Hackers vulneraron la principal plataforma de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según informaron a Reuters tres personas familiarizadas con el asunto. El incidente podría poner en riesgo una enorme cantidad de datos confidenciales sobre operaciones tácticas, personal y logística.

La intrusión en Cloud One fue descubierta hace aproximadamente un mes, durante tareas de actualización del sistema, según indicaron dos de las fuentes. El hallazgo provocó interrupciones en toda la plataforma. Reuters no pudo determinar la identidad de los hackers, el alcance total de la intrusión ni si se sustrajeron datos.

En un comunicado enviado a Reuters, la Fuerza Aérea afirmó que “no realiza comentarios sobre la postura de seguridad, las vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos. Adoptamos continuamente medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del Departamento de la Fuerza Aérea”.

Una plataforma integral

Creada en 2017, Cloud One fue concebida como una plataforma integral para cubrir las necesidades informáticas de la Fuerza Aérea. Para ello, reúne los recursos de cuatro operadores —Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet— que permiten ejecutar decenas de aplicaciones, incluidas algunas destinadas a gestionar información del personal y sus salarios, así como operaciones logísticas y de mantenimiento.

Entre ellas se encuentran Cloud-Based Command and Control (Comando y Control basado en la nube), que reúne información de radares de defensa aérea y otras fuentes de datos de toda América del Norte, y Theater Integrated Combat Munitions System (Sistema Integrado de Municiones para Combate en el Teatro de Operaciones), que permite rastrear bombas y misiles en más de 200 instalaciones de la Fuerza Aérea estadounidense en todo el mundo.

La intrusión en Cloud One fue descubierta hace aproximadamente un mes AlyoshinE - Shutterstock

SAIC fue el contratista principal de Cloud One hasta 2025, cuando Leidos asumió esa función. SAIC no respondió a una solicitud de comentarios. Leidos remitió las consultas a la Fuerza Aérea.

Cloud One es una de las mayores plataformas de computación en la nube del ejército estadounidense, según dos de las fuentes. “Una vulneración de este tipo es un asunto muy importante”, afirmó una de ellas.

Según una de las fuentes, los investigadores convocaron al Comando Cibernético de Estados Unidos, la unidad militar especializada en operaciones informáticas, para evaluar los daños.

El Comando Cibernético no respondió a las solicitudes de comentarios.

Distintos tipos de interrupciones

El descubrimiento del ataque provocó diversas interrupciones. Dos de las fuentes, junto con una cuarta persona familiarizada con el asunto, señalaron que se suspendieron los esfuerzos para migrar a Cloud One aplicaciones administrativas internas, una prioridad histórica del ejército estadounidense.

También se bloquearon las actualizaciones de las aplicaciones que ya funcionaban en Cloud One. Esto impidió que el personal de la Fuerza Aérea pudiera aplicar correcciones, justo cuando la industria tecnológica dio a conocer una nueva serie de vulnerabilidades graves en distintos programas informáticos. Una quinta fuente indicó que a algunos usuarios se les revocaron los permisos de administrador. Las cinco fuentes hablaron bajo condición de anonimato.

El incidente podría poner en riesgo una gran cantidad de datos confidenciales sobre operaciones tácticas, personal y logística de la Fuerza Aérea de EE.UU. ANDY BUCHANAN - AFP

Una de ellas señaló que los intrusos informáticos aprovecharon una vulnerabilidad de software para acceder al plano de control. Esa persona comparó este componente con un control remoto universal, ya que, en teoría, el acceso podría permitirles consultar el estado operativo de aeronaves militares o el movimiento de piezas de repuesto. Sin embargo, no estaba claro si los hackers realizaron alguna de esas acciones en este caso.

Reuters no pudo identificar la vulnerabilidad específica que aprovecharon los atacantes.

Una seguidilla de ataques informáticos

La noticia de la intrusión se conoce en un contexto de creciente preocupación por los ataques informáticos impulsados por inteligencia artificial (IA). Se trata de un problema particularmente grave para las redes basadas en la nube, debido a la capacidad de los modelos de IA para detectar rápidamente vulnerabilidades en amplias superficies de ataque.

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) descubrieron recientemente una brecha de ciberseguridad Getty Images

El gobierno estadounidense ya enfrenta las consecuencias de al menos otros seis incidentes informáticos que se dieron a conocer recientemente. Entre ellos, dos ataques al FBI, una intrusión anterior que afectó datos del Pentágono, una filtración reciente de información personal de empleados del Departamento de Seguridad Nacional, una vulneración que afectó al menos a dos agencias de inteligencia y un ataque al Departamento del Tesoro.

Cloud One ha sido durante mucho tiempo un objetivo de los hackers.

En un artículo de opinión publicado en 2023 por el medio digital FedScoop, los responsables de Cloud One destacaron lo que describieron como una “tasa de éxito del 100%” a la hora de frustrar lo que calificaron como una cantidad “abrumadora” de intentos de infiltración en la plataforma.

“No hay margen para el error cuando se trata de seguridad”, escribieron los responsables de Cloud One.

Reuters