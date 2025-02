Escándalo critpo: para Ripio, la billetera local que vendió $LIBRA, hubo cientos de argentinos afectados

Lejos de resolverse, el escándalo de $LIBRA aún mantiene en vilo al mundo cripto. En este sentido, uno de los principales debates en torno a la polémica es la nacionalidad de los afectados, un dato difícil de obtener ya que la mayoría de las transacciones se realizaron en exchanges o billeteras descentralizadas -sistemas que se rigen por el anonimato, como Jupiter y Meteora, las dos más utilizadas para tradear $LIBRA-.

Sin embargo, hubo una única billetera virtual en la Argentina que listó la criptomoneda: Ripio. Al tratarse de una plataforma centralizada, es posible conocer la cantidad de usuarios afectados. En diálogo con LA NACION, si bien no especificaron el número, desde Ripio dijeron: “Estamos hablando de cientos y no de miles de usuarios que adquirieron $LIBRA”.

Específicamente, $LIBRA fue habilitada en Playground, una sección diferenciada de la plataforma que permite acceder a activos directamente en la blockchain de Solana mediante trading onchain tres horas después de su lanzamiento. Es por eso que la promoción de la criptomoneda por parte de Ripio llegó horas después de la publicación del presidente Javier Milei.

“En Playground se pueden comprar y vender memecoins y otros tokens experimentales del ecosistema cripto”, explicaron desde Ripio. “Esta sección dentro de la app es utilizada por un número reducido de usuarios, ya que es relativamente nueva”, remarcaron.

A su vez, desde Ripio destacaron que no reciben comisiones por las operaciones en Playground, y que la plataforma incluye advertencias sobre los riesgos de operar con tokens de alta volatilidad. “Se diseñó este espacio separado dentro de nuestra plataforma para diferenciar estos tokens de las criptomonedas más consolidadas”, agregaron.

“Reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer innovación, siempre alertando sobre los riesgos del mercado y brindando herramientas para que nuestros usuarios tomen decisiones informadas. En Ripio, creemos en un ecosistema abierto, donde la exploración responsable y el acceso a lo último en cripto van de la mano”, concluyeron.

Más allá de la cantidad de argentinos afectados, según una estimación del sitio The Solana Post, la cantidad de cuentas que tradearon la criptomoneda ascendió a 74.698. Según el mismo medio, que se especializa en analizar datos de la blockchain de Solana, las pérdidas fueron de US$286 millones.

“Invertir en la Argentina”

El escándalo de $LIBRA se desató el viernes por la tarde, cuando Milei publicó un posteo desde su cuenta de X en el que “difundió” (según sus propias palabras) $LIBRA. “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, escribió el mandatario, junto a un link del proyecto en el cual se promociona el token.

Segundos después, se registraron una serie de compras y el criptoactivo pasó de cotizar US$0,25 a US$5,54 en minutos. $LIBRA logró una capitalización de mercado de más de US$4500 millones. Pero en menos de cinco horas la cifra se evaporó. Después de tocar el máximo de US$5,54, se registraron ventas de forma masiva por casi US$1500 millones. Muchas billeteras virtuales lograron ganancias por más de US$8 millones.

A la medianoche Milei decidió borrar su publicación y postear un nuevo mensaje explicando lo sucedido. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló.

Por otra parte, KIP Protocol, empresa que estuvo a cargo de la parte técnica del lanzamiento de $LIBRA, celebró la criptomoneda y aclaró que Milei “no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”. “Hoy fue el lanzamiento del proyecto Viva la Libertad y la moneda $LIBRA ha sido un éxito, y queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo”, comentaron.

Repercusión mundial

La noticia encendió las alarmas del ecosistema cripto. “Esta moneda es un desastre. Tiene más del 80% de los tokens concentrados en cinco billeteras”, advirtieron desde una de las aplicaciones de criptomonedas más usadas en la Argentina. Al respecto indicaron que la industria cripto lo recibió “de muy mala manera” y todos los comentarios fueron “negativos”.

La cuenta Bubblemaps de análisis de blockchain, reconocida a nivel mundial, también fue muy cautelosa sobre el posteo de Milei y coincidió en que está totalmente centralizada. “Operen con precaución”, indicó.

En este sentido, el Presidente enfrenta una serie de denuncias por presunta estafa, tanto a nivel nacional como internacional. El lunes por la mañana, la Cámara Federal sorteó la primera denuncia y le tocó a la jueza María Servini, mientras que el fiscal será Eduardo Taiano.

La denuncia sorteada la presentaron el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, y otros dirigentes que acusaron a Milei de presuntamente haber integrado una “asociación ilícita” que habría cometido una “megaestafa” al afectar, supuestamente, en simultáneo “a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4000 millones de dólares”.

Por otro lado, el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibió al menos una denuncia criminal contra los protagonistas del presunto fraude masivo, que habría generado ganancias entre 80 y 100 millones de dólares.

El llamado “reporte de operaciones criminales” señaló de manera explícita el rol que asumió Milei, y apuntó los roles que asumieron el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los “empresarios” argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

A este reporte, ahora se suman las acciones legales que ultima el estudio jurídico Barwick Law, con sede en Nueva York, que representa ya a más de 200 clientes de media docena de países perjudicados por la operatoria que impulsó desde las redes sociales el presidente Javier Milei.

Victoria Menghini Por