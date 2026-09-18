La Argentina del 2030, según la IA: un informe vaticina qué empleos estarán más protegidos y cuáles quedarán más expuestos

En las últimas semanas, numerosos expertos han replicado las advertencias sobre los riesgos del desarrollo de la inteligencia artificial. Lo que pareció un caso aislado con el posteo viral de Jacob Coxon, resultó ser uno más de una ola de renuncias que sacudieron a las principales empresas de esta tecnología. Con las salidas de Bilal Chughtai y Josh Engels, ya son 16 empleados que abandonaron sus puestos de trabajo por temor a su futuro desde 2024.

Desde temor por el aumento de la manipulación y la desinformación, hasta la posible erradicación de la raza humana, los especialistas están buscando ralentizar la “carrera maníaca” por el aprendizaje automático de las máquinas. La preocupación por esta temática también se replica en las redes sociales y en las búsquedas en la web, con un aumento de más del 5000% del término “riesgo existencial de la inteligencia artificial”, según Google Trends.

Ya son 16 los exempleados de tecnológicas de IA que renunciaron desde 2024

En este contexto, un reciente informe realizado por Colossus Lab analizó el impacto que tendrá esta tecnología en tres indicadores económicos de la Argentina: empleo, salarios y PBI. En base al modelo de Anthropic Institute, se plantearon tres escenarios posibles (modesto, sustancial y extremo) para los próximos cuatro años. Los resultados permitieron ver cuáles serán los trabajos más afectados por la IA y cómo evolucionará la economía argentina.

Cuáles serán los trabajos más afectados por la IA

De acuerdo con el informe de Colossus Lab, los empleos que se verán más afectados por la inteligencia artificial son las ocupaciones cognitivas, es decir, aquellas que demandan procesamiento mental, análisis, creatividad y resolución de problemas en lugar de esfuerzo físico rutinario. Dentro de este grupo se encuentran los trabajos administrativos, de gestión, técnicos y comerciales.

Según el informe, el tipo de empleo que corre más riesgo con la inteligencia artificial es el trabajo cognitivo Shutterstock - Shutterstock

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en la Argentina este tipo de empleo compone el 48,6% del total y en la masa salarial pesan más (57,7%), porque en promedio ganan 1,2 veces más que el ocupado medio. “En un escenario extremo, el salario de los cognitivos queda 12,7% por debajo del camino sin IA y el del resto (no cognitivos) 18,5% por encima”, describe Colossus Lab.

En este escenario más exagerado, el total del empleo cognitivo termina 19,6% por debajo de mediados de 2026. De acuerdo con el informe, parte de esas personas pasarán a otras ocupaciones, pero una parte quedará afuera: el desempleo total sube a 11,6%, 4,2 puntos por encima del nivel sin IA.

Como demuestra el estudio, los trabajadores que estarán más protegidos ante el avance de la IA son aquellos que realizan tareas de ejecución rutinaria, destreza manual, atención física o aplicación de normas estrictas. Ejemplo de esto son los servicios de limpieza e higiene, seguridad y vigilancia física o atención básica de mostrador y reposición.

Los trabajos con menos riesgo de desaparición son los de ejecución rutinaria, destreza manual y atención física Shutterstock - Shutterstock

Cómo evolucionará la economía argentina con la IA

Por otro lado, el informe de Colossus Lab también analizó qué sucederá con la economía argentina. A diferencia del empleo, se presenta un futuro más prometedor, ya que los tres escenarios dan como resultado un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI):

Escenario modesto: la IA mejora poco y se difunde despacio; el aumento es 0,2 puntos más alto que sin IA.

la IA mejora poco y se difunde despacio; el aumento es que sin IA. Escenario sustancial: la capacidad sigue mejorando y la adopción se acelera; el crecimiento es 2,3 puntos más alto que sin IA.

la capacidad sigue mejorando y la adopción se acelera; el crecimiento es que sin IA. Escenario extremo: la IA llega a la mitad de las firmas; hacia 2030, el incremento es 8,8 puntos más alto que sin IA.

El informe de Colossus Lab muestra una posible evolución de la economía argentina con IA Colossus Lab

En comparación, de acuerdo con el mismo modelo, la economía de Estados Unidos crece aún más: +1,6 en el modesto, +8,3 en el sustancial y +32,4 en el extremo. Es importante destacar que se tratan de escenarios posibles, no predicciones exactas.