Lo que se viene: una especialista en cripto visitó la Argentina y anticipó qué inversiones crecerán en 2026

En un país en donde la adopción cripto continúa creciendo, una especialista de la industria visitó hace pocos días la Argentina y habló sobre futuras tendencias en el mercado.

Según el último informe “Estado de la Industria Cripto”, un reporte anual que elabora la exchange Lemon, la Argentina sigue creciendo en adopción cripto y registró 5,4 millones de descargas de aplicaciones cripto durante 2025; además, en cuanto a usuarios activos mensuales per cápita, el país lidera en la región. Los números sorprenden, especialmente si se tiene en cuenta que, en 2025, se levantaron las restricciones cambiarias que limitaban el acceso al dólar en la Argentina. Sin embargo, el volumen total operado de stablecoins en Lemon creció 45% frente al año anterior, algo que estuvo impulsado principalmente por el uso de este activo como infraestructura financiera para mover dinero, pagar y operar en el día a día.

En ese contexto, Catherine Chen, directora de VIP e Institucional de Binance, que lidera la cobertura global de los clientes más sofisticados de la exchange, incluidos operadores individuales, equipos propietarios de tamaño medio y grandes instituciones financieras globales, visitó la Argentina y conversó con LA NACION. Desde la exchange, desarrolla productos de nivel institucional que incluyen soluciones que conectan a las instituciones financieras tradicionales con la industria de las criptomonedas. Habló sobre cómo ve la Argentina en este ecosistema, el futuro del mercado cripto y la volatilidad reciente de bitcoin.

- Contás con más de 15 años de experiencia en finanzas tradicionales, en instituciones como Morgan Stanley y JP Morgan. ¿Cómo influyó ese recorrido en tu rol actual?

- Durante mi tiempo en las finanzas tradicionales, tuve el privilegio de cubrir y atender una amplia variedad de clientes institucionales y mi foco, hoy en día, es justamente ayudar a que crezca todo el portafolio de clientes, también de distintos perfiles. Eso me ha ayudado a conocer los distintos tipos de clientes, entender sus necesidades y el timing ideal para lanzar productos. Hace unos años, por ejemplo, desarrollamos una solución nueva, para la cual era esencial comprender al cliente: en las finanzas tradicionales, quienes realizan transacciones en exchanges, nunca dejan sus activos ahí. Pero para las criptomonedas, si querés intercambiar en Binance, dejás tu dinero en la exchange. Es por eso que lanzamos un producto hace poco en el que, conociendo a nuestros clientes institucionales y sus intereses, les dimos la opción de que, si querían operar en Binance, en lugar de dejar sus fondos ahí, podían depositarlos en un banco.

- ¿Cómo ves actualmente al mercado cripto en la Argentina?

- No soy local, pero dada la naturaleza de la economía argentina y teniendo en cuenta que el país está bastante a la vanguardia en la adopción de esta forma de pagos, estimo que seguiremos observando esa tendencia. La gente está viendo la necesidad de hacer crecer su dinero y no solo mantenerlo en dólares, algo que se puede hacer a través de cripto, generando interés en distintas billeteras. También le prestaría especial atención a cómo un instrumento como este se adopta por las empresas para la gestión de su tesorería, el retail o la gestión de liquidez.

A pesar de la fuerte volatilidad, la especialista considera que bitcoin sigue siendo "el oro digital" Studio Romantic - Shutterstock

Cabe destacar que ha habido una demanda significativa por parte de clientes institucionales argentinos de grandes operaciones en bloque de USDT/ARS, con casi el 60% de las operaciones OTC (Over The Counter, operaciones que no se hacen en el mercado abierto del exchange, sino directamente entre el cliente y la plataforma o un broker) desde principios de 2026, superando el millón de USDT. Esto refleja una tendencia más amplia de participantes sofisticados del mercado en la región que buscan soluciones confiables de liquidez y ejecución adaptadas a su escala y necesidades operativas. De cara al futuro, Binance aspira a ser el actor dominante en el mercado OTC institucional en Latinoamérica, mejorando continuamente la calidad del servicio y expandiendo su presencia regional.

