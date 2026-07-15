La Odisea: todo lo que tenés que saber antes del estreno de la nueva película de Christopher Nolan

El estreno cinematográfico más esperado del año finalmente desembarca en las salas de cine de la Argentina. Este jueves 16 de julio llega La Odisea (The Odyssey), basada en la epopeya de Homero. Una vuelta a un clásico de la literatura con un elenco coral encabezado por algunos de los actores más aclamados y multipremiados de Hollywood, liderado por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland, con Charlize Theron, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y John Leguizamo. Las giras promocionales ya están en marcha y los fanáticos están encantados con el despliegue que hacen las estrellas en cada alfombra roja que pisan.

La expectativa es alta teniendo en cuenta que es el primer trabajo de Christopher Nolan tras el éxito que le significó Oppenheimer, por la cual ganó su primer Oscar en la categoría de dirección y mejor película. Ahora, redobla la apuesta y, con un generoso presupuesto de 250.000.000 de dólares, pone sobre la mesa un ambicioso proyecto filmado íntegramente en IMAX y lo cierto es que el entusiasmo es tan grande que las entradas llevan un año disponibles para la venta. Pero, antes de sentarte en el cine por tres horas para viajar directo y sin escalas a la antigua Grecia, te contamos todo lo que tenés que saber sobre la mega producción de Hollywood.

La Odisea, tráiler oficial

De qué se trata La Odisea

Basada en la obra de Homero, escrita estimativamente entre el siglo VIII a.C. y VII a.C., la historia sigue el viaje de diez años que hizo Odiseo para regresar a Ítaca y reunirse con su familia cuando finalizó la guerra de Troya. Durante la extensa travesía en la que debe lidiar con imposiciones de los dioses y criaturas mitológicas, en el reino griego su esposa Penélope y su hijo Telémaco buscan desestimar la larga lista de pretendientes que quieren desposar a la reina y ocupar el trono.

La película está basada en el poema épico de Homero, que relata el viaje de Odiseo para regresar a Ítaca tras la guerra de Troya Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Quién es quién en La Odisea

La película producida por Nolan y su esposa Emma Thomas a través de su compañía, Syncopy, introduce a personajes ya conocidos tanto en la literatura como en el cine. El rol protagónico es de Matt Damon, quien interpreta a Odiseo, el guerrero que propuso ingresar el caballo de madera en la guerra de Troya y, tras la batalla, enfrenta un viaje de diez años para regresar al reino de Ítaca, donde lo esperan su esposa y su hijo. Pero además, hay varios otros personajes, entre diosas, guerreros y sirvientes del reino.

Robert Pattinson interpreta a Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Matt Damon es Odiseo, el rey de Ítaca

es Odiseo, el rey de Ítaca Anne Hathaway es Penélope, la reina de Ítaca y esposa de Odiseo

es Penélope, la reina de Ítaca y esposa de Odiseo Tom Holland es Telémaco, el hijo de Odiseo y Penélope

es Telémaco, el hijo de Odiseo y Penélope Robert Pattinson es Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope

es Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope Lupita Nyong’o es Helena de Troya, la reina de Esparta y la hermana gemela Clitemnestra, la reina de Micenas

es Helena de Troya, la reina de Esparta y la hermana gemela Clitemnestra, la reina de Micenas Zendaya es Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría

es Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría Charlize Theron es Calipso, una ninfa inmortal

es Calipso, una ninfa inmortal John Leguizamo es Eumeo, el fiel servidor de Odiseo

es Eumeo, el fiel servidor de Odiseo Elliot Page es Sinón, un guerrero griego

es Sinón, un guerrero griego Samantha Morton como Circe, una poderosa hechicera

como Circe, una poderosa hechicera Jon Bernthal es Menelao, el rey de Esparta y esposo de Helena de Troya

es Menelao, el rey de Esparta y esposo de Helena de Troya Himesh Patel es Euríloco, el segundo al mando de la tripulación de Odiseo

es Euríloco, el segundo al mando de la tripulación de Odiseo Mia Goth es Melanto, una sirvienta de la reina Penélope

es Melanto, una sirvienta de la reina Penélope Tony Bill Irwin es Cíclope, un gigante de un solo ojo

es Cíclope, un gigante de un solo ojo Benny Safdie es Agamenón, el rey de Micenas

es Agamenón, el rey de Micenas Corey Hawkins es Polibo, uno de los pretendientes de Penélope.

