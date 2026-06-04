La advertencia del inversor Ray Dalio sobre la “burbuja de la IA”

En un escenario marcado por el acelerado avance de la inteligencia artificial (IA), el inversor multimillonario Ray Dalio lanzó una advertencia: la burbuja de la IA “va a estallar”.

“Ahora mismo nos estamos acercando, aunque todavía no estamos allí, al mismo nivel que en 2000 y en 1929, un nivel específico en el que uno dice: ‘Oh no, este es el punto que realmente debemos preocuparnos’“, señaló el fundador de Bridgewater Associates en una entrevista con Bloomberg TV.

Y agregó: “La gente apuesta por la tecnología, y yo también apuesto por la tecnología, pero creen que comprar acciones es apostar por la tecnología, lo cual es diferente, porque las acciones pueden ser caras”.

RAY DALIO JUST SAID HE THINKS THE AI BUBBLE IS GOING TO POP



On Bloomberg, he laid out exactly when, why, and how he sees it happening.



He also compared the current market to two specific years:



"We are right now rising closer to, not at, the same level in 2000 and the same… pic.twitter.com/YxbaUHkkug — WOLF (@WOLF_Financial) June 3, 2026

Bajo esta línea, indicó que todos los grandes cambios generan burbujas y “nadie puede acertar exactamente cómo se desarrollarán”. Las opciones, entonces, se dividen en dos: “O bien invertís muchísimo dinero para captar tu cuota de mercado y no te preocupas de si es demasiado o no, o no invertís lo suficiente y pierdes tu cuota de mercado”, dijo el empresario.

El antecedente

Dalio no es el primero en advertir sobre el tema. El inversor Michael Burry, conocido por haber anticipado la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, calificó el auge de la IA como una “burbuja” inminente.

En ese sentido, el 31 de octubre de 2025, tras dos años de silencio en redes, publicó en X un mensaje críptico: “A veces vemos burbujas”, acompañado de una imagen de la película The Big Short, película que se basa en su experiencia con la crisis financiera en 2008 y con la cual saltó a la fama.

No especificaba que se trataba de IA, pero el contexto apuntaba al sector tecnológico sobrevalorado. Especialmente, se empezó a entender en ese sentido por otros comentarios que hizo a través de esta red social, donde apuntó contra compañías emblemáticas del sector.

Michael Burry anticipó la crisis financiera de 2008 Jim Spellman - WireImage

Un mes después, Burry cuestionó a las empresas tecnológicas de pesos pesados, principalmente a Nvidia y Palantir Technologies. Acusó a los principales proveedores de infraestructura en la nube de usar contabilidad “agresiva” para inflar las ganancias de sus importantes inversiones en hardware.

Esta postura se refuerza con un artículo en su nuevo boletín, Cassandra Unchained —centrado en las acciones, el mercado y las tendencias económicas―, titulado “El signo cardinal de una burbuja: Supply-Side Gluttony”, donde aborda directamente la burbuja de la IA.