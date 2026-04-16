Meta estaría desarrollando un clon de IA de Mark Zuckerberg

El rumor de larga data de que Mark Zuckerberg es en secreto un robot empieza a sentirse mucho menos como un chiste.

Según un informe del Financial Times, Meta está desarrollando una versión “3D fotorrealista impulsada por IA” de su CEO con la que los empleados podrán interactuar y recibir retroalimentación directa. Fuentes indicaron a la publicación que el bot será entrenado con su imagen, gestos, tono, estilo de habla y declaraciones públicas para ofrecer a los empleados una experiencia de “Zuck” completamente auténtica. El propio Zuckerberg está involucrado directamente en el entrenamiento del avatar de IA “para que los empleados puedan sentirse más conectados con el fundador a través de la interacción con él”, según el Financial Times. También comenzó a dedicar entre cinco y diez horas semanales a programar proyectos de IA y a participar en revisiones técnicas.

Meta aún no respondió a la solicitud de comentarios de Fast Company.

En la carrera actual por la IA junto a otros gigantes tecnológicos como OpenAI y Google, Meta adoptó la tecnología al máximo. No es la primera incursión de la empresa con “dobles” digitales: en octubre de 2023 anunció asociaciones con celebridades —como Kendall Jenner, Snoop Dogg y Paris Hilton— para crear versiones tipo chatbot de sí mismos (aunque luego discontinuó la iniciativa tras recibir críticas). En 2024, Meta presentó “AI Studio” para todos los creadores, permitiéndoles generar chatbots personalizados. A comienzos de este año, sin embargo, la empresa prohibió a los adolescentes acceder a estos chatbots de personajes por preocupaciones de seguridad.

Meta también impulsó a su personal a utilizar herramientas de IA en sus flujos de trabajo, incluso alentando a los empleados a diseñar sus propios agentes de IA para agilizar y automatizar tareas. Esto generó temores de despidos entre los trabajadores, según el Financial Times. El mes pasado, Reuters informó que Meta planeaba recortes que podrían afectar al 20% de la empresa para compensar los costos de la IA.

Internet reaccionó a la noticia de un Zuckerberg generado por IA de la forma habitual. “Robozuck sería 100% más simpático que Meatzuck”, comentó un usuario de Reddit.

“Si un CEO puede ser reemplazado por IA, entonces ninguno debería valer miles de millones”, dijo otro.

“El humano más cercano que hemos tenido a Mark Zuckerberg”, bromeó un tercero.

A principios de este año, el The Wall Street Journal informó que Zuckerberg estaba creando un agente de IA de sí mismo para ayudarlo a completar tareas diarias —aunque se trataba de un proyecto distinto al de Meta para clonarlo—.

Fuentes dijeron al Financial Times que, si este experimento resulta exitoso, los creadores podrían llegar a generar clones propios. Tal vez llegue el día en que nuestros clones de IA fotorrealistas hagan el trabajo que no queremos hacer.