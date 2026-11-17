WASHINGTON.- El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, disfrutó de un acceso extraordinario al presidente Donald Trump, viajando con él en el Air Force One durante su último viaje a China. Trump permitió que la empresa líder mundial en chips de inteligencia artificial vendiera algunos de sus chips avanzados en China, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, se abstuvo de restringir a una empresa sospechosa de desviar chips de Nvidia a ese país.

Mientras tanto, Trump se benefició del éxito de Nvidia.

Trump, cuya cartera ha registrado decenas de miles de transacciones bursátiles durante su segundo mandato, declaró operaciones este año que sugieren que poseía entre 13 y 62 millones de dólares en acciones de Nvidia a finales de agosto, según un análisis de sus declaraciones financieras realizado por el Washington Post. El rango de valor real probablemente fue mayor, ya que el precio de las acciones de Nvidia subió entre finales de 2025 y finales de agosto. Debido a los retrasos en la presentación de informes, las declaraciones aún no muestran las transacciones de los dos meses más recientes. La cifra es considerablemente superior a los 615.000 a 1,3 millones de dólares en acciones de Nvidia que Trump poseía a finales de 2024.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, junto a Donald Trump, en la Casa Blanca en abril de 2025 JIM WATSON - AFP

Trump rechazó las peticiones de vender sus acciones. La Casa Blanca describió la gestión de su cartera de dos maneras. Por un lado, afirmó que los activos del presidente se encuentran en un fideicomiso administrado por sus hijos. El vocero de la Casa Blanca, Davis Ingle, también declaró anteriormente a The Post que instituciones financieras externas gestionan de forma independiente la cartera, replican índices reconocidos como el Schwab 1000 y toman todas las decisiones de inversión. Nvidia se encuentra entre las mayores empresas incluidas en dichos índices, por lo que una cartera que los replique mantendría a Nvidia entre sus posiciones más importantes.

En respuesta a preguntas sobre este artículo, la Casa Blanca declaró en un comunicado sin firma: “El presidente no selecciona ni compra acciones individuales. Gestores financieros independientes administran su cartera”.

Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia la semana pasada tras reconocer que tuvo una relación extramatrimonial con una ejecutiva de Megaspeed, un cliente de Nvidia con sede en Singapur. Funcionarios estadounidenses sospechan que la mujer espiaba para China, y el Departamento de Comercio había estado investigando si Megaspeed había infringido las restricciones a la exportación de Estados Unidos.

El fundador y exdirector de Nvidia Jensen Huang JUNG YEON-JE - AFP

En diciembre, Trump anunció que Nvidia podría vender sus chips H200 a clientes autorizados en China, destinando el 25% de los ingresos al gobierno estadounidense.

En junio, la senadora Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) preguntó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, si la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) debería investigar la compra que Trump realizó el 6 de enero de hasta un millón de dólares en acciones de Nvidia, una semana antes de que el Departamento de Comercio formalizara la flexibilización de las restricciones a la exportación que afectaban a la empresa. Bessent sugirió que si el Congreso quería prohibir la compraventa de acciones entre particulares, debería empezar por los legisladores.

Las inversiones han atraído la atención de organismos gubernamentales de control ético y de los demócratas, quienes probablemente examinarán con mayor detenimiento las transacciones de Trump y los intereses de Lutnick una vez que tomen el control de la Cámara de Representantes y el Senado el próximo año, en el marco de las investigaciones más amplias sobre Nvidia. Sin embargo, los abogados especializados en ética también advirtieron que no hay evidencia de que se hayan infringido las leyes sobre conflicto de intereses.

El presidente no está sujeto a la ley federal penal sobre conflicto de intereses que prohíbe a los miembros del poder ejecutivo participar personal y sustancialmente en asuntos oficiales del gobierno que afecten sus propios intereses financieros o los de sus cónyuges o hijos menores. Lutnick sí está sujeto a esa ley, así como a una norma ética que prohíbe a los empleados federales usar su cargo para el beneficio privado de sus familiares, según Jessica Tillipman, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.

Esto no significa que el presidente, su gabinete o sus familias no puedan negociar acciones.

