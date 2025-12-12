La nueva era del pago digital: lo que dejó 2025 en Argentina

En 2025, el mercado argentino consolidó un patrón que ya se insinuaba en períodos previos: los pagos con código QR y transferencias inmediatas pasaron a ocupar un rol central en el día a día de millones de personas. Según datos del Banco Central, en octubre se realizaron 77,5 millones de operaciones de pago con transferencia interoperable vía QR por un monto cercano a $1,5 billones, confirmando que este mecanismo dejó de ser complementario para convertirse en protagonista del flujo minorista.

Sin ir más lejos, en Argentina, 7 de cada 10 personas cambiaron su forma de pagar en los últimos años, incorporando más métodos de pago digitales. Esto derivó en una mayor consideración de la economía y de las finanzas por parte de los usuarios, impulsada también por varios cambios regulatorios: la reducción de las retenciones impositivas sobre los cobros con tarjetas, la obligatoriedad de acercar el PosNet a los usuarios, habilitar el pago de propinas mediante medios digitales, posibilitar el pago con dólares y la interoperabilidad del QR, todos hechos que marcan un hito importante en este proceso de cambio, facilitando la digitalización de la economía y reduciendo la dependencia del efectivo.

Fiserv fue uno de los protagonistas activos de esta evolución. Su combinación de soluciones de pago para tiendas físicas y virtuales, junto con herramientas que fortalecen la gestión integral del negocio, permitió que miles de comercios acompañaran el salto digital del ecosistema y redefinieran su operación cotidiana.

En este escenario, Clover se consolidó como el eje más visible de esta transformación, acelerando la adopción de soluciones que combinan cobro y gestión en un mismo entorno. Ya son casi 250.000 dispositivos activos en todo el país, con más de 80 aplicaciones integradas, ampliando un marketplace que convierte a esta plataforma en un punto de venta con control completo para el comercio. Inventarios, logística, programas de fidelización, administración de propinas digitales, soluciones contables y herramientas operativas conviven en una única interfaz diseñada para simplificar la operación diaria. Con esta expansión, Clover dejó de ser una terminal de cobro para convertirse en un dispositivo completo, un centro operativo del comercio moderno, integrando pagos, gestión y nuevas formas de interacción con los clientes desde un mismo lugar.

El 2025 también marcó el desembarco de nuevos modelos de la familia Clover en Argentina, ampliando las posibilidades de adaptación según el tipo de negocio y la experiencia de cobro buscada:

Clover Pocket , un dispositivo compacto, portátil y pensado para la movilidad total. Permite cobrar en mesas, puntos de servicio o entregas, manteniendo la potencia operativa del ecosistema Clover en un formato de bolsillo.

, un dispositivo compacto, portátil y pensado para la movilidad total. Permite cobrar en mesas, puntos de servicio o entregas, manteniendo la potencia operativa del ecosistema Clover en un formato de bolsillo. Clover Kiosk , la terminal de autoservicio que habilita experiencias self-checkout, ideal para locales de alto flujo, gastronomía rápida y entornos donde la autonomía del cliente acelera la operación y reduce fricciones.

, la terminal de autoservicio que habilita experiencias self-checkout, ideal para locales de alto flujo, gastronomía rápida y entornos donde la autonomía del cliente acelera la operación y reduce fricciones. Clover Station Duo, una solución de mostrador robusta con dos pantallas -una para el comercio y otra para el cliente- que agiliza pagos, validaciones y procesos de atención, optimizando la transparencia y la experiencia en el punto de venta.

Además, la digitalización de propinas se volvió parte natural del flujo de cobro en gastronomía y servicios, reflejando un cambio cultural impulsado por plataformas que integran la experiencia de pago con la gestión del negocio.

Pero la evolución no fue solo tecnológica: también hubo avances en las herramientas que sostienen la dinámica comercial cotidiana y posibilitan el acceso a un mayor consumo. Durante 2025, Fiserv habilitó herramientas de financiación para comercios, que permiten ofrecer planes de pago para los usuarios, similares a los que dejó el programa oficial “Cuota Simple”, garantizando que estos mantengan acceso a cuotas y que los negocios puedan sostener ventas en un contexto donde la financiación es determinante.

Sebastián Calens, vicepresidente de Desarrollo de Productos para Fiserv en Latinoamérica Sur.

A esto se sumó la integración de pagos con criptomonedas dentro de Clover. Los usuarios pueden pagar directamente desde sus wallets cripto, mientras los comercios reciben la acreditación en pesos sin exposición a la volatilidad, ampliando el abanico de alternativas de pago y conectando a los negocios físicos con comunidades digitales en expansión.

La inclusión también avanzó en materia social. Gracias a la alianza con Háblalo, la plataforma incorporó asistencia para personas con barreras comunicacionales, permitiendo interacciones más accesibles en el punto de venta y reforzando el compromiso de Fiserv con un ecosistema más equitativo.

“Hoy, el procesamiento de una transacción es un commodity. Nuestro objetivo es que Clover sea mucho más que eso, que sea el centro operativo de cada comercio, integrando herramientas de gestión, nuevas formas de pago y soluciones que amplíen la inclusión financiera y social del ecosistema desde un único sistema, aportando una gestión más sencilla y, al mismo tiempo, un mostrador más ordenado” ” — Sebastián Calens, vicepresidente de Desarrollo de Productos para Fiserv en Latinoamérica Sur

De esta manera, 2025 quedará marcado como el año en que los pagos cambiaron de escala: más digitales, más interoperables, más inclusivos y más alineados con las necesidades reales de comercios y consumidores. Es una evolución que no sólo redefine la forma de cobrar, sino también la operación, la gestión y el crecimiento en el comercio moderno. De cara a 2026, el desafío será sostener esta tracción y consolidar un entorno donde los pagos digitales sean la opción natural.

Para ello, será clave que el marco regulatorio continúe impulsando prácticas que favorezcan su adopción por encima del efectivo, fortaleciendo la trazabilidad del sistema y la seguridad de comercios y consumidores. Si esa evolución se mantiene, el ecosistema argentino estará en condiciones de dar un nuevo salto, consolidando un mercado más moderno, más eficiente y más alineado con la dinámica real del día a día.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.