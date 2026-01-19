El inversor que anticipó la crisis del 2008 advierte sobre “la burbuja de la IA”

El inversor Michael Burry, quien es conocido por haber anticipado la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, ha encendido una nueva alarma en los mercados. Su preocupación actual se centra en el auge de la inteligencia artificial (IA), al que calificó como una “burbuja” inminente. Se trata de una figura influyente en el mercado financiero que es seguido de cerca por su capacidad para detectar señales de exuberancia o colapsos. En los últimos meses, intensificó sus críticas hacia el sector tecnológico.

El 31 de octubre de 2025, tras dos años de silencio en redes, publicó en X un mensaje críptico: “A veces vemos burbujas”, acompañado de una imagen de la película The Big Short, película que se basa en su experiencia con la crisis financiera en 2008 y con la cual saltó a la fama. No especificaba que se trataba de la inteligencia artificial explícitamente, pero el contexto apuntaba al sector tecnológico sobrevalorado. Especialmente, se empezó a entender en ese sentido por otros comentarios que hizo a través de esta red social, donde apuntó contra compañías emblemáticas del sector.

La primera advertencia que hizo Michael Burry sobre la "burbuja de la IA" X

Un mes después, Burry cuestionó a las empresas tecnológicas de pesos pesados, principalmente a Nvidia y Palantir Technologies. Acusó a los principales proveedores de infraestructura en la nube de usar contabilidad “agresiva” para inflar las ganancias de sus importantes inversiones en hardware. Esta postura se refuerza con un artículo en su nuevo boletín, Cassandra Unchained —centrado en las acciones, el mercado y las tendencias económicas―, titulado “El signo cardinal de una burbuja: Supply-Side Gluttony”, donde aborda directamente la burbuja de la IA.

Las alarmas de Burry no son solo palabras, puesto que se tradujeron en acciones concretas. Registros regulatorios de principios de noviembre de 2025 revelaron que el inversor realizó apuestas bajistas contra Palantir y Nvidia, dos compañías emblemáticas del sector de la IA. La noticia impactó en Palantir, que vio caer sus acciones un 8% ese mes, pese a presentar un informe trimestral robusto con pronósticos de ingresos superiores gracias a la adopción de la IA. Palantir había duplicado su valor en el año y crecido un 10.000% en los dos últimos años. Su cotización de casi 250 veces sus previsiones de beneficios a 12 meses la posicionaba muy por encima de las 33 veces de Nvidia o las 29,92 veces de Microsoft, sugiriendo sobrevaloración.

Michael Burry invirtió en contra de Nvidia y Palantir Shutterstock

En tanto, según informó Bloomberg, a principios de enero apuntó contra Oracle. En una publicación en Substrack, dijo que estuvo apostando en contra de la empresa conocida por su software de base de datos hace unos seis meses.

La trayectoria de Burry, inmortalizada en la película The Big Short por su anticipación al colapso hipotecario, otorga peso a sus análisis, motivo por el cual sus movimientos son escrutados por el mercado. Recientemente, cerró Scion Asset Management, su fondo de inversión, para lanzar su boletín por suscripción en Substack. Este paso, dijo, le permite una comunicación sin las “limitaciones normativas y de cumplimiento” que “amordazaban de hecho” su capacidad de expresión en la gestión profesional, factor que, según él, había generado malentendidos sobre sus presentaciones ante la SEC. El boletín, con más de 21.000 suscriptores, se enfoca en el mercado, reafirmando su papel activo en el debate financiero.