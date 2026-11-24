La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) descubrieron recientemente una brecha de ciberseguridad que expuso parte de su información no clasificada, informó este martes The New York Times.

Las intrusiones afectaron a una red dedicada a obtener información de valor para la inteligencia a partir de material público y no clasificado, según informó el periódico.

Aunque no estaba claro qué material no clasificado había sido comprometido específicamente, se cree que la brecha también expuso información de otros organismos gubernamentales, añadió el Times.

Consultada sobre el informe, la ODNI afirmó que no se produjeron interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados. La CIA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La noticia constituye el último ciberataque divulgado públicamente en una serie de fallas tecnológicas e incidentes de ciberseguridad, entre los que se incluye una intrusión informática registrada en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Recientemente también se dieron a conocer dos brechas de seguridad independientes en el FBI, mientras que el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional se han visto igualmente afectados por incidentes cibernéticos recientes.

Los ataques se enmarcan en la seguidilla de fallas tecnológicas que en las últimas semanas afectó a aerolíneas, bancos, sistemas de control aéreo y empresas internacionales SAUL LOEB - AFP

El informe de The New York Times no precisó cómo se produjo la brecha de seguridad.

Los ataques se enmarcan en la seguidilla de fallas tecnológicas que en las últimas semanas afectó a aerolíneas, bancos, sistemas de control aéreo y empresas internacionales, que expuso la vulnerabilidad de las infraestructuras digitales y alimentó sospechas sobre posibles operaciones de sabotaje, aunque hasta ahora no hay pruebas de una conexión directa entre los episodios.

Desde un ciberataque a Binance, atribuido a un grupo norcoreano, hasta interrupciones en los servicios de Microsoft y de importantes entidades financieras, los incidentes respondieron a distintas causas, entre ellas fallas de software y hardware, tareas de mantenimiento y ataques informáticos.

A esta sucesión de episodios se sumó una ofensiva contra casi 200 sitios web de grandes compañías internacionales, como BBC, CNN, IKEA y Air France-KLM, con el objetivo de robar información financiera e infectar dispositivos Apple.

El gobierno de Donald Trump descartó que los episodios respondan a una ofensiva informática coordinada y los atribuyó a problemas técnicos, pero la coincidencia de las interrupciones reavivó el debate sobre los riesgos de la hiperconectividad, el avance de la inteligencia artificial y la posibilidad de que actores hostiles aprovechen esas fallas para generar desestabilización.

La fragilidad de un sistema hiperconectado

Uno de los principales interrogantes que dejan las interrupciones es hasta qué punto la dependencia de un puñado de gigantes tecnológicos puede convertir una falla puntual en una crisis de alcance nacional.

Buena parte de la infraestructura digital de las economías modernas está concentrada en manos de los llamados hiperescaladores (hyperscalers, en inglés), grandes proveedores de servicios tecnológicos, predominantemente estadounidenses y, en algunas regiones, chinos.