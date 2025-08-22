Ni Elon Musk, ni el dueño de Amazon: quién es el millonario más influyente de la historia, según la IA

La vida de los millonarios genera una curiosa atracción en cualquier persona. Desde dónde viven, hasta cuánta fortuna amasan, cómo son sus propiedades inmobiliarias o en qué autos se transportan de un lugar a otro: cualquier detalles es motivo de fascinación y curiosidad para todos.

Y todos los años es posible conocer quiénes son esas personas que encabezan el ranking de las más ricas del mundo. Entre otras fuentes, Forbes publica un listado que elabora desde 1987 en el que muestra la evolución de la fortuna de 3028 empresarios, inversores y herederos de todo el planeta.

Según el último sondeo, que incluye a toda persona que, al 7 de marzo de 2025, tenía un patrimonio neto de al menos US$ 1000 millones, Elon Musk encabeza la lista. El director de Tesla y Space X tiene un patrimonio neto de US$342 mil millones.

Mark Zuckerberg es el segundo hombre más multimillonario del mundo, según Forbes (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Siguen en la lista otros millonarios del mundo de la informática como Mark Zuckerberg, que atesora una fortuna de US$216 mil millones, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, con US$215 mil millones, y Larry Ellison, uno de los fundadores de Oracle, con US$192 mil millones.

También destacan magnates del mundo de la moda, como Bernard Arnault y familia, con US$178 mil millones, o Amancio Ortega, fundador y primer accionista de Inditex (compañía de distribución de moda, entre las que figura la marca Zara, Bershka, Massimo Dutti y Pull&Bear), en noveno lugar, con US$124 mil millones.

¿Quién es el millonario más influyente de la historia según la inteligencia artificial?

Al hacerle la consulta a ChatGPT, la plataforma aclara que depende del criterio o sentido que se le otorgue a la palabra “influyente”. De todas formas, señala que el primer candidato para esta pregunta es John D. Rockefeller. “Si hablamos de impacto histórico y social combinado con riqueza, muchos historiadores suelen señalar a Rockefeller como el más influyente, porque no solo acumuló riqueza enorme, sino que su manera de operar y regular la industria marcó el siglo XX“, explica la plataforma de OpenAI.

John D. Rockefeller Library Of Congress

Rockefeller fue conocido como “el magnate del petróleo”, ya que se lo considera el creador de esta industria tal como se la conoce hoy en día. Según el medio National Geographic, “las grandes compañías actuales como Exxon Mobil, Chevron o ConocoPhillips descienden de la Standard Oil Company creada por el magnate”. A los 53 años dejó de lado la actividad empresarial -aunque no abandonó el trabajo por incrementar su fortuna con inversiones- y creó la Fundación Rockefeller, desde la cual impulsó diversos proyectos como la construcción de universidades, centros de investigación médica y llegó a donar más de 500 millones de dólares para obras benéficas. Falleció en 1937, a los 98 años de edad y dejó en herencia un patrimonio neto equivalente a unos US$340.000 millones de la actualidad, según Forbes.

Además de Rockefeller, ChatGPT enumera a nueve millonarios más entre los más influyentes de la historia, considerando riqueza, impacto económico, social e histórico. En segundo lugar nombra a Andrew Carnegie, empresario involucrado en la industria del acero y hierro. En tercer lugar menciona a Henry Ford, de la industria automotriz, quien creó la producción en masa y permitió el acceso al automóvil a un público más amplio. Luego a Bill Gates, uno de los fundadores de Microsoft. Le siguen Jeff Bezos, dueño de Amazon, y el reconocido inversor Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway. En séptimo lugar coloca a Cornelius Vanderbilt, quien hizo una gran fortuna con la industria naviera y ferrocarril. Y completan el listado J.P. Morgan, Elon Musk y Steve Jobs.