“Simplemente pone de manifiesto el problema general de permitir que los funcionarios gubernamentales negocien acciones”, afirmó Zach Everson, director de investigación del Proyecto de Responsabilidad de Trump de Public Citizen. “El pueblo estadounidense nunca debería dudar de que los funcionarios gubernamentales actúan en su propio interés y no en el interés de sus respectivas carteras políticas”.

Alice Huang, la amante del CEO de Nvidia Jensen Huang

Los demócratas, incluido el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, también han mostrado interés en la donación de Nvidia al proyecto del salón de baile de la Casa Blanca de Trump, realizada meses después de que el gobierno accediera a permitirle vender chips a China. La compañía no reveló la cantidad, pero The Post informó el mes pasado que la donación fue de 25 millones de dólares y que Nvidia había solicitado permanecer en el anonimato. Un vocero de la compañía afirmó que la donación se realizó “independientemente de intereses comerciales”.

La supervisión de Lutnick sobre Nvidia ha generado críticas dentro de la administración. Bessent culpó al Departamento de Comercio el viernes por no restringir a Megaspeed, sospechosa de desviar los chips de Nvidia a China. Otras agencias habían querido hacerlo durante meses, “pero el Departamento de Comercio tiene la potestad”, dijo Bessent. Nvidia ha declarado que las acusaciones de que Megaspeed desvió chips fueron investigadas y desmentidas el año pasado.

Un exfuncionario de la administración declaró a The Post que Trump había ordenado a Lutnick en tres ocasiones que impusiera restricciones a las exportaciones de los chips más potentes de Nvidia, la última vez a principios de este mes. Lutnick se opuso, argumentando que desencadenaría una guerra comercial con China, según informó un funcionario. Otra persona familiarizada con las opiniones de Lutnick indicó que este apoyaba la idea de que China dependiera del hardware de IA estadounidense, una postura que Huang también promovía. El Departamento de Comercio no respondió a las solicitudes de comentarios de The Post.

El The New York Times informó el domingo que Cantor Fitzgerald, la firma de Wall Street que Lutnick dirigió durante décadas y que actualmente está a cargo de sus hijos, ha hecho negocios con empresas de centros de datos del sudeste asiático que prestan servicios a clientes chinos y que podrían verse afectadas por las normas de exportación que está elaborando el departamento de Lutnick.

Trump, junto a Lutnick, durante la ceremonia de firma de órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca Alex Brandon - AP

Entre ellas se encuentra Bitdeer, que está construyendo un centro de datos en Malasia. Cantor también tiene una participación en Bitdeer a través de su inversión en Tether, una empresa de criptomonedas, según informó el Times. Una vocera del Departamento de Comercio declaró al Times que Lutnick toma decisiones de política pública en función del interés nacional y que no habla con sus hijos sobre asuntos del departamento.

Según las declaraciones financieras que está obligado a presentar, Lutnick no posee acciones de Nvidia directamente. Su declaración más reciente, correspondiente a 2025, muestra que sus principales inversiones están en fondos del mercado monetario que poseen bonos del Tesoro estadounidense y en fondos indexados que replican el índice S&P 500, que, al igual que la mayoría de los fondos de acciones diversificados, incluyen acciones de Nvidia.

La declaración que presentó en diciembre de 2024, antes de su confirmación en el cargo, no registra acciones de Nvidia ni de otras empresas fabricantes de semiconductores. La mayor parte de su patrimonio estaba vinculada a Cantor y a las empresas que esta controla.

En un acuerdo de ética firmado antes de que el Senado confirmara su nombramiento en febrero de 2025, Lutnick se comprometió a vender su participación en Cantor. También aceptó abstenerse de intervenir en asuntos gubernamentales que pudieran afectar las finanzas de la empresa hasta concretar la venta, salvo que obtuviera una exención.

Cuando el Senado confirmó su nombramiento, Lutnick dejó sus cargos de presidente y director ejecutivo de Cantor. En mayo de 2025 firmó acuerdos para vender sus participaciones a un precio fijo, según muestran sus declaraciones financieras. A partir de ese día, cualquier ganancia o pérdida derivada de esas participaciones correspondía a los compradores, de acuerdo con una exención otorgada por la Oficina de Ética de la Casa Blanca. Las operaciones de venta se cerraron en octubre de 2025.

