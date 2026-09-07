La industria tecnológica mundial explora la Patagonia para la construcción de megacentros de datos

La agreste Patagonia argentina despierta un interés cada vez mayor entre inversores que buscan terrenos para instalar megacentros de datos, atraídos por las bajas temperaturas de la región, sus fuentes de energía renovable, el gas de Vaca Muerta y sus extensas áreas despobladas.

Mientras los gigantes tecnológicos conocidos como hyperscalers —grandes operadores de infraestructura en la nube— compiten a nivel mundial por construir granjas de servidores y se encuentran con obstáculos en medio de campañas de oposición a los centros de datos, en Argentina avanzan proyectos en etapas iniciales sin generar demasiada atención pública.

Como los argentinos todavía no se han visto afectados por grandes centros de datos, el país no registra una reacción adversa contra estas instalaciones como la que existe en Estados Unidos, donde sus críticos sostienen que sobrecargan las redes eléctricas locales, perjudican al medio ambiente y aumentan las facturas de los servicios públicos. Sus defensores, en cambio, aseguran que estas instalaciones son esenciales para el crecimiento de la inteligencia artificial (IA), generan importantes ingresos fiscales a nivel local y pueden funcionar de manera más sostenible.

En la Argentina avanzan proyectos de data centers en etapas iniciales sin generar demasiada atención pública Shutterstock

La apuesta por la Patagonia

La Patagonia se encuentra en el extremo sur de América del Sur y es conocida por sus picos montañosos escarpados, sus paisajes desérticos y sus enormes glaciares. En la provincia argentina de Neuquén, ubicada en la Patagonia, la principal generadora de electricidad, Pampa Energía, impulsa un proyecto para construir un centro de datos junto a la central térmica Loma de la Lata de la compañía. La instalación consumiría hasta 500 megavatios (MW) de energía proveniente de la cercana Vaca Muerta, una de las mayores formaciones de gas de esquisto del mundo, dijo Rubén Turienzo, director comercial de electricidad de la empresa.

En esta zona rural viven familias indígenas mapuches, que históricamente han tenido conflictos con empresas energéticas. Pampa comenzó a estudiar el proyecto, que no había sido informado previamente, después de recibir a comienzos de este año consultas sobre posibles proyectos de centros de datos.

“Empezamos a detectar que había un interés un poco más firme”, dijo Turienzo.

Las reformas de Milei atraen inversores

El interés por Argentina llega en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica en un país históricamente afectado por una inflación elevada. Bajo la presidencia de Javier Milei, quien asumió en diciembre de 2023, Argentina ha atraído importantes inversiones en petróleo y minería mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales y estabilidad regulatoria, al tiempo que fortalece sus vínculos con Washington.

“Hace dos años, nadie hablaba de Argentina”, dijo Steve Sasse, vicepresidente para América Latina de datacenter Hawk, un grupo de inteligencia de mercado con sede en Texas.

En octubre pasado, OpenAI anunció que se asociaría con la empresa local Sur Energy para construir un centro de datos alimentado con energía limpia, con una inversión de hasta US$25.000 millones y una capacidad de hasta 500 MW.

Más infraestructura de comunicaciones para el sur

En julio, el organismo de comunicaciones de Argentina (Enacom) informó que planea crear una segunda estación de aterrizaje de cables de fibra óptica para hacer que la Patagonia resulte más atractiva para los centros de datos; la primera es la de Las Toninas.

Javier Milei junto a Sam Altman, CEO de OpenAI https://x.com/JMilei/

Argentina actualmente cuenta solo con pequeños centros de datos, concentrados en Buenos Aires, y está rezagada respecto de sus países vecinos. Amazon avanza con un megacentro de datos en Chile, mientras que Alphabet construye uno en Uruguay. En mayo, Paraguay presentó sus planes para un centro de datos con el respaldo de Taiwán.

“Todo el mundo está buscando energía, por eso los desarrolladores internacionales están mirando a Argentina”, dijo Hadassa Lutz, cofundadora de Cloud2Ground, una firma estadounidense de asesoramiento especializada en centros de datos. “Pero decir que tenés energía no es suficiente”.

Algunos inversores podrían esperar hasta las elecciones presidenciales argentinas de 2027 y siguen de cerca el Súper RIGI propuesto por Milei, otro marco legislativo que contempla mayores beneficios fiscales.

“Si esa incertidumbre se aclara y ahora tenemos una opción financiable en Argentina, los inversores asumirán el riesgo”, dijo Lutz.

Reuters