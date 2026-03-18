Elon Musk busca talento financiero para convertir a Grok en un asesor de mercados

La startup de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, xAI, inició una búsqueda de banqueros y prestamistas de crédito privado para mejorar su chatbot Grok en materia de estrategia financiera, según informó Bloomberg.

En detalle, la compañía publicó nuevos anuncios de empleo, como gestores de cartera, traders y analistas, para sumar a los equipos de datos encargados de entrenar a Grok. El objetivo: enseñar al modelo de IA a detectar, analizar y modelar operaciones financieras complejas, incluyendo la sindicación de préstamos apalancados, la inversión en activos en dificultades y bonos de nicho. Los expertos en criptomonedas y acciones también son esenciales en esta búsqueda de talento.

Bajo esa línea, recientemente Musk promocionó una nueva función de Grok para “ayudar con los impuestos”, luego de que su compañía contratara contadores para entrenar al modelo de IA.

Grok can help with your taxes https://t.co/4sxuf6eIxd — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2026

La decisión de xAI refleja una tendencia en alza en la industria de la IA: la incursión en el sector financiero. De hecho, compañías como OpenAI y Anthropic PBC lanzaron herramientas especializadas en agilizar el análisis de mercados e informes de inversión. Según describe Bloomberg, la irrupción de estas tecnologías generaron ruido entre los inversores de softwares tradicionales, que temen que puedan quedar “obsoletos”.

La iniciativa de xAI surge en medio de un comienzo de año turbulento para la compañía, en el perdió una gran cantidad de empleados y enfrentó un escándalo global tras la generación de imágenes explícitas no consentidas por parte de Grok.

We're hiring accountants at @xAI for our AI Accounting Tutor role, where you'll train @grok!



Do you want to prepare taxes for the next 3 months, or would you rather do something meaningful with purpose—helping create a truth-seeking AI that roots out corruption, fraud, and… — Jeffrey Weichsel (@jeffreyweichsel) January 16, 2026

En este sentido, la semana pasada Musk contrató a dos empleados senior de Cursor, una startup de desarrollo de IA, que se encuentra en conversaciones para obtener financiación de US$50.000 millones. Además, Musk reconoció en una conferencia de prensa que xAI está “rezagada” en lo que refiere a programación, un área clave para los ingresos de empresas como OpenAI y Anthropic.