Mientras la venta estaba pendiente, la exención le permitía a Lutnick participar en cuestiones generales de política pública que pudieran afectar a Cantor, como dar discursos y recibir informes informativos. Sin embargo, le prohibía intervenir en asuntos que involucraran directamente a la firma y reunirse con sus representantes. La exención no mencionaba los controles de exportación y perdió vigencia cuando se concretó la venta.

Según las presentaciones de Cantor ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Lutnick vendió el control de la firma a fideicomisos controlados por su hijo Brandon por 200.000 dólares en efectivo. No está tan claro quién compró el resto de su participación ni cuánto pagó. Cantor ha señalado que esa participación fue transferida principalmente a fideicomisos destinados a sus hijos adultos. La exención identifica como compradores a la propia Cantor y a dos firmas de inversión externas: 26North y Oak Hill Advisors. Sin embargo, en mayo de 2025 Lutnick también firmó un acuerdo de venta con otro fideicomiso familiar que, según una presentación realizada por una firma de inversión propiedad de Cantor, actualmente posee al menos la mitad del capital accionario de la compañía. Cantor no ha revelado cuánto pagó ese fideicomiso.

Un gravamen registrado en Nueva York el día posterior al cierre de la venta otorga a una empresa de Tether derechos sobre todos los activos del fideicomiso. Un vocero de Cantor declaró a Bloomberg News, que fue el primer medio en informar sobre el préstamo de Tether al fideicomiso, que la compra se financió mediante “múltiples fuentes, múltiples empresas y múltiples fideicomisos, a tasas y precios de mercado”. Sin embargo, se negó a aclarar si el préstamo contribuyó a financiar la operación.

Visitantes recorren el stand de Nvidia durante la presentación de productos de Nvidia en Computex 2026 en Taipéi I-HWA CHENG - AFP

La exención establecía que ninguna persona cuyos intereses financieros fueran atribuidos legalmente a Lutnick obtendría ganancias ni sufriría pérdidas derivadas de esas participaciones. Según la ley federal sobre conflictos de intereses, ese grupo incluye al cónyuge y a los hijos menores de edad, pero no a los hijos adultos.

Cuando el Senado confirmó a Lutnick, la firma nombró a Brandon Lutnick presidente y a su hermano Kyle vicepresidente ejecutivo.

La declaración financiera de Howard Lutnick correspondiente a 2025 registra 192.013.507 dólares en distribuciones de sociedades provenientes de Cantor, que el formulario describe como una distribución destinada al pago de impuestos y realizada de conformidad con su acuerdo de ética.

Cantor sí posee acciones de Nvidia. En su informe trimestral más reciente sobre tenencias accionarias, presentado ante la SEC en agosto, la firma declaró tener aproximadamente 1,8 millones de acciones de Nvidia al cierre de junio, con un valor de alrededor de 362 millones de dólares en ese momento. Sin embargo, las mantiene principalmente para prestar servicios a sus clientes, como los fondos de cobertura que quieren apostar a la evolución del precio de una acción sin necesidad de comprarla.

Los documentos presentados por Cantor muestran que, para la mayor parte de sus tenencias de Nvidia, también compró “opciones” —una especie de seguro sobre el precio de las acciones— que generan ganancias si el precio de Nvidia cae. Si el precio de Nvidia sube, gran parte de la ganancia queda en manos de los clientes que realizan esas apuestas. Si baja, el seguro cubre buena parte de las pérdidas.

En la presentación de la firma correspondiente al cierre de junio, Nvidia ocupaba el tercer lugar entre sus principales tenencias, detrás de otras dos empresas del sector de semiconductores: Marvell Technology y AMD. Esas acciones también estaban acompañadas por opciones destinadas a protegerse frente a posibles caídas de sus precios.

Stan Neve, vocero de Cantor, afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que las acciones de Nvidia que aparecen en las presentaciones de la firma están vinculadas a “operaciones de swaps con clientes”, acuerdos que permiten a los clientes apostar por el precio de una acción sin ser propietarios de ella. Según explicó, estas operaciones son “habituales en los mercados institucionales”. Además, señaló que, fuera de esas operaciones, Cantor solo ha realizado inversiones propias en Nvidia de manera ocasional y por montos reducidos.