Así se filmó La Odisea

“Filmar esta película fue una auténtica pesadilla. Somos los primeros en reconocerlo, pero en el buen sentido. Nos lo pasamos de maravilla rodándola”, sostuvo el guionista en el CinemaCon 2026 en Las Vegas, según recogió People. Y sin duda la frase: “Hacelo grande o andá a casa” aplica a la perfección a su filosofía. La Odisea es la primera película comercial filmada íntegramente en formato IMAX, que ofrece una calidad de resolución superior a cualquier otro formato. Y de hecho, hubo tanta emoción por ver la película en 70 mm con esta tecnología que las entradas se pusieron a la venta un mes antes.

La Odisea es la primera película filmada íntegramente en IMAX Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Además de las dificultades de esta tecnología —las cámaras, que además de ser pesadas solo permiten grabar unos pocos minutos antes de necesitar una recarga y, como detalle no menor, cuestan alrededor de 500.000 dólares cada una—, el rodaje duró 91 días e incluyó locaciones en Grecia, Italia, Escocia, Islandia, Sahara Occidental, Malta, Marruecos y Los Ángeles.

El rodaje duró 91 días y se extendió por Grecia, Italia, Escocia, Islandia, Sahara Occidental, Malta, Marruecos y Los Ángeles Melinda Sue Gordon/Universal Pic

“Rodamos más de dos millones de pies (600.000 metros) de película”, le contó Nolan a Empire. Y una gran parte tuvo lugar en alta mar: “¡Es algo primitivo! Estuve allí los últimos cuatro meses. Llevamos al elenco que interpreta a la tripulación del barco de Odiseo a las olas reales, en los lugares reales. Y sí, es inmenso, aterrador, maravilloso y benevolente, a medida que cambian las condiciones. Queríamos capturar lo difíciles que debieron ser esos viajes para la gente. Y el salto de fe que se daba en un mundo inexplorado y desconocido”.

Cuánto dura La Odisea

Quienes siguen la filmografía de Christopher Nolan están al tanto de que el director ganador del Oscar no escatima en minutos a la hora de hacer una película. La producción encabeza el top tres de las producciones más largas de Nolan: tiene una duración de 173 minutos, solo siete minutos menos que su predecesora, Oppenheimer, y cuatro minutos menos que Interestellar.

La película tiene una duración de 2 horas y 53 minutos Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Cómo se prepararon los actores

La Odisea es una de esas películas soñadas para cualquier actor. De hecho, Robert Pattinson admitió que fue el único del elenco que pidió leer el guion antes de aceptar la propuesta. Para Matt Damon, un habitué de la filmografía del director británico —trabajaron juntos en Interstellar y Oppenheimer—, el papel de Odiseo le demandó una transformación física extrema. Con un entrenamiento estricto y una dieta rigurosa, bajó 15 kilos para representar la travesía de su personaje para volver a casa.

“Estaba en muy buena forma. Perdí mucho peso. Dijeron que querían a alguien delgado pero fuerte. Es algo raro”, sostuvo en el pódcast New Heights de Travis y Jason Kelce. Además, reveló que dejó de comer gluten incluso hasta después de finalizar el rodaje: “Antes pesaba entre 84 y 90 kilos. Y toda esa película la hice con 75 kilos. No había estado tan delgado desde el secundario. Así que fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta”.

Matt Damon bajó 15 kilos para interpretar a Odiseo Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Por su parte, Anne Hathaway se sometió a un intenso entrenamiento para aprender una tarea clave de su personaje: tejer en un telar antiguo. Mientras sus pretendientes hacían fila para desposarla, Penélope prometió que tomaría una decisión cuando finalizara su tejido, pero en secreto y confiada en que Odiseo estaba vivo y volvería a casa, lo hacía y deshacía para retrasar su veredicto.

Para interpretar a Penélope, Anne Hathaway recibió clases para aprender a tejer en un telar antiguo Melinda Sue Gordon/Universal Pic

“Christopher Nolan y Emma Thomas me encontraron a una maestra increíble y extraordinaria en el norte de California, experta en tejer con telares antiguos", sostuvo la ganadora del Oscar en una entrevista con Mega. “Empezamos con un telar sencillo y fuimos avanzando hasta llegar a uno mucho más grande. Hubo un momento en que todo encajó, como si conectara con una habilidad fundamental para el ser humano. Para ser claros, se necesitan años para aprender a crear algo verdaderamente bello y complejo con un telar. Pero estoy agradecida de haber aprendido lo que aprendí, así que pude crear esa ilusión y hacerles creer que la propia Penélope pasó años en su telar”, agregó.

La Odisea estará disponible en salas de cine de la Argentina este jueves 16 de julio.