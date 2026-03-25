Los correos electrónicos globales ya no dependen de la intervención humana: el 87% es escrito por sistemas automatizados, según un informe

La mayoría del tráfico mundial de correos electrónicos ya no depende de la intervención humana. Un informe reciente indicó que la automatización se ha convertido en el principal motor de este canal, con implicaciones tanto para usuarios como para empresas.

De acuerdo con un análisis de la plataforma de crecimiento online Hostinger, solo el 13% del tráfico global de correos electrónicos es generado directamente por personas.

El estudio, basado en 1000 millones de mensajes procesados durante enero, evidencia el avance de los sistemas automatizados en la comunicación digital, según indicó la agencia Europa Press.

El informe señala además que el 56% de los correos no alcanza la bandeja de entrada de los destinatarios, ya que son bloqueados por los filtros de seguridad al ser considerados sospechosos o potencialmente maliciosos.

“El correo electrónico se ha convertido silenciosamente en una infraestructura, con la mayor parte de su tráfico ya automatizado”, afirmó Edgaras Lukosevicius, Engineering Manager de Hostinger, según el reporte.

Entre los mensajes que logran superar los filtros —equivalentes al 44%— predominan los envíos automatizados: un 22% corresponde a herramientas empresariales y SaaS, un 20% a proveedores de correo personal, un 16% a plataformas de marketing y newsletters, un 15% a redes sociales y un 10% a emisores de bajo volumen.

Dentro de estas categorías, solo los proveedores de correo personal y los emisores de bajo volumen implican participación humana directa.

En conjunto, representan el 30% de los correos recibidos, lo que equivale al 13% del tráfico total, frente a un 87% generado de forma automatizada, según Hostinger.

Principales causas de bloqueo

En cuanto a los correos bloqueados, el informe identifica como principales causas el phishing, el malware y las redes de bots, responsables del 34% de los rechazos.

A esto se suman el marketing sospechoso, con un 22%, y problemas de configuración de dominios, con un 11%.

El escenario descrito plantea desafíos para las empresas, que deben operar en un entorno saturado y con crecientes dificultades para garantizar la entrega de sus mensajes.

Hostinger advirtió que esto genera presión sobre la efectividad del canal y reduce la utilidad de métricas tradicionales.

La compañía señaló que el exceso de notificaciones, promociones y alertas puede provocar una disminución del interés de los usuarios, afectando el nivel de interacción.

Asimismo, el informe indicó que el 34% de los correos rechazados se debe a una mala reputación del remitente.

En relación con la medición, indicadores como los clics o la apertura de mensajes pierden relevancia como reflejo del comportamiento real del usuario.

“Las empresas siguen optimizando métricas que ya no reflejan la realidad del canal. La cuestión no es si el usuario abre el email, sino si sigue queriendo recibirlo”, subrayó Lukosevicius.