- ¿Qué beneficios tendría para las empresas mantener parte de su patrimonio en bitcoin?

- Si decidieron apostar por bitcoin, se beneficiarían en el largo plazo con la preservación del valor de sus activos y, además, con su potencial apreciación. A diferencia de la moneda fiat, dado que bitcoin tiene una oferta limitada —con un suministro máximo predeterminado en el protocolo— y considerando además el crecimiento sostenido de la comunidad y del uso de los activos digitales, no sería sorprendente que en los próximos cinco o diez años su precio se ubique significativamente por encima de los niveles actuales. En ese contexto, es probable que algunas empresas opten por asignar una porción de su tesorería o de su cartera estratégica a bitcoin, precisamente por sus características de escasez programada. Dentro del universo cripto, muchos inversores lo consideran una reserva de valor comparable al “oro digital”; yo también lo considero así.

- Hay actores que hablan de que “cripto ha muerto”. Esta expresión no implica que la tecnología deje de utilizarse en un futuro, sino que, dado que su adopción será enorme, muchas veces habrá gente que la utilice, sin saber que funciona como infraestructura tecnológica. ¿Qué opinás de esta visión?

- Estoy de acuerdo con esa postura. Entre las tendencias que están creciendo en el mercado se destacan las stablecoins y los pagos: usar la tecnología de la blockchain que subyace a la criptomoneda, que es una infraestructura financiera mucho más eficiente, para facilitar los pagos transfronterizos y eliminar fricciones. Creo que se va a dar una adopción generalizada y probablemente la gente no necesite saber que está usando cripto, aunque la arquitectura que lo sustenta sea justamente la blockchain.

La especialista considera que la tokenización crecerá sobre todo en activos líquidos, como las acciones Shutterstock

- ¿Qué otra tendencia creés que crecerá en 2026?

- Además de que continuará creciendo la adopción de las stablecoins, definitivamente seguiremos viendo crecer la tokenización de activos del mundo real. Especialmente, la tokenización de activos líquidos, como las acciones; esta tecnología facilita mucho el acceso a activos de este tipo, ubicados en otros países, que antes resultaban más difíciles de alcanzar.

En el pasado, muchos creían que la tokenización se vería, sobre todo, en activos ilíquidos como el real estate, con la esperanza de que esto ayudara a generar liquidez. Pero esto no funciona y se ha visto que, a través de la tokenización, se aumenta más la eficiencia: el mercado tradicional no es muy ágil cuando se habla de los plazos de liquidación; todavía demora entre 1 y 3 días. Del otro lado, el mercado cripto funciona todos los días, las 24 horas, con liquidaciones en tiempo real. Por lo que, si es un ingreso muy líquido, se puede volver aún más líquido gracias a la tecnología de tokenización.

- Durante 2025, bitcoin se consolidó como activo, en gran parte, gracias a la incorporación de actores institucionales que adquirieron grandes sumas de este activo. Al mismo tiempo, esto acrecentó la volatilidad de bitcoin, que pasó de ubicarse en US$126.198,07 en octubre -su máximo histórico- a bajar un 50% tan solo cuatro meses después, a inicios de febrero, cuando rozó los US$60.000. En ese contexto, ¿es positivo contar con actores institucionales?

- Bitcoin está madurando como un activo y, de hecho, si analizás su volatilidad a lo largo de la historia, esta solía ser mucho más alta. Al mismo tiempo, es verdad que el accionar de clientes institucionales ha generado que el mercado se mueva. Sin embargo, creo que el ecosistema ha madurado y mientras la industria continúa por ese camino y el portador institucional comienza a diversificar más, considero que la volatilidad del precio asociada directamente a un único movimiento institucional se reducirá a lo largo del tiempo.

Mientras tanto, como seguimos en la etapa inicial de adopción institucional, todavía estas maniobras tienen la capacidad de modificar el precio del activo, pero está destinado a disminuir con el tiempo. Más allá de eso, el crecimiento de la adopción institucional es una gran noticia: confirma que incluso los más escépticos ya validan estos activos como una opción legítima.