Lemon lanza Mini-Apps y convierte su billetera en una plataforma abierta para desarrolladores

La empresa presentó un “app store” cripto integrado en su billetera que permite usar y desarrollar aplicaciones; apunta a convertirse en una plataforma abierta para más de 5 millones de usuarios en la región
- 3 minutos de lectura'
En plena semana de Devconnect, con miles de desarrolladores de todo el mundo reunidos en Buenos Aires, Lemon anunció el lanzamiento de Mini-Apps, una nueva sección dentro de su billetera que permite crear y usar aplicaciones cripto sin necesidad de claves privadas ni conocimientos técnicos avanzados. Así, la compañía busca trascender el modelo de billetera para transformarse en un ecosistema donde terceros puedan construir productos financieros y sociales sobre su infraestructura.
Lemon, con más de 5 millones de usuarios en la región, apunta a que cualquier persona pueda acceder desde la app a herramientas de ahorro, inversión o entretenimiento basadas en tecnología cripto. A la vez, ofrece a desarrolladores un canal directo para distribuir sus aplicaciones dentro de la plataforma.
MINI-APPS EN LEMON 🍋— Lemon Argentina (@lemonapp_ar) November 20, 2025
Ahora vas acceder a cualquier servicio financiero del mundo desde Lemon: descubrí nuevas herramientas, productos y experiencias que tal vez nunca te hubieras imaginado. Y nosotros tampoco.
Directo desde la app 📲 pic.twitter.com/oCPbElzs6H
“Lemon ya no es solo una app: es una plataforma abierta para desarrollar el futuro del internet. Desde hoy abrimos nuestra infraestructura para que los argentinos puedan acceder a productos financieros de todo el mundo”, dijo Marcelo Cavazzoli, fundador y CEO, en un comunicado.
“App store” cripto
Las Mini-Apps funcionan como pequeñas aplicaciones creadas por desarrolladores de cualquier parte del mundo y accesibles directamente desde la billetera, sin necesidad de descargar programas adicionales ni generar nuevas cuentas. Lemon se encarga de la curaduría y de integrar estas herramientas con el saldo que el usuario ya posee, ya sea en dólares digitales o bitcoin.
La idea replica el formato de un “app store cripto”, pero dentro de la propia billetera, utilizando la infraestructura de custodia, rampas fiat–cripto, verificación de usuarios (KYC), soporte legal y compliance que Lemon ya tiene desarrollada.
Uno de los grandes obstáculos para la adopción masiva de productos cripto sigue siendo la complejidad técnica: manejar claves privadas, entender cómo funciona una wallet self-custodial y gestionar onboarding desde cero. Con el Mini-App SDK, Lemon busca reducir esa fricción: cualquier desarrollador —o incluso usuarios que sepan programar— puede construir su mini app y conectarse automáticamente con una base de millones de usuarios ya familiarizados con el ecosistema.
En vez de levantar infraestructura propia o resolver procesos regulatorios desde cero, cada mini app se apoya en servicios ya disponibles dentro de Lemon.
Los primeros emprendimientos en sumarse
Varias startups argentinas ya integraron sus productos como Mini-Apps:
- Berry: plataforma para invertir en activos tokenizados y en predicciones vinculadas al mundo real.
- Fantasy Tier: juego para armar un equipo ideal de fútbol, competir y ganar premios.
- Piggy Wallet: aplicación educativa para que chicos y chicas aprendan a administrar dinero, ahorrar y generar hábitos financieros saludables.
- 1
Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal
- 2
Un posible “caballo de Troya” se esconde tras la algarabía de Milei
- 3
Javier Frana tras la eliminación argentina en la Copa Davis: “Tengo el corazón roto, pero el alma en paz”
- 4
El megaevento detrás del récord de ocupación hotelera en la Ciudad que moverá US$50 millones