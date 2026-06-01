Los robots humanoides llegaron al mundo de la moda y compartieron pasarela con modelos en un desfile

Robots humanoides desfilaron junto a modelos en un evento de moda celebrado el jueves pasado en Seúl, Corea del Sur, en una presentación que fusionó tecnología, inteligencia artificial y la industria de la moda. Ataviados con conjuntos a juego con los de las modelos humanas, los androides recorrieron la pasarela como parte del desfile “MACH33: Physical AI Fashion Show”, organizado por la empresa surcoreana de tecnología y entretenimiento Galaxy Corporation.

El evento tuvo como objetivo debatir cómo humanos y robots pueden coexistir en el futuro. Durante el desfile, cada modelo estuvo acompañada por un robot humanoide con ropa similar, creando una especie de dúo humano-máquina. Los robots desfilaron, realizaron pasos de baile e interactuaron con los asistentes, demostrando las capacidades actuales de la robótica aplicada al entretenimiento.

Modelos y robots comparten la pasarela en Seúl (Gentileza AFP/El Economista)

Las colecciones presentaban una mezcla de referencias futuristas y elementos inspirados en la estética espacial de los años 70, incluyendo vestidos de seda, pantalones de pierna ancha y prendas que recordaban el estilo adoptado por el músico David Bowie durante su etapa glam rock. Las prendas fueron adaptadas a la estructura de los robots y desarrolladas por la propia Galaxy Corporation, que tiene previsto lanzarlas comercialmente a finales de este año bajo la marca MACH 33.

El evento tuvo como objetivo debatir cómo humanos y robots pueden coexistir en el futuro Pedro Pardo/AFP

Según la compañía, la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para acercar la tecnología a la vida cotidiana y la cultura popular. El desfile tuvo lugar en Galaxy Robot Park, un complejo dedicado a experiencias con robots en Seúl, donde los humanoides también participan en actuaciones musicales, espectáculos inspirados en el K-pop y otras atracciones dirigidas al público.

Los robots humanoides están en auge

En los últimos años, Corea del Sur ha incrementado sus inversiones en robótica e inteligencia artificial, buscando integrar estas tecnologías en diversos sectores de la economía y el entretenimiento. El desfile refuerza esta tendencia al introducir máquinas en uno de los espacios tradicionalmente asociados con la expresión artística y la creatividad humana.

Los robots humanoides ya han demostrado sus habilidades en otras oportunidades JADE GAO - AFP

Los robots, que cada vez son más eficientes, ya han demostrado su capacidad para realizar bailes coreografiados, participar en carreras e incluso dar volteretas hacia atrás y aterrizar de pie.

La firma de servicios financieros Morgan Stanley predice que el mundo podría tener más de mil millones de humanoides para el año 2050.

Sin embargo, los robots totalmente automatizados, que utilizan la incipiente tecnología de IA física, aún son poco comunes y la mayoría de las demostraciones más impresionantes se controlan de forma remota o se programan con antelación.

AFP