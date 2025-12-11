Una plataforma cripto especializada en crédito compró una empresa argentina y desembarcará en Buenos Aires

La fintech argentina de inversiones Buenbit, que procesó más de US$2000 millones en volumen, fue adquirida por Nexo, uno de los principales proveedores de soluciones de crédito respaldadas por cripto, después de Tether. La plataforma de activos digitales cuenta con más de US$11.000 millones en activos bajo gestión y busca reforzar su presencia global en América Latina, mercado que considera como uno de los más prometedores para activos digitales.

Buenbit es un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado ante la CNV. Explican que se ha consolidado como un actor clave en la adopción cripto en la Argentina y Perú, entre otros motivos, por su plataforma intuitiva, su foco en el cumplimiento regulatorio y sus soluciones de conversión entre moneda fiat y criptomonedas.

Junto con su adquisición, Nexo también establecerá su centro regional en Buenos Aires, con la intención de concretar futuras alianzas e inversiones en otros países de la región, como Perú y México. “Esto nos permite establecer a Buenos Aires como hub regional dentro de una estrategia de varios años para Argentina, Perú y México. Es una decisión enfocada en crecer de manera sostenible”, detallan desde Nexo.

La empresa buscará seguir potenciando la expansión de inversiones en activos digitales en el resto de los países de la región Shutterstock

Los antiguos clientes de Buenbit accederán a la oferta de productos de Nexo de todo el mundo. La compañía no se define como exchange (como podrían serlo Binance o Coinbase), ya que, aunque tiene funciones de ese tipo (permite comprar, vender y swapear criptomonedas), no se limita solo al trading, sino que brinda otros servicios financieros cripto: fue diseñada para ayudar a personas e instituciones a preservar y hacer crecer valor en el largo plazo, por lo que permite gestionar patrimonio digital, incluye oportunidades de rendimiento competitivo, crédito respaldado por criptomonedas en mercados con opciones limitadas de financiamiento tradicional y atención al cliente personalizada.

En ese sentido, los antiguos clientes de Buenbit podrán operar más de 100 criptomonedas en más de 1500 pares (la combinación de dos activos que pueden intercambiarse entre sí dentro de un exchange), utilizar productos estructurados como Dual Investment, operar futuros avanzados y acceder al programa de fidelización de Nexo impulsado por el token $NEXO.

“La Argentina reúne una combinación poco frecuente: alta adopción de cripto en la vida cotidiana, talento fintech, madurez tecnológica y necesidad real de soluciones para preservar valor en contextos de inflación y acceso limitado al crédito”, apuntan desde Nexo a LA NACION, al consultarles por el motivo de elegir el país como centro regional, y agregan: “La adquisición de Buenbit es una puerta de entrada natural a la región. Se trata de una empresa con fuerte arraigo local, operaciones bajo el marco de registro VASP de la CNV y una base de usuarios acostumbrada a usar activos digitales de forma práctica”.

Por su parte, desde la compañía argentina explican que la alianza es un paso natural de su evolución. “Ahora, con la confianza de nuestra comunidad y la escala global de Nexo, estamos listos para expandir ese impacto en toda la región, lo que permitirá que más personas ahorren, inviertan y generen riqueza en un entorno estable, transparente y regulado”, señaló Federico Ogue, CEO de Buenbit.

La plataforma considera que América Latina es un terreno fértil para la expansión de los criptoactivos CrizzyStudio - Shutterstock

“La Argentina ha sido históricamente un terreno fértil para la innovación fintech. Al unir fuerzas con un equipo que conoce este mercado como nadie, damos un paso decisivo para llevar los recursos globales de Nexo a un contexto local”, compartió Antoni Trenchev, cofundador de Nexo, que detalla que la empresa nació con una visión internacional y hoy atiende a clientes en más de 150 jurisdicciones. “Nuestras soluciones innovadoras tienen el potencial de crecer exponencialmente en los próximos 12 meses”, concluyó.