise Cancelling 2.0.

Este sistema filtra el ruido en tiempo real gracias a los 6 micrófonos integrados en el caso del modelo 780NC, que se reducen a 4 micrófonos en el caso del 680NC. Asimismo, gracias a la potencia de procesamiento mejorada, ofrecen una reducción del ruido optimizada. Todo ello se traduce en la eliminación de cualquier distracción para enfocarse en el sonido.

En lo relativo al diseño, la firma ha optado por un cambio para los nuevos JBL Live, que han sido rediseñados pensando en ofrecer una experiencia “cómoda durante todo el día” gracias a sus almohadillas con tacto suave y a la diadema pensada para un uso prolongado. Además, también se han ideado pensando en facilitar su transporte diario, con un formato totalmente plegable, con bisagra metálica y materiales duraderos.

JBL ha subrayado igualmente que, de cara a acompañar cualquier estilo, estos auriculares están disponibles en nuevos tonos verdes, morados, azules y naranjas, junto a tonos más disimulados como la versión arena, el blanco o el negro.

“Los cambios en el diseño son evidentes, pero también nos hemos asegurado de mejorar el rendimiento de audio con nuevos transductores compatibles con audio Hi-Res y algoritmos de cancelación de ruido perfeccionados y entrenados con inteligencia artificial (IA), para ofrecer una experiencia más precisa y de alta calidad en este rango de precio”, ha valorado al respecto el director de Consumer Audio de Harman, Carsten Olesen.

Por otra parte, más allá de para escuchar música, la compañía también ha pensado en su uso para productividad. De esta forma, los nuevos JBL Live facilitan llevar a cabo llamadas desde cualquier lugar con calidad de sonido mejorado. Esto se debe a que cuentan con dos micrófonos con tecnología Beamforming y el mencionado algoritmo de cancelación de ruido optimizado mediante IA.

Asimismo soportan cualquier tarea, reunión o viaje con una batería que asegura hasta 80 horas de autonomía (50 horas con la cancelación de ruido activa) y con más de cuatro horas adicionales a través de una carga rápida de cinco minutos.

Igualmente, son compatibles con el transmisor inalámbrico JBL Smart TX, con lo que facilitan aún más el acceso a los controles de ecualización y reproducción musical desde la aplicación JBL Headphone. No obstante, también se pueden controlar desde los botones táctiles y botones personalizables de los propios auriculares.

JBL ha adelantado que los nuevos JBL Live 780NC y 680NC estarán disponibles a partir de este mes de mayo por 179,99 euros y por 149,99 euros respectivamente.

Nuevos auriculares JBL Live 4 estuche inteligente

JBL también ha presentado como novedad los nuevos auriculares JBL Live 4, que llegan con sonido mejorado, funciones más inteligentes y cancelación de ruido también mejorada.

Concretamente, la serie se compone de los nuevos Live Buds 4, con diseño ‘in-ear’ y almohadillas de silicona, Live Beam 4, también con formato ‘in-ear’ pero de tipo stick y con almohadillas de silicona para un ajuste seguro, y Live Flex 4, con diseño de tipo stick semiabierto y sin almohadillas.

Unos JBL Live Beam 4

En lo relativo al sonido, esta serie integra nuevos controladores de alta calidad que, como ha explicado JBL, se han rediseñado para ofrecer “graves más profundos y sonido más nítido”.

Concretamente, ofrecen la tecnología JBL Signature Sound, con un driver dinámico de 10 mm certificado para audio de alta resolución. También cuentan con JBL Spatial Sound, amplificación de sonido personalizada y ecualizador para volumen bajo.

A ello se le suma la tecnología de cancelación activa de ruido, que incorpora algoritmos mejorados para reducir el ruido exterior, ya sean ventiladores ruidosos, el tráfico de las calles o incluso un portazo, permitiendo que los usuarios se concentren en el sonido de aquello que estén escuchando.

Por otra parte, cuentan con la tecnología Perfect Call 2.0 de 6 micrófonos, así como un diseño resistente al viento y algoritmos entrenados con IA para asegurar experiencias de llamada de calidad.

La serie introduce por primera vez el software JBL Smart OS 3.0 para el estuche de carga Smart Charging Case, que agrega más funciones, controles y opciones de personalización.

Los nuevos auriculares de JBL tienen un estuche de carga con pantalla incorporada, que permite controlar la reproducción de la música

Este estuche cuenta con una pantalla más grande y una interfaz de usuario renovada. Así, con solo deslizar el dedo hacia arriba, abajo o de lado, los usuarios podrán consultar de forma sencilla las notificaciones, saltar canciones o modificar los ajustes de ecualización. Igualmente, también permite añadir distintas funciones a la pantalla de inicio del estuche e, incluso, cambiar el fondo con una imagen personalizada. Todo ello, sin necesidad de utilizar el smartphone.

En lo relativo a la batería, los JBL Live Buds 4 ofrecen hasta 32 horas de autonomía con la cancelación de ruido activada, que ascienden a 40 sin ella. Por su parte, los Beam 4 ofrecen hasta 48 horas sin cancelación de ruido activa y los Flex 4 hasta 50 horas de autonomía sin ANC. Sin embargo, todos ellos ofrecen hasta cuatro horas de autonomía adicionales con solo 10 minutos de carga rápida.

Con todo, los tres modelos JBL Live 4 ya están disponibles por 199,99 euros, en los colores negro, azul, plateado y arena. No obstante, las versiones Beam y Flex también están disponibles en los colores verde, morado y naranja.