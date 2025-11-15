Euforia Ethereum en Buenos Aires: récord histórico y hoteles desbordados a días de Devconnect

La expectativa que se acumuló durante años finalmente explotó en Buenos Aires: Devconnect, la Feria Mundial de Ethereum, llega a la ciudad con cifras inéditas y un clima que ya se vive en las calles porteñas. El evento, organizado por la Fundación Ethereum, se perfila como el mayor de su historia en cantidad de entradas solicitadas y con un nivel de movilización pocas veces visto en el ecosistema cripto local.

A tres días del inicio, la demanda sorprendió incluso a los organizadores. El viernes por la noche ya se habían registrado 14.500 entradas, según indicaron fuentes de la organización a LA NACION, un número que supera ampliamente la edición anterior en Bangkok (13.000) y que muy probablemente alcance —o incluso supere— las 15.000 solicitudes previstas como techo. Para la Fundación Ethereum, esta edición argentina se convierte así en la más convocante desde que el encuentro comenzó su recorrido global hace ocho años.

El impacto se siente fuerte en la ciudad. Hoteles con ocupación inusual para noviembre, restaurantes de Palermo y Recoleta recibiendo reservas en distintos idiomas y grupos de visitantes organizándose en redes sociales para actividades paralelas marcan el pulso de una semana que promete teñir Buenos Aires de “espíritu Ethereum”.

Más de 8000 asistentes de 130 países

La Feria Mundial de Ethereum, que se desarrollará en La Rural del 17 al 22 de noviembre, recibirá a más de 8000 asistentes provenientes de 130 países. La mitad de la audiencia será internacional: el 55,47% llega de distintas regiones del mundo, mientras que el 44,5% será público argentino, una señal del peso local del ecosistema.

La Feria Mundial de Ethereum tendrá lugar del 17 al 22 de noviembre en La Rural. Crédito: DevConnect.

Alrededor del evento principal hay más de 300 side events, desde workshops técnicos hasta hackatones, charlas íntimas, encuentros de desarrolladores y actividades culturales. La escala confirma a Buenos Aires como uno de los polos globales de la comunidad: una ciudad donde conviven la innovación, el clima emprendedor y una tradición cripto consolidada.

En paralelo, siguen confirmándose speakers. Entre los nombres más recientes aparece Eduardo Elsztain, presidente del Grupo IRSA, quien participará de un panel sobre el impacto de Ethereum en el mercado de activos del mundo real (RWA), uno de los temas más calientes del sector.

La apertura será el lunes a las 9 de la mañana con un show especial, seguido por la conferencia de Vitalik Buterin en el kick-off del esperado Ethereum Day, que dará inicio formal a la semana de Devconnect.

Buenos Aires, ciudad Ethereum

Para la comunidad local, la llegada de Devconnect es más que un evento: funciona como una consagración simbólica de la relación entre Buenos Aires y el ecosistema descentralizado. La capital argentina vuelve a posicionarse como un punto de encuentro global para desarrolladores, emprendedores, inversores y entusiastas que ven en la ciudad un terreno fértil para construir el futuro de la web abierta.

